El mapa de ola de calor: el riesgo de incendios se dispara en los próximos días en 1.600 municipios

La ola de calor, la primera del verano, no solo trae altas temperaturas que superarán los 40 grados en amplias zonas de España, sino que viene acompañada de un incremento del riesgo de incendios por toda la península. Según los mapas de peligro de incendio forestal del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico son casi 1.650 los municipios españoles los que estarán los próximos días en riesgo extremos de incendio forestal. El punto álgido se alcanzará el próximo miércoles, 24 de junio, cuando se espera que se rocen el pico de temperatura.

Desde este domingo y hasta el próximo jueves, cerca del 40% de los municipios españoles estarán en nivel muy alto o extremo de riesgo de incendios, los dos niveles más elevados de peligrosidad. Las provincias más afectadas durante el martes 23 serán Lleida, con 182 municipios, Barcelona (143), Huesca (130) y Badajoz. Al día siguiente, el foco se desplaza ligeramente y serán Barcelona (143), Navarra (121), Tarragona (96) y Vizcaya (94) los territorios que estarán en mayor alerta.

Ante esta situación, la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias ya ha alertado en su cuenta en X, antes Twitter, del riesgo extremo, avisando de que se superarán los 40 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, y rozar los 42 grados de forma local en el valle del Ebro. Así, han pedido que se extreme la precaución para evitar posibles incendios, como un mayor cuidado con las colillas, no encender fuegos en montes y acampar en zonas que no estén autorizadas.

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Ante las elevadas temperaturas, las autoridades también recomiendan limitar la exposición al sol, vestirse con ropa adecuada, utilizando prendas claras, hidratarse de manera continua, evitar realizar ejercicio físico en las horas centrales del día y no dejar a niños o animales son en el interior de los vehículos.