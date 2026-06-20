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Termómetros al alza
Ola de calor, hoy en directo: última hora de Aemet y temperaturas máximas previstas en España y resto de Europa
La Aemet emite un aviso especial ante la llegada de la primera ola de calor del año y advierte de un aumento del riesgo de incendios
Incendios forestales en Catalunya y España, en directo: última hora de los fuegos activos hoy
España se prepara para la primera ola de calor de 2026. A partir de este domingo, el calor intenso afectará a la Península y Baleares, con temperaturas muy por encima de lo habitual para esta época del año, noches tropicales y avisos especiales de la Aemet. Los meteorólogos advierten de que este episodio podría dejar registros excepcionalmente altos en varios puntos del país.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del calor, las previsiones meteorológicas, las zonas más afectadas y las recomendaciones ante este episodio de altas temperaturas.
Francia, aplastada por la canícula, con interrogantes sobre la Fiesta de la Música
Con 60 departamentos en vigilancia naranja, cerca de 41 millones de personas afectadas, noches calurosas y un mayor riesgo de incendios, la canícula continúa azotando este fin de semana Francia y amenaza con condicionar la popular Fiesta de la Música.
Este segundo episodio en pocas semanas se revela “extenso, duradero e intenso”, advierte Météo-France, y el nivel de alerta roja, el más alto, podría activarse el domingo en algunas zonas.
El sábado, el calor se mantendrá desde el suroeste hasta el noreste, con máximas de entre 35 y 38 ºC, aunque bajará provisionalmente algo en el cuadrante noroeste, según las previsiones de Météo-France. También se perfilan riesgos de tormentas violentas.
Aviso naranja este sábado por altas temperaturas en Córdoba y Jaén con máximas en 40ºC, y amarillo en Sevilla y Granada
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este sábado, 20 de junio, los avisos amarillo por la presencia de altas temperaturas en Sevilla, Granada, Córdoba y Jaén, siendo en estas dos últimas provincias donde las alertas ascenderán al nivel naranja con máximas de hasta 40 grados.
Según ha informado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, el aviso naranja estará activado en la campiña cordobesa desde las 13,00 horas hasta las 21,00 horas, donde la temperatura máxima llegará a los 40ºC y localmente también se podrán superar los 40°C.
Asimismo, en la provincia de Jaén también estará vigente el nivel naranja en las comarcas de Morena y Condado y el Valle del Guadalquivir entre las 13,00 horas y las 21,00 horas, donde los termómetros alcanzarán los 40 grados.
Meteocat eleva a 3 sobre 6 el aviso por calor y confirma la primera ola de calor del año
Meteocat ha actualizado el aviso por calor intensa y ha elevado el grado máximo de peligro a 3 sobre 6 a partir del domingo a las 14.00 horas. El Servei Meteorològic de Catalunya señala además que el episodio previsto para los próximos días cumple los criterios para ser considerado la primera ola de calor del año.
Sant Joan: Catalunya activa ya la alerta por ola de calor y llama a extremar la precaución con petardos y hogueras
La ola de calor que afectará a Catalunya entre el domingo y el martes ha hecho que Protecció Civil active desde este viernes la alerta por el plan Procicat. El Servicio Meteorológico de Catalunya (Meteocat) tiene previsto un episodio de temperaturas extremas con una alta intensidad que estará vigente hasta la verbena de Sant Joan, una noche compleja para los servicios de emergencia por el lanzamiento de fuegos artificiales y petardos así como la instalación de hogueras en la calle.
Ante esta situación, la subdirectora general de Protección Civil, Imma Solé, ha instado a la colaboración ciudadana ante el riesgo de incendios coincidiendo con la verbena y la ola de calor, ya que en algunos puntos de Ponent se registrarán hasta 40 grados. Por eso, ha recordado que está prohibido usar pirotecnia a menos de 400 metros de vegetación o cerca de materiales inflamables., ni tampoco instalar. Solé ha recordado que la mínima "chispa" puede hacer arder un terreno natural seco y ha remarcado que el lanzamiento de petardos debe hacerse en zonas concretas y permitidas en las que no exista este riesgo de incendio.
En los próximos días, además, los Agentes Rurales intensificarán la vigilancia del medio natural, especialmente en las zonas cerealísticas y en aquellos espacios en los que coincidan actividades de ocio con una elevada afluencia de personas. También se hará seguimiento de las ubicaciones de las hogueras de Sant Joan para garantizar que cumplen las condiciones de seguridad establecidas.
Protecció Civil alerta de la primera ola de calor del año con máximas de más de 40 grados
Protecció Civil ha activado la alerta por la primera ola de calor del año y advierte de que entre el domingo y el martes las temperaturas podrán superar los 40 ºC en Ponent. El episodio también dejará noches tropicales y tórridas. Las autoridades piden extremar las precauciones, hidratarse con frecuencia y evitar la exposición al sol durante las horas de más calor.
Meteocat estrena nuevos avisos por calor ante la primera ola de calor del año
Meteocat ha activado este viernes el primer aviso por calor con unos criterios actualizados para adaptarse mejor a la realidad climática de cada municipio. Los nuevos umbrales se calculan a partir de los últimos 15 años de datos meteorológicos, frente a los 10 años utilizados hasta ahora, y los avisos se activarán cuando las temperaturas previstas se sitúen entre el 2% de los días más calurosos registrados en cada zona. Además, en municipios históricamente muy cálidos como Vinebre, Tremp o Ascó se ha fijado un límite máximo de 40 grados para activar los avisos.
La Aemet emite un aviso especial ante la llegada de la primera ola de calor del año y advierte de un aumento del riesgo de incendios
Ya está confirmado. España está a punto de vivir la primera gran ola de calor del año. La Agencia Estatal de Meterología (Aemet) ha emitido un aviso especial para avisar de la llegada de este episodio que, por ahora, todo apunta a que se extenderá desde el próximo domingo hasta como mínimo el miércoles de la semana que viene. Los expertos afirman que este episodio podría dejar cifras de récord en todo el país y elevar de forma drástica las temperaturas tanto diurnas como nocturnas. Las altas temperaturas, además, irán acompañadas de riesgo de tormentas secas en varios puntos del país. Y eso, según advierten las autoridades, podría incrementar aún más el riesgo de incendios en España por lo que se pide a la población extremar precauciones mientras dure este episodio.
Catalunya se prepara para una subida de los termómetros desde el domingo y hasta como mínimo la noche de Sant Joan
En cuestión de horas, Catalunya vivirá un aumento exponencial de las temperaturas que, según advierten los expertos, se convertirá en la primera gran ola de calor del verano. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activado por primera vez en lo que llevamos de año un aviso generalizado por calor intenso entre el domingo y hasta como mínimo el martes ante un episodio que podría dejar valores de hasta 35 grados en Barcelona y por encima de los 40 en Lleida. Los modelos apuntan a que los termómetros empezarán a subir a lo largo del fin de semana, llegarán a su punto álgido el lunes y a partir del martes, coincidiendo con Sant Joan, podrían empezar a volver a la normalidad aunque, tal y como explican los especialistas, los pronósticos se muestran aún inciertos sobre cómo evolucionará este episodio. Desde la Generalitat, la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon ha lanzado un llamamiento a la población y ha pedido "extremar precauciones" ante el riesgo que supone la suma de calor y pirotecnia para la aparicion de incendios.
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- El calor y las tormentas pondrán mañana en aviso a media España, con máximas superiores a 39ºC en el sur