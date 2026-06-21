Tribunales
Un juez archiva la causa contra un mosso d'esquadra que fue apartado por presunto tráfico de cocaína
Un juzgado de Lleida concluye que no existen indicios suficientes para acusar al agente, al que la División de Asuntos Internos de la policía suspendió de funciones a raíz de unos mensajes que intercambió con un detenido
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Un juzgado de Lleida ha archivado por falta de indicios la causa a un agente de los Mossos d'Esquadra que fue apartado del servicio y suspendido de empleo y sueldo en 2024 por Asuntos Internos acusado de tráfico de cocaína, a raíz de una conversación en WhatsApp con un detenido. En un auto, el titular del juzgado penal número 1 del tribunal de instancia de Lleida acuerda el archivo provisional de la causa contra el policía autonómico, por no "existir indicios suficientes" sobre su participación en los hechos.
De hecho, la fiscalía ya había solicitado el archivo de la causa al agente, representado por el despacho Aranda, Melgar & Tasies Advocats, por falta de indicios.
La investigación de este caso comenzó en junio de 2023, cuando los Mossos detuvieron a un vecino de Lleida por tráfico de drogas. En las diligencias abiertas entonces se le intervino su teléfono móvil, en el que la policía constató que el mosso de la comisaría de Lleida ahora exonerado mantenía conversaciones por WhatsApp con el detenido y otras personas sobre adquisición y venta de droga.
Fue entonces cuando la División de Asuntos Internos de los Mossos abrió un expediente. La resolución derivó en que se apartara al agente, a quien ahora el juez ha archivado el procedimiento penal.
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