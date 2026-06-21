Intercambiar tu casa con la de un desconocido para no pagar un hotel durante las vacaciones: "He estado en 150 viviendas de todo el mundo"

Nueva Zelanda, China, Brasil y Noruega son algunos de los lugares que ha visitado Alfonso en los últimos años. Lejos de hacerlo de la forma convencional, reservando habitaciones en hoteles o alquilando un apartamento turístico, se ha alojado en los domicilios de quienes viven allí el resto del año. “Ellos me ceden su casa cuando no están y yo pongo la mía a disposición de quien quiera visitar Madrid cuando me voy”, explica. Nacido en Plasencia, conoció este modelo vacacional gracias a un compañero de trabajo, quien le habló de la posibilidad de viajar a otras ciudades sin necesidad de pagar por un alojamiento: “Él justo se iba a Cádiz ese verano y una familia vendría en Navidad a ocupar su vivienda. Me llamó la atención y empecé a mirar, ya que paso mucho tiempo fuera de casa, por trabajo y también por ocio. Han pasado 12 años desde entonces y he hecho 150 intercambios por todo el mundo”. Periodista de profesión, reside en un piso ubicado en el centro de la ciudad y, cuando no está en casa, otros ocupan lo que es suyo.

“El primero fue a Benidorm, en casa de una familia de Albacete, que también estaba empezando. Nos hicieron una especie de entrevista a mi amigo y a mi y cuando vieron que éramos gente normal nos dieron las llaves. Fue muy guay, la casa más kitsch en la que he estado nunca”, recuerda. En este tiempo, Alfonso ha usado una única plataforma para este tipo de trueques y, en apenas unas horas, pondrá rumbo a Denia: “Tenía que viajar a Valencia por trabajo y pensé en irme un poco antes a la playa para teletrabajar. Encontré un apartamento, me aceptaron y les di los puntos correspondientes, que es como funciona”. No siempre es así, dice. En ocasiones, son los anfitriones quienes se han puesto en contacto con él para que ocupe su propiedad: “Hace años, unos italianos me ofrecieron ir a su casa en Kenia y acordamos un intercambio. Ellos vinieron primero y, una vez pasó la pandemia, viajé a África con amigos. Ha sido una de las mejores experiencias”.

Alfonso, en su casa de Madrid. / DAVID RAW

Tal y como cuenta, en este tipo de plataformas existen dos tipos de intercambios: el primero, en el que ambas partes visitan el hogar del otro; y otro en el que puedes solicitar alojamiento si reúnes los puntos suficientes. “Tengo las instrucciones impresas en casa y si no, las mando por email. Desde el funcionamiento de la caldera o la lavadora hasta dónde están los contenedores de reciclaje. Cosas básicas en un hogar. Es lo mismo que encuentro cuando voy a otras casas”, suma. El cacereño asegura no tener nada de valor en la vivienda y es por eso que nunca ha sentido miedo al abrir las puertas a desconocidos: “Lo único es el suelo de madera. Me da miedo que caigan líquidos. Pero hasta ahora, siempre que he llegado a casa, está todo tan limpio que parece que no ha estado nadie”. Entre sus destinos también se encuentran Francia, Italia, Turquía, Suecia y Dinamarca. La principal ventaja, dice, es el ahorro de dinero.

Mayores de 35

“Normalmente se destina un 40% del presupuesto de un viaje en el alojamiento. Además, los hoteles no me gustan. Si voy es por trabajo o porque me lo pagan. No suele haber cocina y a mi me gusta hacer el desayuno”, suma. Quien intercambia su domicilio lo hace con todo lo que conlleva: “Hay quien tiene una biblioteca, piscina, cine… Todo eso no está en un apartamento turístico. Tiene el calor del hogar, la personalidad del propietario… Y eso es muy bonito, te sientes como en casa”. Si bien es su primera opción, Alfonso no cree que esta modalidad turística vaya a desbancar al resto: “Los hoteles siempre estarán ahí y tendrán que coexistir. No todo el mundo quiere que toquen sus cosas. Hay que tener la confianza de acoger a alguien que no conoces, no son familia o amigos”. De los 150 intercambios, sólo uno ha resultado fallido. Un usuario italiano visitó su casa en Madrid. Sin embargo, el periodista nunca llegó a visitar el país vecino: “Pasó meses dándome largas y me debe puntos o una estancia”.

Confiesa que, en alguna ocasión, ha encontrado objetos rotos al llegar a casa. Sin embargo, “siempre lo reparan o te pagan el coste de la pieza. A mí también me ha pasado”. En esta década, Alfonso se ha intercambiado con todo tipo de perfiles: desde familias a grupos de amigos o viajeros independientes. Sin embargo, asegura que “gente joven no hay”. “Somos personas con una o dos casas en propiedad. Tal y como está la vivienda, es difícil comprar un piso con menos de 30 años, así que la mayoría somos mayores de 35 o 40. Una de ellas es Vanessa, que vive en Madrid desde 2012. Descubrió esta modalidad en 2016 gracias a un grupo de amigos y se registró en una plataforma ya extinta. “Fuimos mi marido y yo a Ámsterdam y París. Por aquel entonces, era obligatorio que el trueque fuese simultáneo, así que vino una persona a casa”, dice. Desde aquel día, acumula más de 20 experiencias, entre las que predominan los destinos internacionales. Ahora viaja también con su hijo.

