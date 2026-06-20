El entrenador de running creado por dos jóvenes que te habla por WhatsApp: "A la gente le gusta mucho por su facilidad de uso"

"Nuestro principal objetivo es democratizar el entrenamiento personal de running. Queremos que cualquier persona que quiera correr pueda acceder a un asesoramiento personalizado sin tener que gastar mucho dinero", explican Pol Serra y Genís Pons, ambos nacidos en Navàs en 2002. Con esta idea crearon Neo Run AI, un entrenador personal para correr impulsado por inteligencia artificial que funciona a través de WhatsApp.

El proyecto surgió a raíz de una necesidad detectada por el propio Pol, que hace aproximadamente un año empezó a correr. "Me encontré con que había muchísima información, pero estaba muy disperso y, a menudo, era demasiado genérica", recuerda. Un día, hablando con su amigo de toda la vida, Genís, decidieron desarrollar una primera versión de Neo Run AI para ponerla a prueba: "La utilicé durante cinco meses y me fue muy bien para preparar mi primera carrera". Después de comprobar los resultados, los dos jóvenes de Navàs iniciaron el proceso para comercializar la plataforma. El producto se lanzó el pasado mes de febrero y ya supera los 150 usuarios.

Neo Run AI ha sido desarrollado íntegramente por sus creadores. Genís se ha encargado de la parte más técnica, aprovechando su formación en Multimedia, mientras que Pol ha participado en la definición de la plataforma y ha profundizado en los conocimientos relacionados con la inteligencia artificial. "Hemos entrenado el sistema para que esté especializado en el entrenamiento para correr", explican.

¿Cómo funciona exactamente? Cuando un usuario inicia una conversación con el chat de WhatsApp de Neo Run AI, la aplicación le plantea una serie de preguntas - como el peso, la edad o los objetivos deportivos - para elaborar un plan de entrenamiento adaptado a sus necesidades. A partir de ahí, el asistente solicita diariamente información sobre los kilómetros recorridos y el tiempo invertido para ajustar las sesiones y reorganizarlas si es necesario.

Esta disponibilidad constante y la comodidad de comunicarse con el "entrenador" mediante mensajes hacen que la experiencia sea más cercana. "Puedes hablar con él como si fuera un amigo", afirman. Durante estos primeros meses de funcionamiento, tanto Pol como Genís destacan que "a la gente le gusta mucho por su facilidad de uso".

Mirando al futuro

De cara al futuro, la prioridad es "consolidar el proyecto". Entre las mejoras previstas se encuentran la ampliación de los idiomas disponibles - catalán y castellano - y la integración con aplicaciones como Strava o dispositivos Garmin. También se plantean incorporar, más adelante, asesoramiento para entrenamientos de fuerza. Además de las pautas deportivas, Neo Run AI ofrece pequeñas recomendaciones relacionadas con la nutrición y la motivación.

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A título personal, Pol confiesa que le gustaría que, dentro de unos años, la plataforma se convirtiera en "un referente en el ámbito del entrenamiento personal". Genís comparte esa aspiración, aunque también se marca como objetivo desarrollar otros proyectos de software en el futuro.