Verano en Catalunya
La Generalitat autoriza 64 actos festivos en las playas por Sant Joan, fiestas mayores y espectáculos de fuegos y drones
De los eventos permitidos, 21 corresponden a la verbena, 18 a festejos y 25 a exhibiciones de pirotecnia o aparatos voladores
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El Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya ha autorizado 64 actos vinculados a la verbena de Sant Joan, a fiestas mayores o a espectáculos pirotécnicos durante todo el verano en el litoral catalán. La consellera y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha destacado el "fuerte arraigo social y cultural" que tienen las actividades que se realizan cerca de la costa durante el verano. Según Paneque, se mantienen en un número estable pero poco a poco se van viendo más respecto a otros años.
Del total de autorizaciones, 21 corresponden a la verbena de Sant Joan o a hogueras. Aparte, se suman 18 actos por fiestas mayores y otras 25 por espectáculos pirotécnicos o con drones.
Entre las hogueras destacan la de la Playa de les Cases-Marjal, en Alcanar (Montsià), la de la llegada de la Flama del Canigó a la playa de Lloret de Mar (Girona) o la de la verbena de San Joan en la playa de Ocata, en El Masnou (Maresme).
Respecto a las fiestas mayores, se han autorizado eventos como la cantada de habaneras de la Costa Daurada o el Festival High Rockabilly de Calafell (Baix Penedès), y en el caso de la pirotecnia, destacan los espectáculos previstos en las fiestas mayores de Canet de Mar (Maresme) o de L'Ametlla de Mar (Baix Ebre).
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