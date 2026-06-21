La Fundación Mona cumple 25 años rescatando a primates en Girona: "Si la gente supiera qué hay detrás de la explotación, no le haría gracia"

La rutina de la Fundación Mona, en Riudellots de la Selva, empieza a las nueve y media en verano, cuando se abren las puertas de las habitaciones de los primates rescatados y salen al exterior. Divididos en tres grupos —un cuarto, si tenemos en cuenta los últimos rescates: Alicia, Judy y Frida, introducidas ilegalmente en las Islas Canarias—, empiezan a ingeniárselas para buscar la comida que sus cuidadores les han escondido cuidadosamente para potenciar la búsqueda activa de alimento.

Esta acción no se hace sin motivo, explica la jefa de cuidadores, Cristina Valsera: «Esta manera de vivir es lo que harían si estuvieran en una situación de libertad. Estarían cinco horas al día buscando comida». Una acción que resume a la perfección el objetivo que la Fundación Mona ha desarrollado durante los últimos 25 años: rescatar y velar por el bienestar y la conservación de estos primates, mientras les aseguran una vida lo más parecida posible a la que habrían tenido en su hábitat de origen.

La iniciativa empezó por pura casualidad y de la mano de la veterinaria Olga Feliu, actual directora del proyecto: «Vivía en La Selva y me llamó un cliente porque había encontrado un perro abandonado». Este hombre sería Simon, quien, junto con su mujer Peggy, se dedicaba al rescate de chimpancés utilizados como reclamo turístico en la costa. «Conectamos y me pidieron ayuda con los rescates, principalmente con gestiones de aduanas». Las administraciones la siguieron llamando cuando el centro que tenía el matrimonio cerró —con motivo de la muerte, primero, de Peggy y, más tarde, de Simon—, y eso la motivó a abrir su propio centro: «Fui a ver ayuntamientos pidiendo terrenos para poder ubicar las instalaciones. Después de muchas visitas, pudimos ubicar las instalaciones en Riudellots de la Selva».

Los primeros primates de la fundación llegaron en agosto del año 2000 desde Valencia. El Miteco —Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico—, el Seprona, las denuncias anónimas, aduanas y propietarios particulares son las principales vías por las que se enteran de cada caso. Cada historia, explicada con detalle en la página web de Mona, deja entrever una rama diferente del tráfico ilegal de chimpancés y macacos. Algunos proceden de zoológicos, como Hugo y Mayumba —la más joven de Mona, con 19 años—, padre e hija procedentes del zoo francés La Flèche. Hugo llegó a Mona por problemas de salud mental, seguido más tarde por su hija.

Otros proceden del mundo del espectáculo, como Waty, estrella principal del Circo Mundial italiano, o Marco, estrella de televisión que vivió durante más de ocho años encerrado en un camión. Katy, una macaca, era utilizada para hacerse fotos con turistas de la Costa Brava y fue abandonada sin comida ni agua en el apartamento de su propietario. Ella, junto con Pipa y Titín, forma el único grupo de macacos de Mona.

En algunos casos, los primates abandonados son adoptados por particulares, como ocurrió con África: un particular la encontró en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria y se la llevó para «salvarla». El problema en estas situaciones, explica Cristina Valsera, es cuando el primate llega a la adolescencia: «A partir de los cinco años, un chimpancé tiene la fuerza de un hombre. Y si ya nos cuesta a nosotros entender a los adolescentes, imagínate con un chimpancé».

En el caso de que hayan sido explotados, se suma el hecho de que han vivido desde pequeños sin la madre y con abusos, algo que genera carencias sociales y de estimulación. «Los propietarios, o bien los sacrifican, o bien los encierran y los utilizan para criar», remacha.

Una rehabilitación para siempre

Poner en marcha la maquinaria para realizar el rescate no siempre es sinónimo de que los primates lleguen pronto a Mona. Depende de factores como avisar a las autoridades, pedir permisos de traslado o hacer pruebas veterinarias, y todo se complica cuando el rescate implica el traslado en aviones, porque no todos están preparados para transportar animales así: «La mayoría vuelan hasta Madrid y desde allí tenemos que desplazarnos por carretera».

