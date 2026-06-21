La empresa de Girona Flock Drone Art Studio consigue un récord Guinness por hacer la frase más larga escrita con drones

La empresa gerundense Flock Drone Art Studio ha conseguido dos hitos destacados durante el festival Air Invictus, celebrado en Porto, Portugal. La compañía ha logrado el récord Guinness a la frase más larga escrita con drones después de dar forma en el cielo al mensaje '3100 drones e um propósito: quando sonhamos juntos, nao existe impossível'. Además, también ha batido el récord europeo del mayor número de drones volando simultáneamente en un espectáculo de luz y arte aéreo. Este doble éxito llega pocos días después de que la empresa participara en la celebración de la bendición de la Sagrada Família presidida por el papa León XIV, en la que se encargó de proyectar la figura de Antoni Gaudí en el cielo de Barcelona.

El espectáculo de Flock Drone Art Studio fue la guinda del pastel del festival de acrobacias aéreas de Porto Air Invictus, con un show de 12 minutos que contó con figuras del skyline de la ciudad, modelos de aviones portugueses o la bandera del país, entre otros. La frase que les ha valido el récord estaba formada por 3.097 drones y hacía 500 metros de ancho por 150 de alto, unas dimensiones "gigantes" que les han valido el reputado galardón. Esta ha sido reconocida por Guinness World Records como la más larga nunca escrita mediante un espectáculo de drones. El anterior récord se hizo en Tailandia en diciembre de 2025.

Lo más complicado, según indica Fran Arnau, responsable de la empresa, ha sido la logística de hacer sobrevolar más de 3.000 drones en el cielo. "Es el espectáculo más grande y complejo que hemos hecho hasta ahora. Ha sido un paso adelante muy grande", valora.

Los espectáculos aéreos con drones se han hecho cada vez más habituales. Arnau indica que es una tecnología nueva que se ha puesto al alcance y que "funciona muy bien". Los drones, dice, tienen un mantenimiento diario, pero se pueden amortizar en pocos años. Además, permite "emocionar a la gente": "la gente suele tener una reacción muy buena cuando nos ve, porque es muy espectacular... No lo acabas de entender hasta que lo ves, tiene una magnitud muy grande", subraya.

Agenda "llena"

La empresa, que trabaja sobre todo en la península y en Europa, llega a este reconocimiento internacional después de haber dejado su huella en algunos de los proyectos de arte aéreo más destacados de los últimos años, entre los cuales figuran los actos vinculados a la culminación de la Sagrada Família. También participan esta tarde en el festival Ítaca de l'Estartit con un espectáculo con 500 drones, el más grande hecho en la Costa Brava. Además, también fueron los encargados de dar la bienvenida al festival LumLab de Sant Feliu de Guíxols con 300 drones en el cielo.

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Nacida en 2018 y con sede en Girona, Flock Drone Art Studio está especializada en el diseño y la producción de espectáculos de drones que combinan tecnología, creatividad y narrativa visual y llevan sus creaciones a acontecimientos culturales e institucionales de gran formato. Este verano harán un espectáculo de drones con pirotecnia en Gijón, y la empresa ya tiene el calendario "lleno" para septiembre.