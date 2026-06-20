La Guardia Civil reforzará las inspecciones de pirotecnia por Sant Joan con 200 agentes

La Guardia Civil desplegará durante las próximas semanas en Catalunya un dispositivo especial de vigilancia e inspección con motivo de la campaña pirotécnica de Sant Joan, cuyo dispositivo contará con la participación de dos centenares de agentes especializados con 40 Intervenciones de Armas y Explosivos (IAE) que llevarán a cabo más de un millar de actuaciones.

Las inspecciones se realizarán tanto en establecimientos permanentes como en casetas temporales de venta de pirotecnia autorizadas por las subdelegaciones del Gobierno y los ayuntamientos, informa el Instituto Armado en un comunicado este sábado.

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La finalidad principal de estas actuaciones es comprobar que la venta, el almacenamiento y el transporte de los productos pirotécnicos cumplen la normativa vigente y también se trasladará a vendedores y usuarios la importancia de utilizar estos artificios con seguridad, proteger a quienes los manipulan y reducir el riesgo de incendios, lesiones o incidentes durante los días de mayor consumo.