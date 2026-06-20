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Declarados culpables tres de los cuatro acusados de matar a un joven en Callús y abandonarlo en el bosque

El principal acusado admite que apuñaló a la víctima por la espalda y la fiscalía pide una condena de 18 años de prisión para los incriminados

Investigan la muerte violenta de un hombre que apareció en un bosque en Callús

Río Cardener a su paso por Callús

Río Cardener a su paso por Callús / Aj. Callús

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EFE

EFE

Barcelona
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Un jurado popular ha declarado culpables a tres de los cuatro acusados de la muerte un joven en febrero de 2024 en Callús (Bages), ha informado el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). En el juicio por este caso, celebrado esta semana en la Audiencia de Barcelona, el principal acusado de apuñalar y matar al joven confesó ser el autor del crimen, que perpetró en un domicilio después de discutir con la víctima.

En la vista, el acusado, en prisión preventiva desde mayo de 2024, reconoció que acuchilló a la víctima por la espalda. El jurado popular de esta causa considera culpables, por unanimidad, a tres de los cuatro acusados. A un hombre y una mujer, culpables de homicidio doloso, y a otro, del delito de tentativa de asesinato, mientras que a un cuarto no lo considera culpable de ningún delito.

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En su escrito de acusación, la fiscalía pidió 18 años de cárcel para dos de los hombres acusados y la mujer. Según el ministerio público, dos de los sospechosos abandonaron a la víctima malherida en una zona boscosa de las afueras de Callús, donde murió al día siguiente.

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