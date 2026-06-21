¿Qué se ha hecho y qué no para mejorar el estado del delta del Llobregat?

La asignatura pendiente sobre la gestión del delta del Llobregat se arrastra desde hace más de dos décadas. Los datos que manejan las entidades científicas apuntan a un deterioro sostenido de este espacio natural protegido, situado en el entorno del aeropuerto de Barcelona, y vuelven a poner bajo presión a las administraciones implicadas en su conservación. En paralelo, Gobierno y Generalitat aceleran para tratar de convencer a Europa de que se están llevando a cabo las acciones necesarias para que Bruselas cierre la infracción abierta que bloquea la proyectada ampliación del aeropuerto.

Para Europa, es importante que el expediente se archive porque es muy antiguo y no se trata de un caso típico de infracción ambiental actual. A día de hoy, Europa se centra en asuntos más generales y no tan individualizados. Pero fuentes conocedoras del caso sostienen que si Moncloa y Generalitat no culminan el trabajo, la Comisión no podrá dar por zanjado el asunto.

En los últimos meses, ambos gobiernos han intensificado el intercambio de información con Bruselas. Uno de los pasos ya completados es la ampliación de la ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) del delta del Llobregat, una medida que la Comisión Europea ya ha aceptado. Otra cuestión es el avance de los trabajos impulsados por Aena para renaturalizar antiguos aparcamientos en desuso situados en la Red Natura 2000. Estas dos actuaciones forman parte de las medidas comprometidas desde comienzos de siglo y no se han abordado hasta hace poco tiempo.

Lluís Toldrà, portavoz de Depana, la entidad que llevó el caso ante Europa, considera que estas actuaciones son "de mínimos". "Se trata de lo que se exigía 20 años atrás, pero a día de hoy la degradación de los humedales ha empeorado y sería necesario activar acciones contundentes para proteger el delta", asegura en conversación con este diario. Además, la renaturalización de los párkings aún no está del todo completada. Toldrà afirma que las actuaciones no deberían ceñirse únicamente a lo que Europa puso por escrito en su día, sino ir más lejos. Esta visión ha sido trasladada a Europa por parte de las asociaciones ambientales implicadas.

Otra de las actuaciones comunicadas a la Comisión son las mejoras hidráulicas en la laguna de El Remolar-Filipines, destinadas a favorecer la circulación del agua y mejorar su calidad. Este punto es especialmente relevante porque el estado ecológico de las lagunas y humedales es uno de los elementos que Bruselas tiene en cuenta para valorar si España está corrigiendo las deficiencias detectadas. Según la última evaluación, realizada en 2023, el 90% de las charcas estaban en mal estado. En 2027, la ACA (Agència Catalana de l'Aigua) deberá actualizar el estado de los humedales. Aun así, fuentes de la Generalitat puntualizan que el estado ecológico del agua de las marismas más cercanas a las pistas, en caso de atraer a muchas aves, se puede convertir en un problema para la gestión del aeropuerto.

Pese a los avances trasladados a la Comisión, todavía quedan actuaciones por completar. Entre ellas figura la definición de una planificación estable que garantice que las medidas de restauración no se limiten a intervenciones puntuales. Todo esto se resumirá en un Plan de Gestión del espacio natural, actualmente en proceso de redacción. El documento, que las administraciones prevén presentar antes de finales de año, debe fijar las actuaciones, inversiones y mecanismos de seguimiento necesarios para asegurar la conservación del delta del Llobregat a medio y largo plazo y su convivencia con la infraestructura aeroportuaria. Con este plan, España aspira a demostrar ante Bruselas que la mejora de los hábitats tendrá continuidad en el tiempo y contará con una planificación real. Aun así, Toldrà avisa de que lo que convendría es un Plan de Protección, una figura legal más ambiciosa.

Otro aspecto clave es poder comprobar que las acciones tienen efectos ecológicos positivos. Para demostrar precisamente lo contrario, Depana y SEO/BirdLife han remitido a la Comisión Europea nuevos informes que constatan una fuerte regresión de la biodiversidad en el humedal barcelonés. Según esta documentación, elaborada a partir de censos sistemáticos realizados durante tres décadas, las poblaciones de aves protegidas por la ZEPA cayeron un 91% entre 2003 y 2023. El número total de aves acuáticas invernantes se redujo en un 80% y el de especies presentes descendió un 22%.

"Este año, los ánades azulones invernantes, una especie generalista y típica de la zona, han descendido de nuevo", lamenta Toldrà. La poca mejora del delta en cuanto a avifauna contrasta con los avances que sí se han logrado en otras zonas húmedas de Catalunya como los Aiguamolls de l'Empordà, donde el número de aves invernantes ha aumentado de forma destacada.

Para los ecologistas, la evolución del espacio evidencia que las medidas compensatorias vinculadas a la ampliación del aeropuerto ejecutada en 2002 no han logrado revertir la pérdida de hábitats ni recuperar las poblaciones de aves afectadas. Por esta razón, han incluido los datos en la información relacionada con el expediente abierto enviado a Bruselas.

Los informes señalan la desaparición de especies como el avetoro común, el porrón pardo o el martinete, así como el retroceso de especies incluidas en la Directiva de Aves, como el chorlito dorado, el martín pescador o la gaviota cabecinegra. Además, SEO/BirdLife también denuncia la destrucción de más de 40 hectáreas de humedales y cerca de 50 hectáreas de pinares litorales sobre dunas, compensadas, según la organización, con apenas 11 hectáreas de zonas húmedas artificiales de escasa funcionalidad ecológica.