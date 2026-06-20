Montse Font, la creadora de contenido viral que muestra su día a día en silla de ruedas para mejorar la accesibilidad

Una caída hace cuatro años hizo que Montse Font, que padece atrofia muscular espinal (AME), comenzara a utilizar una silla de ruedas de forma indefinida. Durante el proceso de adaptación a una nueva realidad "muy dura", empezó a subir vídeos a TikTok para mostrar el día a día de las personas con discapacidad. Ahora, sus publicaciones poniendo a prueba la accesibilidad de Barcelona acumulan millones de visualizaciones. Font asegura que han animado a muchas otras personas en la misma situación a hacer cosas nuevas y que también han contribuido a impulsar mejoras de accesibilidad en algunos espacios. Defiende que la ciudad es una de las más accesibles, pero critica que el "gran problema" siguen siendo los escalones en las entradas de los establecimientos.

Con un año, a Montse le diagnosticaron atrofia muscular espinal (AME), una enfermedad neuromuscular caracterizada por la debilidad muscular. Una fractura de fémur hace cuatro años, que le impidió volver a caminar, hizo que pasara a utilizar una silla de ruedas de forma permanente, que todavía hoy necesita para desplazarse. "En aquel momento vivía en Molins de Rei y me vine a vivir a Barcelona para hacer la rehabilitación y estar cerca del Institut Guttmann", explica en una entrevista con la ACN. En pleno proceso de adaptación, empezó a entretenerse con TikTok, haciendo vídeos divertidos mientras comía chocolate. "En Navidad llegué a la cena con mi familia en un taxi adaptado. La pareja de mi sobrino, que nunca había visto uno, me dijo: '¿Por qué no enseñas esto en lugar de comer chocolate?'". Así fue como Montse empezó a hacer los vídeos que hoy ven millones de personas.

Graba su día a día, ya sea cogiendo el metro, yendo al teatro, a la playa, a ver un partido de fútbol o incluso vistiéndose o abriendo botellas. El "tema estrella", sin embargo, son los autobuses, y algunos de sus vídeos mostrando cómo pedir al conductor que despliegue la rampa para subir superan los 25 millones de visualizaciones. Cree que su éxito se debe, por un lado, a que muchas personas con discapacidad o sus familiares encuentran información que desconocían y, por otro, a que despierta la "curiosidad" de personas que nunca han vivido esa realidad. "Cada vez hay más personas con discapacidad porque tenemos una esperanza de vida más alta, y casi todo el mundo tiene algún familiar con movilidad reducida", explica.

Impacto real

De hecho, una de las partes más gratificantes de su activismo digital es que ayuda a otras personas en la misma situación a atreverse a hacer cosas nuevas. Font cuenta cómo un chico de Badalona, gracias a uno de sus vídeos, descubrió que los autobuses de la ciudad estaban adaptados y empezó a utilizarlos. También relata casos de seguidores que le escriben para decirle que, a raíz de sus vídeos, han empezado a ir a la playa, o de otros que han viajado por primera vez y han cogido el AVE.

Sus vídeos también han promovido cambios de accesibilidad en algunos espacios, como el caso del Palau de la Música. "Hice un vídeo mostrando que las personas en silla de ruedas tenemos que comprar la entrada y después ir a taquilla, mientras que el resto de la gente puede comprarla únicamente por internet", explica. Después de su vídeo, el Palau se puso en contacto con ella para informarle de que cambiaría el procedimiento. "Sirve de algo hacer el payaso en las redes sociales", asegura. Aunque no tiene confirmación oficial, Font también ha observado que, desde que publica vídeos criticando que la máquina para validar el billete en los autobuses de TMB está demasiado alta, en los nuevos modelos la están empezando a colocar más baja.

Su contenido se centra sobre todo en poner a prueba la movilidad de Barcelona, aunque siempre que viaja también crea contenido sobre otros lugares. Comparando la capital catalana con otras ciudades, la considera "una de las mejores". "Es casi un diez. Todo es súper accesible. Hay cosas que fallan, evidentemente, pero son pocas. Si vamos a un pueblo a 10 kilómetros de Barcelona ya empiezan a aparecer aceras estrechas por las que no podemos pasar, con árboles en medio o motos aparcadas, sin rampa", explica. Dice que uno de los grandes aspectos a mejorar son las estaciones de metro que todavía faltan por adaptar, así como los ascensores averiados.

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Font, que también es presidenta de la Asociación Catalana de Personas con Enfermedades Neuromusculares (ASEM), asegura que "el principal problema" sigue siendo la accesibilidad a algunos establecimientos, sobre todo restaurantes y tiendas, donde todavía hay un escalón en la entrada. "La normativa existe, pero en la realidad el escalón sigue ahí. Y muchas veces el propietario tiene una rampa y la ha hecho instalar expresamente, pero nosotros no lo sabemos. Si no se coloca una señal en la puerta que lo indique, cuando veo el escalón sigo de largo", explica.