El primer contacto con las instalaciones de Mona es en un recinto separado del resto de primates, las jaulas de asociación, donde empieza el proceso de adaptación al personal, la dieta y las rutinas. «Nuestro objetivo es que todos los animales que rescatamos hagan una integración controlada para que no se hagan daño, para que no se ataquen y puedan ir con el grupo más adecuado». Se hacen combinaciones siempre desde las jaulas de asociación, donde los cuidadores pueden controlar qué está pasando.

La integración puede durar «dos semanas o diez años», dependiendo de las experiencias previas de cada animal. Valsera concreta que el principal trauma emocional proviene a menudo de la separación de la madre: si eso ocurre antes de los dos años, «les deja un subdesarrollo del cerebro». Con la madre aprenden qué comer y qué no comer, o a hacer 'grooming', es decir, a limpiarse el pelaje entre ellos. «Si no sabes hacer 'grooming', tienes dificultades de integración», ya que es una de las principales formas de socialización entre primates.

Un ejemplo es Suzie, la más anciana de Mona: «Ha vivido sola y aquí ha tenido la oportunidad de una segunda vida. Disfruta estando con los demás, y le gusta que le hagan 'grooming', pero ella no lo hace. Eso es un problema, porque el 'grooming' es la manera de hacer amigos y establecer jerarquías». Otra conducta esencial que algunos primates no aprenden a causa de su situación es la construcción del nido para dormir: «Cada noche les damos material para que se lo hagan: algunos saben hacerlo muy bien y otros no tanto, porque no lo han aprendido».

La integración en un grupo también se ve amenazada por la humanización de los primates, es decir, entender las conductas de las personas pero no las de los chimpancés: «No entienden cómo deben presentarse ni cómo deben hacer las paces». El único primate que ha podido sobrevivir gracias a la humanización, explica Valsera, es Nico, el primer primate no humano con la malformación de Chiari, una enfermedad catalogada como rara en humanos: «Tiene heridas siempre. Si no pudiéramos acercarnos a él, no podríamos curarlo».

El impacto psicológico también se refleja en los comportamientos físicos: «Los macacos, cuando están nerviosos, se autolesionan. Los chimpancés se balancean hacia delante y hacia atrás, y otros se arrancan el pelo. En casos extremos, se automutilan o se pinchan con palos». Algunos incluso han muerto de ataques al corazón por el estrés que arrastran; de hecho, explica Valsera, esta es la principal causa de muerte de los primates que han vivido en cautividad.

La relación con los cuidadores

Precisamente, no llamar la atención de los primates es una de las normas durante las visitas guiadas, aptas tanto para familias como para escuelas o institutos. Para estos últimos, y con el objetivo de acercar Mona a toda España, Valsera explica que cuentan con el proyecto Mona Educa: «Tenemos cámaras en las instalaciones. La educadora se conecta en línea y utiliza materiales específicos para que sea dinámico: si habla de algo concreto, se puede ver en directo».

Las experiencias que han vivido y los traumas derivados de ellas hacen imposible que los primates llegados a Mona puedan tener una vida en su hábitat de origen. Su mundo son las instalaciones de la fundación, los primates con los que conviven y los cuidadores: «La idea es tener una relación neutra con ellos, pero de confianza». Los cuidadores se convierten en «fuentes de seguridad», a quienes los primates acuden cuando llueve, cuando tienen miedo, cuando tienen una herida o cuando se encuentran mal.

El equipo de Mona también se hace cargo de los estudios constantes que se llevan a cabo en la fundación: «Hay animales, como Marco, de los que tenemos datos de conducta de más de 20 años. Eso nos permite ver una foto longitudinal de cómo ha ido mejorando a lo largo de los años». Una de las áreas de investigación son las relaciones existentes entre los primates, con el objetivo de entender sus dinámicas y jerarquías. Por ejemplo, Valsera habla de la relación de liderazgo entre Tom y Nico: «Tom ejerce bastante de líder del grupo, pero es Nico quien tiene el apoyo de todos».

