Sucesos
Declarados culpables tres de los cuatro acusados de matar a un joven en Callús y abandonarlo en el bosque
El principal acusado admite que apuñaló a la víctima por la espalda y la fiscalía pide una condena de 18 años de prisión para los incriminados
Investigan la muerte violenta de un hombre que apareció en un bosque en Callús
Un jurado popular ha declarado culpables a tres de los cuatro acusados de la muerte un joven en febrero de 2024 en Callús (Bages), ha informado el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). En el juicio por este caso, celebrado esta semana en la Audiencia de Barcelona, el principal acusado de apuñalar y matar al joven confesó ser el autor del crimen, que perpetró en un domicilio después de discutir con la víctima.
En la vista, el acusado, en prisión preventiva desde mayo de 2024, reconoció que acuchilló a la víctima por la espalda. El jurado popular de esta causa considera culpables, por unanimidad, a tres de los cuatro acusados. A un hombre y una mujer, culpables de homicidio doloso, y a otro, del delito de tentativa de asesinato, mientras que a un cuarto no lo considera culpable de ningún delito.
En su escrito de acusación, la fiscalía pidió 18 años de cárcel para dos de los hombres acusados y la mujer. Según el ministerio público, dos de los sospechosos abandonaron a la víctima malherida en una zona boscosa de las afueras de Callús, donde murió al día siguiente.
- El Hospital del Mar identifica una nueva estrategia contra el cáncer de páncreas que ataca las células tumorales y activa el sistema inmunitario
- Los Mossos descartan que Andic cayera por una distracción: ni caminaba ni usaba el móvil
- Los médicos alertan de la rápida progresión de la hepatitis Delta y de su relación con el cáncer de hígado
- Hito quirúrgico: Vall d’Hebron realiza la primera cirugía pediátrica en Europa con un robot que practica una sola incisión
- Los 20 municipios catalanes designados como 'tribuna del eclipse' tendrán un aforo de más de 50.000 personas: 'Será un espectáculo
- Trànsit limitará a 80 km/h la velocidad variable en las salidas de Barcelona durante la verbena de Sant Joan
- El calor y las tormentas pondrán mañana en aviso a media España, con máximas superiores a 39ºC en el sur
- La coronel Cristina Moreno se convierte en la jefa de la comandancia de la Guardia Civil en Barcelona