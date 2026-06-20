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La Guardia Civil reforzará las inspecciones de pirotecnia por Sant Joan con 200 agentes

Las inspecciones se realizarán tanto en establecimientos permanentes como en casetas temporales de venta de pirotecnia

Dos agentes de la Guardia Civil, en una tienda de Petardos CM.

Dos agentes de la Guardia Civil, en una tienda de Petardos CM. / Guardia Civil

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Europa Press

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La Guardia Civil desplegará durante las próximas semanas en Catalunya un dispositivo especial de vigilancia e inspección con motivo de la campaña pirotécnica de Sant Joan, cuyo dispositivo contará con la participación de dos centenares de agentes especializados con 40 Intervenciones de Armas y Explosivos (IAE) que llevarán a cabo más de un millar de actuaciones.

Las inspecciones se realizarán tanto en establecimientos permanentes como en casetas temporales de venta de pirotecnia autorizadas por las subdelegaciones del Gobierno y los ayuntamientos, informa el Instituto Armado en un comunicado este sábado.

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La finalidad principal de estas actuaciones es comprobar que la venta, el almacenamiento y el transporte de los productos pirotécnicos cumplen la normativa vigente y también se trasladará a vendedores y usuarios la importancia de utilizar estos artificios con seguridad, proteger a quienes los manipulan y reducir el riesgo de incendios, lesiones o incidentes durante los días de mayor consumo.

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