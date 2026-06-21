Ciberdelincuencia
La Guardia Civil identifica una estafa a través de SMS fraudulentos que simulaban ser de bancos
El cuerpo ha localizado a dos mujeres a las que acusa de ser las presuntas autoras del engaño, en el que usaban la técnica del 'smishing' y con el que sustrajeron 5.000 euros a una víctima
Qué es el timo del 'falso gestor bancario' por el que han detenido a un joven de 19 años tras estafar 30.000 euros a un cliente
La Guardia Civil ha identificado a dos mujeres como presuntas autoras de un delito de estafa digital mediante la técnica del 'smishing', que consistía en enviar SMS fraudulentos que se integraban en el hilo de mensajes de entidades bancarias. La investigación arrancó tras una denuncia presentada por una víctima que había sufrido un robo de 5.000 euros de su cuenta bancaria, y que recibió mensajes de SMS que se integraron de manera exitosa en el mismo hilo de conversación que los mensajes legítimos de su banco.
Según ha informado la Guardia Civil este domingo, los mensajes alertaban sobre una presunta transferencia inmediata no reconocida. A través de esa fórmula, se facilitaba un número de teléfono al que llamar para solucionar este problema.
Para materializar el engaño, las dos autoras de la estafa, residentes en Madrid, utilizaban técnicas de suplantación de identidad. Con ese mecanismo, se hacína pasar un falso agente bancario.
Una vez contactada la víctima, este falso agente le convencía para que introdujera códigos de su banca en línea. Utilizaba el falso pretexto de activar protocolos de protección y anular esta supuesta transferencia fraudulenta. Pero estos códigos los utilizaban los delincuentes para traspasar fondos hacia otras cuentas corrientes, culminando así la estafa.
- Los conductores mayores de 74 años alcanzan la cifra récord de 1,9 millones y tienen la tasa de siniestralidad más baja
- La defensa de Jonathan Andic critica las filtraciones de su vida personal para lograr una 'condena social previa
- Un pueblo de 44 habitantes de Soria inaugura una piscina climatizada de 1,3 millones financiada por las eólicas: 'Espero que dé vida al pueblo
- La Ruta 66 de Catalunya: un auténtico road-trip de 2.000 kilómetros entre montañas, viñedos y aguas cristalinas
- Los 20 municipios catalanes elegidos como 'tribuna del eclipse' tendrán un aforo de más de 50.000 personas: 'Será un espectáculo
- Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado 20 de junio
- Operación salida por Sant Joan, en directo | Última hora del tráfico y principales retenciones en Barcelona y Catalunya
- Tres grafiteros detenidos por vandalizar los futuros trenes al aeropuerto de Ferrocarrils de la Generalitat