Dioni Lanza, exadicto a las apuestas: "Pasé un infierno y me preocupan los jóvenes"

"Es un virus. Un virus que se me metió en la cabeza". Dioni Lanza, vecino de El Pont de Vilomara de 55 años, define así la adicción al juego y a las apuestas, tanto presencial como en línea, que sufrió. Ahora "me siento seguro de mí mismo, pero sé que tengo el virus dentro", insiste. Por eso continúa yendo a las sesiones de grupo de la Unidad de Adicciones Comportamentales de Althaia. Él es un paciente experto que ayuda a quien sufre la dependencia. "He pasado un infierno, y si impido que alguien pase por lo mismo me sentiría supersatisfecho". Le preocupan especialmente los jóvenes.

En una conversación con Regió7, del grupo PRENSA IBÉRICA, Lanza ha explicado que todo empezó unos 17 años atrás. "Pasaba por un mal momento. Sabía que existían las apuestas por internet y decidí probarlo". Los cinco euros que puso se multiplicaron por 1.000. "Me llevé 5.000 euros" y un montón de adrenalina "que echas de menos". Ahí empezó el vértigo. "Si a quien está enganchado le preguntara por qué, te dice que porque el primer día ganó. Si yo aquel día no hubiera ganado... Pero lo hice y entonces cuando tenía un problema pensaba que se podría solucionar así".

Las apuestas ya no fueron de cinco euros. "Pones cien y pierdes. Piensas, por cien euros... y vuelves. Quieres recuperar lo que has perdido, y este es el primer síntoma de que tienes un problema", explica. "Cuando juegas para recuperar lo que has perdido es que tienes un problema que ya se ha apoderado de ti aunque piensas que lo tienes todo controlado".

Durante la conversación Lanza se sincera: "me entra un poco de ansiedad contando esta historia porque lo recuerdo todo". Confiesa que incluso se quedó dinero del trabajo —entonces trabajaba de comercial— con la idea de que ganaría y lo devolvería enseguida. "Yo no quería robar, pero lo estaba haciendo. Acabas delinquiendo para encontrar dinero".

La pelota se fue haciendo grande. "No dormía, tenía muchos problemas en casa, problemas en el trabajo, problemas en todas partes" hasta que un día "decidí que quería irme de este mundo". Su hermana lo encontró a tiempo y fue a parar a urgencias del Hospital de Sant Joan de Déu. Y de urgencias a la Unidad de Adicciones Comportamentales que dirige Dominica Díez, donde empezó el tratamiento.

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Continúa explicando que "llevo viniendo aquí desde hace 7 u 8 años", pero que es consciente de que "tengo el virus dentro. A veces viene un demonio y te dice: ¿juegas? Ni se te ocurra, piensas. Un jugador lo es toda la vida". Continúa diciendo que "puedes pensar que a ti no te pasará, pero te puedo asegurar que es muy fácil caer. Podrías caer tú y cualquiera. A mí me da miedo la gente joven". "Ahora", dice, "hay una cosa que me hace feliz: puedo escuchar deportes y ver un partido. Cuando estás enfermo no puedes".