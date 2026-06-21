El CSIC lanza una de las bases de datos más grandes del mundo sobre la microbiota humana

Cuando a la centenaria Maria Branyas, que murió en agosto de 2024 a los 117 años, le preguntaban cuál era el secreto de su longevidad, la mujer siempre respondía lo mismo: que comía un yogur cada día. De hecho, meses después de su fallecimiento, en marzo de 2025, un estudio certificó que la catalana "tenía una microbiota intestinal como la de una niña", algo en lo que, además de una genética envidiable, podrían haber influido sus hábitos alimentarios. Ahora, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha sellado una alianza con uno de los principales fabricantes de yogures de Europa, la multinacional Danone, para investigar, entre otras cosas, cómo los lácteos fermentados influyen el equilibrio de esa microbiota intestinal, en la prevención de la diabetes, en su contribución a la longevidad y la mejora de la bioaccesibilidad de nutrientes en alternativas vegetales para garantizar su calidad nutricional.

"Es el primer estudio clínico que se va a hacer en España sobre este lácteo fermentado", subraya Patricia Levy, directora de I+D en Danone España

El primer estudio de esta alianza pionera tendrá al kéfir como protagonista y de él saldrán, además de las previsibles conclusiones científicas y recomendaciones nutricionales, "una de las bases de datos más grandes sobre la microbiota del mundo", afirma Patricia Levy, directora del departamento de I+D de Danone. La investigación, que contará con más de 500 participantes y tendrá una duración de un año, "es el primer estudio clínico que se va a hacer en España sobre este lácteo fermentado", subraya Levy, en conversación con este diario.

Al final, lo que se busca, agrega la directiva de Danone, es "ver cuáles son los mecanismos de acción en la microbiota y confirmar si, efectivamente, como apuntan otros estudios, las levaduras de este producto ayudan a reducir la inflamación, a prevenir patógenos y van más allá en la generación de probióticos". Será también, destaca la investigadora, "un ejemplo de colaboración público-privada en un ámbito que es clave y en el que hay que ser muy riguroso".

"Estamos viendo que un 80% de los kéfires que se comercializan en España no contienen la matriz láctea compleja que debería tener siempre este producto", agrega la investigadora

"En la última década se han realizado en todo el mundo unos 70.000 estudios dedicados a la microbiota", indica Levy. Esa proliferación, siempre positiva cuando es bien entendida y bien interpretada, también puede dar lugar a falsas informaciones o a conclusiones parciales que algunas empresas utilizan en su propio provecho. "Nos estamos encontrando, por ejemplo, con que una gran mayoría de los kéfires que se comercializan en España, en torno al 80%, no contienen la matriz láctea compleja que debería tener siempre este producto, compuesta de bacterias, como el yogur, pero también de levaduras", lamenta.

Basta con mirar bien la etiqueta de esos productos, aconseja la responsable de la I+D en Danone, que recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los efectos de los probióticos son cepa-dependientes, lo que implica que no todas las bifidobacterias actúan igual ni ofrecen los mismos beneficios.

De lo que se trata, concluye Levy, "es de colaborar, al mismo tiempo, en el ámbito de la salud pública, ya que "cualquier avance que se haga con esta investigación posiblemente se trasladará a la producción de alimentos". Tanto el médico y genetista Manel Esteller como la bióloga y divulgadora Tamara Pazos, que participaron hace unos días en la presentación de este proyecto, destacaron lo clave que es la microbiota, que "puede tener influencia directa en vivir más al modular procesos epigenéticos", según destacó Esteller, e intervenir en "la conexión entre intestino y cerebro, poniendo el foco en factores como el estrés, el descanso y las emociones", según Pazos.

Una colaboración de tres años

El estudio que ahora se inicia se enmarca en el acuerdo firmado el pasado marzo entre la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, y el director general de Danone España, François Lacombe. Con este convenio, indicó en ese momento Del Pino, se aspira a impulsar "la transferencia de conocimiento para transformar los resultados científicos en soluciones innovadoras con mayor impacto en la sociedad".

CSIC y Danone colaborarán para impulsar la investigación científica en alimentación y salud / DANONE

Lacombe, que allá donde va recuerda que los orígenes de Danone se encuentran, precisamente, en la voluntad de su fundador, Isaac Carasso, por encontrar un alimento que mejorase la salud intestinal de uno de sus hijos, entonces enfermo, insistió en que acuerdos como el alcanzado con el CSIC articula una agenda común para abordar desde la ciencia los retos más actuales en alimentación y salud. "En Danone, creemos que la ciencia tiene un papel clave para mejorar la vida de las personas", explicó, para añadir que es algo forma parte del ADN de la empresa desde su nacimiento "hace más de 100 años".

Con una duración inicial de tres años, esta alianza se orientará hacia aspectos como la revisión de estudios existentes y generar nueva evidencia científica en áreas clave para la salud pública, dentro de la mayoría de las categorías en las que opera esta compañía, como son los lácteos esenciales, la nutrición especializada y las alternativas vegetales. "Es un acuerdo que marca un hito y nos permite reforzar nuestra apuesta por una innovación basada en evidencia, impulsar la nutrición del futuro desde España y seguir transformando el conocimiento científico en soluciones reales, accesibles y con impacto positivo en la sociedad", apostilló Lacombe.