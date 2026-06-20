Operación salida por Sant Joan, en directo | Última hora del tráfico y principales retenciones en Barcelona y Catalunya

Más de 30 kilómetros de retenciones acumuladas en los accesos a Barcelona

Las vías de entrada a Barcelona suman esta tarde más de 30 kilómetros de tramos con retenciones o congestión, concentrados sobre todo en dos puntos: el Nudo de la Trinitat y el Nudo del Llobregat.

El Nudo de la Trinitat es el más afectado, con un total de 22 kilómetros repartidos en seis tramos distintos: la B-10 en sentido Norte acumula 9,5 kilómetros entre dos segmentos (Santa Coloma de Gramenet-Sant Adrià de Besòs y Barcelona), la B-20 aporta 9 kilómetros más entre sus dos sentidos (8 km en dirección Norte desde Barcelona y 1 km en dirección Sur desde Santa Coloma de Gramenet), la C-58 suma 3 kilómetros en sentido Sur desde Barcelona, y la C-32 cierra la lista con medio kilómetro cortado por una avería a la altura de Esplugues de Llobregat.

El Nudo del Llobregat, por su parte, acumula 7,5 kilómetros de vía afectada: 5,5 kilómetros en la B-10 en sentido Sur, desde Barcelona hacia Sant Adrià de Besòs, y 2 kilómetros más en la C-32, en sentido Sur, entre Cornellà de Llobregat y l'Hospitalet de Llobregat.

A esto se suma 1,5 kilómetro adicional en la A-2, en sentido Este, directamente en dirección a Barcelona, entre Cornellà de Llobregat y Sant Joan Despí. En total, los principales accesos a la ciudad suman 31 kilómetros de vía con retenciones o congestión en la actualización de las 18:41 del Servei Català de Trànsit.