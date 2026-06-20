Junto al Canal Imperial y las viviendas de Parque Venecia
Un impresionante incendio se desata en Zaragoza
Las llamas se registraron en una zona de matorral, junto a las calles Café Florián y Bienal del Arte, a las 5.00 de la mañana de este sábado ha quedado extinguido
Un impresionante incendio ha sobresaltado este viernes a los vecinos de Parque Venecia en Zaragoza. El fuego, originado junto a las calles Café Florián y Bienal del Arte, en una zona de cañizo y arbustos, se ha desatado sobre las 22.30 horas cerca de un bloque de viviendas del barrio.
De momento se desconoce el origen del fuego, pero los Bomberos de Zaragoza se han desplazado rápidamente al lugar de las llamas, que estaban en una zona muy acotada por ahora y muy próxima al Canal Imperial de Aragón y los suelos sin desarrollar en el barrio en los que se localiza la futura expansión.
Con las altas temperaturas que se están dando estos días en Zaragoza, desde el ayuntamiento ya se había avisado durante la semana de la necesidad de extremar las precauciones. Y no se habían dado incidencias de este tipo hasta este viernes, cuando de noche el fuego ha sobresaltado a todos los vecinos del barrio y de las zonas colindantes de La Paz.
"Ahora esta bomberos y varias patrullas nuestras colaborando en el entorno en paseo del Canal. En principio no hay domicilios afectados", aseguraban las fuentes municipales de la Policía Local consultadas por este diario.
El incendio quedó controlado sobre las 23.30 y durante la noche los bomberos han seguido trabajando. Ha sido sobre las 5 de la madrugada cuando ha quedado totalmente extinguido.
Las llamas no provocaron daños personales ni tampoco materiales en las zonas habitadas del entorno.
Momentos de incertidumbre
La incertidumbre ha sido máxima entre los residentes que se han acercado a la zona del fuego para observar la evolución, mientras los agentes de la Policía Local vigilaban que no se produjeran daños mayores mientras los bomberos trabajan sobre el terreno.
La hora exacta en la que se ha dado alerta de este incendio ha sido las 22.17 horas, avisando de un fuego en una zona de vegetación. En detalle, se han desplazado al lugar del siniestro una bomba urbana pesada, una bomba nodriza pesada, una unidad de mando y jefatura, otra bomba urbana ligera y otra pesada mixta.
"Ha sido debajo de unas torres de alta tensión y ha saltado al otro lado del Canal, en Parque Venecia. No ha llegado a los domicilios, pero los vecinos estaban ahí por si acaso con extintores", ha explicado a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN un vecino que ha sido testigo presencial de lo ocurrido. "Ha sido fortuito en zonas de maleza y debe estar ya controlado", ha añadido.
No obstante, en medio del nerviosismo vecinal, las tareas de extinción más complejas han sido las de atacar las llamas surgidas en varios focos que, de forma simultánea, han prendido en la zona del incendio. Aunque afortunadamente esta vez el viento, o la ausencia de rachas fuertes, han ayudado a las labores necesarias para impedir su avance.
- El Hospital del Mar identifica una nueva estrategia contra el cáncer de páncreas que ataca las células tumorales y activa el sistema inmunitario
- Los Mossos descartan que Andic cayera por una distracción: ni caminaba ni usaba el móvil
- Los médicos alertan de la rápida progresión de la hepatitis Delta y de su relación con el cáncer de hígado
- Hito quirúrgico: Vall d’Hebron realiza la primera cirugía pediátrica en Europa con un robot que practica una sola incisión
- Los 20 municipios catalanes designados como 'tribuna del eclipse' tendrán un aforo de más de 50.000 personas: 'Será un espectáculo
- Trànsit limitará a 80 km/h la velocidad variable en las salidas de Barcelona durante la verbena de Sant Joan
- El calor y las tormentas pondrán mañana en aviso a media España, con máximas superiores a 39ºC en el sur
- La coronel Cristina Moreno se convierte en la jefa de la comandancia de la Guardia Civil en Barcelona