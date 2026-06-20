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Operación salida por Sant Joan, en directo | Última hora del tráfico y principales retenciones en Barcelona y Catalunya
La operación salida por Sant Joan continúa este sábado. La principal novedad es que entre las cinco y las diez de la tarde del próximo martes, día de la verbena, Trànsit limitará a 80 kilómetros por hora la velocidad en las principales arterias de salida ante la previsión de que saldrán cerca de 490.000 vehículos del área metropolitana.
EL PERIÓDICO abre este hijo informativo para seguir el estado de las carreteras.
Primeras retenciones del día
Las carreteras catalanas registran los primeros problemas de la jornada en la operación salida de Sant Joan. A esta hora hay un kilómetro y medio de congestión en la Ronda Litoral de Barcelona en sentido norte por un accidente, y dos kilómetros de retenciones en la B-20 entre Tiana y Montgat, también en sentido norte.
La retención de la AP-7 en el Vallès se reagrupa entre Granollers y Montmeló
El tramo con retenciones en la AP-7, en sentido Norte hacia Girona, que en la actualización anterior aparecía fragmentado en dos segmentos (entre La Roca del Vallès y Granollers, y entre Montornès del Vallès y Mollet del Vallès) se presenta ahora consolidado en un único tramo de 3 kilómetros, entre Granollers y Montmeló (PK 132-135).
La AP-7 ha sido la arteria que más problemas de congestión y retenciones ha presentado durante la jornada en toda la red viaria catalana, habiendo registrado colas de hasta 12 kilómetros.
Los accesos y salidas de Barcelona, principalmente el nudo de la Trinitat y el del Llobregat, también han experimentado momentos de alta ocupación de la vía, pero no se produjeron incidentes graves. Tras haber presentado incidencias durante toda la tarde, en la actualización del SCT de las ocho y media ya no quedaba un solo nudo en la lista de afectaciones.
El corte por accidente en la C-15 entre Cabrera d'Anoia y Torre de Claramunt, levantado
La incidencia que mantenía cortada la calzada en ambos sentidos de la C-15, entre los puntos kilométricos 36,50 y 39, ha desaparecido de la última actualización. El corte, que llevaba activo desde las 19:02, ya no figura en el listado de las 20:11, lo que indica que la circulación se ha restablecido con normalidad en ese tramo.
Segundo accidente del día en la C-25, esta vez a la altura de Arbúcies
La C-25 vuelve a ser escenario de un accidente, esta vez en sentido Norte hacia Girona, a la altura de Arbúcies, en un tramo de 1,5 kilómetros entre los puntos kilométricos 213 y 214,50. La incidencia, registrada a las 19:30, ha obligado a cortar un carril y mantiene la circulación intensa en la zona. Se trata del segundo accidente de la tarde en esta vía, después del registrado más al sur, a la altura de Santa Coloma de Farners, que sigue activo desde las 18:15.
Un incendio en el arcén obliga a habilitar un paso alternativo en la C-13, en Lleida
En la provincia de Lleida, la C-13 registra un incendio en el arcén a la altura de Vilanova de la Barca, en un tramo de 500 metros (PK 13-13,50) que afecta a ambos sentidos de circulación. La incidencia, registrada a las 18:56, ha obligado a habilitar un paso alternativo para los vehículos, lo que está generando congestión en la zona mientras los servicios de emergencia actúan sobre el fuego.
Un accidente corta la calzada en la C-15 entre Cabrera d'Anoia y Torre de Claramunt
La C-15 tiene la calzada cortada en ambos sentidos a causa de un accidente, en un tramo de 2,5 kilómetros entre los puntos kilométricos 36,50 y 39, a la altura de Cabrera d'Anoia y Torre de Claramunt, en la demarcación de Barcelona. La incidencia se ha registrado a las 19:02 y, al tratarse de un corte total en ambos sentidos, afecta por completo a la circulación en este tramo de la vía, sin que de momento se indique un carril o sentido alternativo habilitado.
Más de 30 kilómetros de retenciones acumuladas en los accesos a Barcelona
Las vías de entrada a Barcelona suman esta tarde más de 30 kilómetros de tramos con retenciones o congestión, concentrados sobre todo en dos puntos: el Nudo de la Trinitat y el Nudo del Llobregat.
El Nudo de la Trinitat es el más afectado, con un total de 22 kilómetros repartidos en seis tramos distintos: la B-10 en sentido Norte acumula 9,5 kilómetros entre dos segmentos (Santa Coloma de Gramenet-Sant Adrià de Besòs y Barcelona), la B-20 aporta 9 kilómetros más entre sus dos sentidos (8 km en dirección Norte desde Barcelona y 1 km en dirección Sur desde Santa Coloma de Gramenet), la C-58 suma 3 kilómetros en sentido Sur desde Barcelona, y la C-32 cierra la lista con medio kilómetro cortado por una avería a la altura de Esplugues de Llobregat.
El Nudo del Llobregat, por su parte, acumula 7,5 kilómetros de vía afectada: 5,5 kilómetros en la B-10 en sentido Sur, desde Barcelona hacia Sant Adrià de Besòs, y 2 kilómetros más en la C-32, en sentido Sur, entre Cornellà de Llobregat y l'Hospitalet de Llobregat.
A esto se suma 1,5 kilómetro adicional en la A-2, en sentido Este, directamente en dirección a Barcelona, entre Cornellà de Llobregat y Sant Joan Despí. En total, los principales accesos a la ciudad suman 31 kilómetros de vía con retenciones o congestión en la actualización de las 18:41 del Servei Català de Trànsit.
El accidente de la C-25 evoluciona: ya no hay corte total, pero la afectación se extiende a 4 kilómetros
La situación en la C-25, con corte de la vía a la altura de Santa Coloma de Farners por un accidente, ha .mejorado Lo que en el primer parte aparecía como un corte total de calzada en un tramo muy puntual (apenas 500 metros) se ha convertido, en la última actualización del SCT, en un carril cortado dentro de un tramo mucho más amplio: 4 kilómetros, entre los puntos kilométricos 220 y 216, en sentido Norte hacia Girona. La circulación pasa de estar completamente cortada a fluir con congestión por el carril que queda abierto.
Hasta 12 kilómetros de retenciones en la AP-7 en varios tramos conflictivos
Hasta 12 kilómetros de retenciones se han llegado a registrar en la AP-7 durante la jornada de hoy. Supera así al miércoles, cuando se contabilizaron hasta 11 kilómetros de cola.
La retención, que antes ocupaba un único tramo de 12 kilómetros, en sentido Norte hacia Girona, se ha reconfigurado en la última actualización del SCT. Ahora aparece dividida en dos segmentos: el primero, de 3 kilómetros, entre Roca del Vallès y Montornès del Vallès, registrado a las 16:03; y el segundo, de 6 kilómetros, entre Montmeló y Santa Perpètua de Mogoda, con la actualización más reciente a las 18:31.
En conjunto, suman 9 kilómetros de vía afectada por retenciones en esta zona del Vallès, uno de los corredores con más tránsito de entrada y salida del área metropolitana de Barcelona, la zona más afectada por las restricciones de velocidad que impone este dispositivo especial de Sant Joan.
Un accidente obliga a cortar la calzada en la C-25 a la altura de Santa Coloma de Farners
A las seis y cuarto de la tarde se ha registrado un accidente en la C-25, en sentido Norte hacia Girona, en el punto kilométrico 220, a la altura de Santa Coloma de Farners. La incidencia ha obligado a cortar la calzada por completo desde las 18:15.
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