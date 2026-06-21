Sonia, madre de una niña con parálisis cerebral: "No puedo trabajar porque mi hija requiere cuidados y ahora me quieren quitar la única ayuda que tengo"

Sonia del Río vive en Santa Maria de Palautordera (Barcelona) y hace nueve años tuvo que cerrar su peluquería porque tuvo una hija prematura, a las 24 semanas de gestación, que sufre parálisis cerebral y necesita su ayuda a diario. Es una de las beneficiarias de la prestación para el Cuidado de Menores con Enfermedad Grave, conocida como CUME, que compensa la pérdida de ingresos de quienes tienen que reducir su jornada o dejar de trabajar para cuidar de forma directa, continua y permanente a un niño con cáncer o una enfermedad muy grave.

El problema es que el Gobierno prevé cambiar la regulación de esta prestación, con un nuevo decreto que, según la Asociación de Familias CUME, supone un "recorte encubierto" y un "importante retroceso en derechos y en la protección de niños enfermos". El colectivo lleva años pidiendo al Ejecutivo que corrija deficiencias en las ayudas, reducir la burocracia, aumentar la seguridad jurídica y adaptar el sistema a la realidad actual de los cuidados.

El borrador publicado por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social incorpora medidas que pueden restringir el acceso o dificultar el mantenimiento de la ayuda, según ASFACUME

Sin embargo, el borrador publicado recientemente por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones "no responde" a estas demandas e incorpora medidas que pueden restringir el acceso o dificultar el mantenimiento de la ayuda, según ASFACUME (Asociación de Familias en CUME y Permisos Asimilados). Por ejemplo, Sonia teme que, como su hija no requiere un cuidado intensivo a diario, como exige el nuevo borrador, se quede sin la ayuda.

Sonia del Río y su hija, que sufre parálisis cerebral. / El Periódico

"Mi hija necesita ayuda para vestirse o comer, pero está mucho mejor gracias a que yo llevo 10 años cuidándola en exclusiva, dado que he renunciado a mi trabajo y a mi vida social", afirma Sonia. La niña va al colegio pero falta a menudo para ir al médico, para seguir distintas terapias o porque "cada vez que está resfriada no puede ir por precaución". "Si le retiran el CUME porque en teoría no requiere una ayuda diaria, requisito que exige el nuevo borrador, ¿quién se quedará con ella cuando no pueda asistir al colegio? ¿Quién la llevará a las terapias que están a tres cuartos de hora de mi casa? ¿Quién hará con ella los ejercicios en casa?", se pregunta Sonia.

Con 770 euros no llego a fin de mes, me tienen que ayudar mis padres porque, además de los gastos de cualquier familia, los cuidados de una niña con parálisis cerebral requieren de dinero extra

Múltiples gastos

Esta madre explica que percibe 900 euros -"ni siquiera el salario mínimo, porque no se ha revalorizado conforme al IPC"- y de ahí tiene que pagar 130 euros de la cuota de autónomos. "Con 770 euros no llego a fin de mes, me tienen que ayudar mis padres porque, además de los gastos de cualquier familia, los cuidados de una niña con parálisis cerebral requieren de inversiones extras, como las terapias o las gafas, los implantes o las férulas para que pueda andar".

Mi hija va a tener parálisis cerebral toda la vida, no entiendo para qué más informes médicos

También indica que ahora la renovación de la prestación se realiza cada cuatro meses con un informe del pediatra o del neurólogo de su hija, pero la nueva regulación exige pasar una inspección médica cada dos años "con el especialista que ellos designen". "Mi hija va a tener parálisis cerebral toda la vida, no entiendo para qué más informes médicos", apunta. Por último, el Gobierno publicita que la ayuda se ampliará del límite actual, situado en los 23 años del paciente, a los 26 años, pero para Sonia es "insuficiente" porque su hija requerirá cuidados siempre.

Burocracia y escolarización

"Me dan ganas de llorar cada vez que lo pienso. Ojalá pudiera yo ir a trabajar, pero quién me va a contratar ahora, con 52 años y 10 años alejada del mercado laboral. Espero que el Gobierno nos escuche y cambie de opinión", reclama.

Las principales reivindicaciones de ASFACUME tienen que ver con un aumento de la burocracia exigida para percibir el CUME, dado que hará falta que la renovación sea firmada siempre por un especialista, en lugar del pediatra habitual, y fijará una inspección médica cada dos años y solo desde el sistema público, cuando muchos casos reciben seguimiento desde centros privados. Además, solicitan que la escolarización del menor no sea motivo para extinguir la prestación.