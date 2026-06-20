Incendios forestales en Catalunya y España, en directo: última hora de los fuegos activos hoy

Sigue aumentando el riesgo de incendio en buena parte de Catalunya por las altas temperaturas y el viento. Y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias alertó este jueves por un episodio de temperaturas muy altas y persistentes tanto en la Península como en Baleares entre el domingo 21 y buena parte de la próxima semana. En este marco, ha pedido que los ciudadanos limiten su exposición al sol y que tengan precaución ante el peligro de incendios forestales.

Sigue en este hilo en directo todas las novedades de los incendios de Catalunya y el resto de España:

Controlado un incendio en las Bardenas Reales Los bomberos han dado por controlado un incendio que se declaró este viernes por la tarde en una zona de arbolado en el embalse El Ferial, en las Bardenas Reales (Navarra).

El incendio en Forallac, en la comarca del Baix Empordà, ha afectado a un total de 11 hectáreas, según los datos provisionales facilitados. De la superficie quemada, 10 hectáreas corresponden a terreno agrícola y 1 hectárea a zona forestal. Efectivos de los Agents Rurals trabajan ya en la investigación para determinar las causas del fuego.

Estabilizado el incendio de la Curullada tras quemar un tractor y campos de rastrojos Los Bombers han dado por estabilizado a las 19.04 horas el incendio declarado junto a una deixalleria en la Curullada, en el municipio de Granyanella (Lleida). El fuego ha afectado a un tractor y a varios campos de rastrojos. En las labores de extinción han trabajado diez dotaciones de Bombers, entre ellas un helicóptero bombardero, que ya ha regresado a su base.

Los Bombers dan por estabilizado el incendio agrícola de Forallac (Girona) tras varias horas de trabajo Los Bombers han dado por estabilizado a las 19.03 horas el incendio agrícola declarado en Forallac, cerca de Canapost. Un total de 14 dotaciones terrestres continúan trabajando en la zona para asegurar el perímetro y evitar posibles rebrotes. El fuego obligó previamente a ordenar el confinamiento de Canapost como medida de precaución.

Extinguido el incendio agrícola de Parlavà tras quemar 5,5 hectáreas Los Bombers han dado por extinguido el incendio agrícola declarado este viernes en Parlavà. Según los Agents Rurals, el fuego, originado en el término municipal de Corçà (Baix Empordà), ha afectado a 5,5 hectáreas de terreno agrícola, según datos provisionales. Todas las dotaciones ya han regresado a sus parques.

Los Bombers dan por controlado el incendio agrícola de Puiggròs Los Bombers han dado por controlado el incendio agrícola declarado este viernes en Puiggròs. Tras revisar toda la zona afectada, los efectivos no han detectado ningún punto caliente y todas las dotaciones han regresado al parque.

Levantado el confinamiento de Canapost por la mejora del incendio de Forallac Protecció Civil ha levantado el confinamiento del núcleo de Canapost, en Forallac (Baix Empordà), ante la evolución favorable de las tareas de extinción del incendio. Además, ha enviado una nueva alerta ES-Alert a los teléfonos móviles para informar del fin de las restricciones.

Protecció Civil activa una alerta ES-Alert por el incendio de Forallac Protecció Civil ha enviado una alerta ES-Alert a los teléfonos móviles para informar del confinamiento del núcleo de Canapost, en Forallac (Baix Empordà), por la proximidad del incendio forestal. El aviso pide permanecer en el interior de los edificios, cerrar puertas y ventanas y no circular.

Los Agents Rurals activan el nivel 3 del Pla Alfa en 36 municipios por el elevado riesgo de incendio Los Agents Rurals han activado este viernes el nivel 3 del Pla Alfa, que indica un peligro muy alto de incendio forestal, en 36 municipios de las comarcas de les Garrigues, la Noguera, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta y l'Urgell. El cuerpo pide extremar la precaución ante el aumento del riesgo de fuego.