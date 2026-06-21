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Verano en Catalunya

La Generalitat autoriza 64 actos festivos en las playas por Sant Joan, fiestas mayores y espectáculos de fuegos y drones

De los eventos permitidos, 21 corresponden a la verbena, 18 a festejos y 25 a exhibiciones de pirotecnia o aparatos voladores

Barcelona estrenará las cámaras de vigilancia en los accesos a la playas céntricas durante la verbena de Sant Joan de 2026

Verbena de Sant Joan en las playas de Barcelona, en 2025.

Verbena de Sant Joan en las playas de Barcelona, en 2025. / MANU MITRU

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El Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya ha autorizado 64 actos vinculados a la verbena de Sant Joan, a fiestas mayores o a espectáculos pirotécnicos durante todo el verano en el litoral catalán. La consellera y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha destacado el "fuerte arraigo social y cultural" que tienen las actividades que se realizan cerca de la costa durante el verano. Según Paneque, se mantienen en un número estable pero poco a poco se van viendo más respecto a otros años.

Del total de autorizaciones, 21 corresponden a la verbena de Sant Joan o a hogueras. Aparte, se suman 18 actos por fiestas mayores y otras 25 por espectáculos pirotécnicos o con drones.

Entre las hogueras destacan la de la Playa de les Cases-Marjal, en Alcanar (Montsià), la de la llegada de la Flama del Canigó a la playa de Lloret de Mar (Girona) o la de la verbena de San Joan en la playa de Ocata, en El Masnou (Maresme).

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Respecto a las fiestas mayores, se han autorizado eventos como la cantada de habaneras de la Costa Daurada o el Festival High Rockabilly de Calafell (Baix Penedès), y en el caso de la pirotecnia, destacan los espectáculos previstos en las fiestas mayores de Canet de Mar (Maresme) o de L'Ametlla de Mar (Baix Ebre).

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