Al mismo tiempo, estos estudios también les sirven para poder crear grupos que convivan mejor. Por ahora, se producirá algún cambio: «Mayumba es muy joven y se aburre en el grupo en el que está ahora con Suzie y Hugo. También tiene una dependencia hacia él. Quizá la traslademos con los Mutamba —donde, por ejemplo, está África—». Lo que sí tienen claro, sin embargo, es que los cuidadores «no buscamos nunca, gratuitamente, un contacto» y tampoco quieren fomentar que «vengan a vernos», con el objetivo de darles una vida lo más parecida posible a la que tendrían en un entorno salvaje.

Captar la atención de los humanos suele ser habitual en los primates recién llegados, pero con el tiempo esa inclinación acaba desapareciendo: «Cuando sienten que Mona ya es su casa, tiran arena a la gente. Eso está bien. Y cuando ven que la gente no les hará nada, van a lo suyo: es el último paso de la adaptación».

Las visitas también tienen un objetivo de gran importancia: sensibilizar y concienciar al público general sobre el tráfico ilegal de primates. «A los humanos nos llaman la atención los chimpancés porque es la especie que está más cerca de nosotros», afirma Valsera, y añade: «Si la gente supiera qué hay detrás de toda la explotación, ya no les haría gracia».

Por ejemplo, «ver a un animal como Marco, que hacía anuncios y era una estrella, y después vivía dentro de un camión a oscuras, rodeado de su propia mierda». O Romi, a quien «para hacer fotos con turistas la quemaban con cigarrillos», y Tom, que «por vivir durante años en una jaula tan pequeña se quedó como está ahora, encorvado». De hecho, Valsera remarca que los sonidos que los humanos solemos asociar a los chimpancés, popularizados por sus apariciones en circos y programas de televisión, no son otra cosa que sus llantos.

El nuevo centro de rescate

La explotación de los primates, explica la directora de la fundación, Olga Feliu, todavía sigue vigente, sobre todo en el sudeste asiático y China: «Allí cada vez hay más negocio, y zoológicos por todas partes». En relación con este modelo de negocio, Valsera lo tiene claro: «Si tú tienes millones de dinero, quizá construyes un zoológico brutal. Pero ¿cuál es el sentido? ¿No sería mejor proteger el hábitat de estos animales?».

En cuanto a Europa, si bien se han ido aprobando leyes de conservación de especies, todavía existe presión de quienes hacen negocio con ello: «Mientras haya demanda, siempre habrá casos de explotación. Hay mucho dinero detrás». Lo que no ayuda, explica Feliu, es que las multas aún son muy leves: «En 25 años solo sé de una persona a la que le hayan puesto una multa por contrabando, y era alguien propietario de uno de los chimpancés que tenemos aquí».

Desde la fundación ponen su granito de arena diariamente para revertir la situación o, al menos, ayudar en la formación de profesionales que puedan dar apoyo a Mona u otras iniciativas que ayuden a los primates. Por ejemplo, la fundación ofrece la posibilidad de apadrinar a alguno de los chimpancés y cuenta con un programa de voluntariado de seis meses. Feliu también habla del máster que imparten junto con la Universidad de Girona sobre primatología. Se trata de la única formación de este tipo en todo el Estado, y las prácticas se llevan a cabo en la propia Fundación Mona, con la posibilidad de realizarlas en 70 centros colaboradores de todo el mundo.

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La gran y más reciente novedad de Mona es que están construyendo una nueva sede en Llagostera. Ya han comprado los terrenos, con 20.000 metros cuadrados de recintos exteriores y cerca de 2.000 metros cuadrados de instalaciones. Esta iniciativa forma parte del proyecto Fundación Mona 360, que tiene objetivos como aumentar la capacidad de rescate en más de 150 primates y triplicar el impacto educativo de Mona Educa hasta superar los 30.000 alumnos al año. Una propuesta que es la culminación de 25 años de trabajo con un solo propósito: ofrecer una segunda y mejor vida a todos los primates arrancados de su hábitat y víctimas del tráfico ilegal.