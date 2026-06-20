Nieves Herrero: "Me gustaría que el rey Juan Carlos estuviera en Portugal, tiene edad para vivir cerca de su familia"

Nieves Herrero (Madrid, 1957) ha hecho de la palabra una forma de permanencia. En un tiempo en el que todo arde demasiado rápido, ella sigue defendiendo algo casi revolucionario: escuchar. En La prometida, su último libro, ojo, vuelve a asomarse al pasado con pulso de reportera y respiración de novelista para rescatar a la reina Fabiola de Mora y Aragón del mármol frío de la Historia y devolverle carne, duda y deseo. Porque Herrero no escribe desde la nostalgia, sino desde la memoria: abre ventanas, levanta velos, pregunta allí donde otros sólo vieron una boda. Y, al hacerlo, también habla del periodismo, ese oficio que conoce desde todos sus balcones tras 40 años de carrera. Quizá, por ello, su literatura tiene tanto de crónica y tanto de confidencia. En ella, Fabiola no es sólo una reina: es una mujer ante el amor, el deber, los secretos familiares y el peso de una corona. Al fondo, Balduino tampoco aparece como un monarca de cuento, sino como un hombre marcado por la fe y la responsabilidad del trono: su enlace, más que un final feliz, se convierte en el inicio de una alianza íntima y política, de esas que cambian una vida y, a veces, también el relato de un país.

P. ¿Qué vio en la boda de Fabiola y Balduino para convertirla en una novela y no sólo en una reconstrucción histórica?

R. Lo que más me sorprendió es que la Iglesia hubiera urdido un plan para casarlos. Era su forma de dar a Bélgica una ilusión tras la independencia del Congo. Balduino no tenía demasiadas habilidades para socializar, de ahí esta mediación. Sólo puso dos condiciones: que su futura mujer fuera católica y española. Así que mandaron a una monja irlandesa a buscarla. Al poco, dio con Fabiola. Este fue mi motor. Fue tal el interés despertado que, en España, por ejemplo, se retransmitió el enlace por televisión. Al tiempo, Jaime de Mora traicionó a su hermana al vender su diario personal a Jesús Hermida y Jaime Peñafiel. A mí, personalmente, me encantaría entrar en la habitación de cualquier persona. Y, si son mujeres, abrir sus bolsos. Ahí te puedes hacer una idea de quiénes son realmente. Soy buscadora de secretos. Y me estoy haciendo experta en el siglo XX.

P. ¿Tiene Nieves Herrero algo de Magot, la detective de su historia?

R. Sí, me encanta investigar. Esta pasión tiene mucho que ver con el periodismo. Carmen Sarmiento siempre ha sido un referente para mí. Cuando la veía en el tercer mundo, soñaba con irme para allá. Incluso llegué a mandar cartas a oenegés. Estoy segura de que me respondieron, pero mi madre las rompía conforme llegaban. Ya tenía un hijo fuera de España y no quería que la otra también se fuera. Me atraen los mundos ocultos. Allí donde hay poder, hay secretos. Como en las monarquías.

P. ¿Hasta qué punto el amor puede sobrevivir cuando nace condicionado por los intereses de otro?

R. Esa es la gran pregunta. A mí, personalmente, me parece complicadísimo. Lo que pasa es que, cuando Fabiola acepta casarse con Balduino, sabía que sería para siempre. Es muy difícil que una reina sea feliz porque toda su vida está muy condicionada. En este sentido, entiendo que Letizia custodie tanto su intimidad. Estar todo el día expuesto es una locura.

Nieves Herrero, en Madrid. / ALBA VIGARAY

P. ¿Letizia y Felipe le inspiran para un futuro libro?

R. Obvio, pero antes quiero pasar por Sofía. Soy una gran enamorada de ella. De hecho, se llevaba bien con Fabiola. Cuando llegó a Bélgica, luchó para que la acogieran. Tuvo gestos con niños y ancianos que dejaron una huella imborrable. Fue muy buena reina. Siempre estuvo en su lugar, jamás sacó los pies del tiesto. Como Sofía.

P. ¿Su papel fue más ingrato que el de Letizia?

R. Siempre estuvo un paso por detrás de Juan Carlos, pero España tiene claro todo lo que ha hecho por la gente. Cuando ella aparece, el aplauso es unánime. Tiene una gran historia por contar. Me fascina.

P. ¿Debería celebrarse un referéndum para decidir si la monarquía debe continuar?

R. No, ya se votó. Los españoles tomaron la palabra y no podemos estar preguntándolo más veces. No se puede reinventar constantemente la historia. Nuestros reyes están haciendo un gran papel.

P. ¿Juan Carlos volverá a España?

R. Me gustaría que estuviera en Portugal. Además, tiene edad para vivir cerca de su familia. Él ya ha dicho que no regresará si no es a Zarzuela, pero debe comprender las circunstancias de Felipe y Letizia. Por lo que no acabo de verlo. Es el momento de su hijo. Y su presencia podría emborronar todo lo que ha conseguido.

Nieves Herrero dirige y presenta hoy 'Madrid Directo' en Onda Madrid. / ALBA VIGARAY

P. ¿Hace sus novelas con mano de periodista?

R. A la hora de escribir soy la mujer más libre del mundo. Lo único que me planteo es: ¿lo que quiero contar es verdad? A veces, el camino es más tortuoso. Pero, bueno, yo nunca he escogido el más fácil. Si tenía que elegir entre radio y televisión, me quedaba con la primera. Tenía más que ver conmigo. Me gusta perderme en las personas.

P. Si pudiera entrevistar a Fabiola, ¿qué le preguntaría?

R. Me encantaría. Puedo imaginarme cómo se sintió la noche en que desapareció su diario. Así que le preguntaría por qué perdonó a los periodistas y no a su hermano. Ni siquiera le invitó a la boda, retirándole la palabra hasta el final de su vida. Fue un acto de traición absoluto. También me gustaría saber cómo llevó no poder tener hijos. Seguramente, me diría que con la fe y el convencimiento de que, al final, su misión era proteger a los niños belgas. Y, por último, si le valió la pena ser reina.

P. Ha trabajado en cadenas de muy distinta ideología, ¿siempre ha tenido libertad para abordar los temas que quería?

R. Cuando no la he tenido, he dimitido. Soy la periodista que más veces lo ha hecho. He peleado mis derechos. Si no me dejaban hablar de ciertos temas que consideraba importantes, dejaba el programa inmediatamente. Yo vivo de mi trabajo, es lo que me ha servido para educar a mis hijas. Y, aún así, he tenido claros mis principios.

P. Pasó por Telemadrid y RTVE, dos televisiones acusadas de ser TeleAyuso y TeleSánchez. ¿Es para tanto?

R. Estoy muy orgullosa de haber trabajado en prensa privada y en prensa pública. En la primera, siempre tuve claro que la prioridad era ser los primeros. Mientras que, en la segunda, lo importante era contratar dos veces que la información era veraz. Con el tiempo, he ido rescatando a compañeros con ideologías distintas porque lo bonito, al final, es que todos pensemos de forma diferente. Me encanta el debate, me enriquece tener amistades de todo tipo. Soy fiel defensora de la pública. Y he tenido grandes jefes en la privada.