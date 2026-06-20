Un impresionante incendio se desata en Zaragoza

Un impresionante incendio ha sobresaltado este viernes a los vecinos de Parque Venecia en Zaragoza. El fuego, originado junto a las calles Café Florián y Bienal del Arte, en una zona de cañizo y arbustos, se ha desatado sobre las 22.30 horas cerca de un bloque de viviendas del barrio.

De momento se desconoce el origen del fuego, pero los Bomberos de Zaragoza se han desplazado rápidamente al lugar de las llamas, que estaban en una zona muy acotada por ahora y muy próxima al Canal Imperial de Aragón y los suelos sin desarrollar en el barrio en los que se localiza la futura expansión.

Más de una veintena de bomberos de Zaragoza intervinieron en la extinción del fuego junto al Canal Imperial. / Jonatan Bernad

Con las altas temperaturas que se están dando estos días en Zaragoza, desde el ayuntamiento ya se había avisado durante la semana de la necesidad de extremar las precauciones. Y no se habían dado incidencias de este tipo hasta este viernes, cuando de noche el fuego ha sobresaltado a todos los vecinos del barrio y de las zonas colindantes de La Paz.

"Ahora esta bomberos y varias patrullas nuestras colaborando en el entorno en paseo del Canal. En principio no hay domicilios afectados", aseguraban las fuentes municipales de la Policía Local consultadas por este diario.

El incendio quedó controlado sobre las 23.30 y durante la noche los bomberos han seguido trabajando. Ha sido sobre las 5 de la madrugada cuando ha quedado totalmente extinguido.

Las llamas no provocaron daños personales ni tampoco materiales en las zonas habitadas del entorno.

Momentos de incertidumbre

La incertidumbre ha sido máxima entre los residentes que se han acercado a la zona del fuego para observar la evolución, mientras los agentes de la Policía Local vigilaban que no se produjeran daños mayores mientras los bomberos trabajan sobre el terreno.

La hora exacta en la que se ha dado alerta de este incendio ha sido las 22.17 horas, avisando de un fuego en una zona de vegetación. En detalle, se han desplazado al lugar del siniestro una bomba urbana pesada, una bomba nodriza pesada, una unidad de mando y jefatura, otra bomba urbana ligera y otra pesada mixta.

El incendio se ha originado junto a las calles Café Florián y Bienal del Arte en parque Venecia. / Jonatan Bernad

"Ha sido debajo de unas torres de alta tensión y ha saltado al otro lado del Canal, en Parque Venecia. No ha llegado a los domicilios, pero los vecinos estaban ahí por si acaso con extintores", ha explicado a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN un vecino que ha sido testigo presencial de lo ocurrido. "Ha sido fortuito en zonas de maleza y debe estar ya controlado", ha añadido.

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No obstante, en medio del nerviosismo vecinal, las tareas de extinción más complejas han sido las de atacar las llamas surgidas en varios focos que, de forma simultánea, han prendido en la zona del incendio. Aunque afortunadamente esta vez el viento, o la ausencia de rachas fuertes, han ayudado a las labores necesarias para impedir su avance.