Vanessa vive en Madrid y lleva 20 intercambios a sus espaldas junto a su marido y su hijo. / DAVID RAW

“Hemos estado en Estocolmo, Copenhague, Montpellier y también en Baiona, Málaga, Barcelona… Hace unos meses tuvimos una boda en Elche e hicimos un intercambio allí”, relata. Ni a ella ni a su familia les costó adaptarse a la dinámica, pues habían anunciado su casa en Airbnb años atrás, cuando se iban de vacaciones: “Nunca recogemos nada. Dejamos todo lo que hay dentro. Hacemos un hueco en los armarios, limpiamos la casa, cambiamos las sábanas y dejamos toallas limpias”. Según relata la ahora madrileña, más allá del ahorro económico, la principal ventaja es visitar otros hogares, repletos de libros y juguetes con los que tanto ella como su hijo disfrutan: “Es una sensación rara, como estar viviendo la vida de otra persona”. Vanessa tiene infinidad de plantas y dos gatos y, gracias a estos intercambios, abandona su casa con la tranquilidad de que alguien se hará cargo de ellos: “Así no tengo que pagar a nadie para que lo haga. Están acompañados”.

155 países

En general, sus experiencias han sido buenas en este tipo de plataformas. Recuerda una vez en la que el anfitrión del piso donde se alojaban, también usuario de Airbnb, les quiso cobrar 100 euros de tarifa de limpieza. “Nos fuimos porque, aunque puedes cobrar esa tarifa, es algo que se acuerda antes, no cuando llegamos a la casa. La compañía lo resolvió y nos devolvió los puntos”, dice. También han sufrido alguna cancelación de última hora, cuando ya habían aterrizado en otro país, incluso. “Una vez en París, pero nos buscaron otra casa. En caso de no haber disponibilidad, se encargan de ponerte un hotel. Viajamos tranquilos”, suma. Su entorno, testigo de estos canjes, no reaccionó bien al principio: “Me decían que no dejara mi casa a otra gente y yo les enseño los casoplones que hay por ahí, sobre todo en países nórdicos. Mi favorita estaba en Estocolmo, tuvimos un viaje muy agradable. Me gustaría que esta modalidad no se extendiera demasiado, que no se masificase. Prefiero que seamos unos pocos y de confianza”.

En estos años, Vanessa y su marido han desarrollado una amistad con un arquitecto polaco que reside en Alicante. “A él le fascina Madrid y siempre que viene se queda en nuestra casa, trabajando. Mientras, nosotros teletrabajamos en la suya. Es una de mis favoritas dentro de España y tenemos muy buena relación. Siempre lo hemos hecho a través de la aplicación, por el tema del seguro, pero en los últimos viajes nos hemos saltado el trámite de la plataforma. Sé de varios usuarios que han hecho amigos de esta forma”, concluye. "Es normal tener miedos y dudas iniciales, pero cuando descubres la comunidad que hay detrás, se va ganando tranquilidad. Es otra forma de ver el mundo. Tú cuidas mi casa porque yo cuido la tuya", explica Pilar Manrique, portavoz de HomeExchange en España.

Vanessa, en su vivienda de Madrid. / DAVID RAW

Manrique, que confirma las motivaciones económicas en la mayoría de los usuarios, expresa que otras motivaciones han ido ganando peso, como la búsqueda de una forma de viajar más cómoda, una forma de viajar menos convencional con una mayor inmersión en el destino o el aspecto humano de pertenecer a una comunidad: "Utilizan recursos ya existentes en el territorio y se salen de los circuitos turísticos masificados". Entre los miedos de los usuarios se encuentra dejar su casa a un desconocido, pensar en si algo se rompe, el qué dirán de su casa o si la zona resultará atractiva a otras familias. La portavoz asegura que la plataforma cuenta con más de 290.000 miembros en 155 países, de los cuales 45.000 están en España. En 2025 se realizaron más de 10 millones de pernoctaciones.

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Manrique insiste en la existencia de garantías de cancelación y daño con las cuales solucionar cualquier incidente: "Funcionan con un sistema que combina autorización de pago de hasta 500 euros en caso de daños accidentales por parte del invitado, así como una cobertura en caso de daños materiales hasta un total de un millón de euros cubiertos por la compañía. El año pasado, el 99,7% de los intercambios no sufrieron imprevistos". Entre los datos que ofrece la plataforma destaca que el 44% de sus miembros son familias con hijos, el 36% lo componen parejas, el 10% son mayores retirados y apenas un 8% son viajeros solos. Con un crecimiento de la actividad del 43% con respecto al año anterior, Pilar cree que es un error comparar estos intercambios con un alquiler tradicional: "Es como recibir a un amigo o familiar, con la confianza que supone. Además, no es fácil encontrar un match: requiere esfuerzo y organización".