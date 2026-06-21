Guía para saber distinguir un buen kéfir de otro que no lo es

El crecimiento que ha experimentado el consumo de kéfir en España, con un aumento del 71% en el último año, ha llevado a cada vez más compradores a dudar a la hora de elegir. Supermercados, tiendas especializadas y plataformas de distribución ofrecen una amplia variedad de productos comercializados bajo la denominación 'kéfir', elaborados mediante procesos diferentes y con características que no siempre resultan fáciles de identificar.

Por eso la Asociación Española de Consumidores (Cecu) ha presentado una guía para orientarles y explicarles qué características han definido históricamente al kéfir y cómo puede identificar aquellos productos que se aproximan más a la elaboración tradicional de este alimento. Estas son las siete claves a las que el consumidor debería prestar atención.

La etiqueta debe indicar claramente la utilización de cultivos o fermentos específicos de kéfir. Cuanta mayor transparencia ofrezca el fabricante sobre los microorganismos utilizados, mayor capacidad tendrá el consumidor para valorar el producto.

Las levaduras constituyen uno de los elementos que tradicionalmente han diferenciado el kéfir de otros productos fermentados. Cuando el fabricante informa qué tipo de fermento del kéfir (existen varios, aunque los gránulos del kéfir son los originales), aporta un elemento adicional de transparencia.

Las referencias que explican sus procesos de fermentación y su método de elaboración suelen ofrecer una mayor garantía sobre el producto que llega al consumidor. Sobre todo, si garantizan que no han sido sometidas a temperaturas superiores a los 35 grados que matan su actividad beneficiosa.

Cuanto más simple sea la composición, más próximo suele encontrarse el producto a los modelos tradicionales. Basta con que en la etiqueta se mencionen la leche y el tipo de fermentos. Pocos ingredientes más suelen ser una señal positiva sobre la calidad de ese kéfir.

Cualquier referencia relacionada con leche de proximidad, ecológica, de pastoreo o procedente de explotaciones identificadas suele aportar un valor diferencial adicional al producto. Es también una garantía de que la materia prima con la que se ha elaborado el kéfir es de calidad.

Conviene prestar atención a la incorporación de estabilizantes, espesantes, proteínas añadidas u otros ingredientes que pueden modificar artificialmente la textura del producto, pero, a la vez, le quitan su esencia original.

Noticias relacionadas

Las marcas que explican cómo producen, dónde producen y qué diferencia a su kéfir del resto suelen ofrecer mayores garantías que aquellas cuya comunicación se centra exclusivamente en mensajes genéricos.