Ola de calor, hoy en directo: última hora de Aemet y temperaturas máximas previstas en España y resto de Europa

Sant Joan: Catalunya activa ya la alerta por ola de calor y llama a extremar la precaución con petardos y hogueras

La ola de calor que afectará a Catalunya entre el domingo y el martes ha hecho que Protecció Civil active desde este viernes la alerta por el plan Procicat. El Servicio Meteorológico de Catalunya (Meteocat) tiene previsto un episodio de temperaturas extremas con una alta intensidad que estará vigente hasta la verbena de Sant Joan, una noche compleja para los servicios de emergencia por el lanzamiento de fuegos artificiales y petardos así como la instalación de hogueras en la calle.

Ante esta situación, la subdirectora general de Protección Civil, Imma Solé, ha instado a la colaboración ciudadana ante el riesgo de incendios coincidiendo con la verbena y la ola de calor, ya que en algunos puntos de Ponent se registrarán hasta 40 grados. Por eso, ha recordado que está prohibido usar pirotecnia a menos de 400 metros de vegetación o cerca de materiales inflamables., ni tampoco instalar. Solé ha recordado que la mínima "chispa" puede hacer arder un terreno natural seco y ha remarcado que el lanzamiento de petardos debe hacerse en zonas concretas y permitidas en las que no exista este riesgo de incendio.

En los próximos días, además, los Agentes Rurales intensificarán la vigilancia del medio natural, especialmente en las zonas cerealísticas y en aquellos espacios en los que coincidan actividades de ocio con una elevada afluencia de personas. También se hará seguimiento de las ubicaciones de las hogueras de Sant Joan para garantizar que cumplen las condiciones de seguridad establecidas.

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