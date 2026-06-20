Altas temperaturas
Unos 400 municipios catalanes, en riesgo alto de incendio forestal por las altas temperaturas
La Generalitat declara el aviso rojo por peligro muy alto en 74 municipios y aviso naranja en otros 324, repartidos sobre todo en Lleida y el centro de Catalunya
Incendios forestales en Catalunya y España, en directo: última hora de los fuegos activos hoy
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Un total de 398 municipio catalanes, la mayoría de la provincia de Lleida y el centro de Catalunya, tienen un riesgo muy alto o alto de incendio forestal este sábado. El peligro se atribuye a la subida de las temperaturas y una "muy baja" humedad relativa.
El Departamento de Agricultura de la Generalitat ha informado de que, de esos 398 municipios, 74 tienen un aviso rojo por riesgo muy alto. Además, se contabilizan 324 con un aviso naranja por peligro alto.
La Generalitat recuerda que el pico de la ola de calor que comenzará en las próximas horas, la primera de este verano, se espera entre mañana domingo y el lunes. El ascenso de las temperaturas con que irá acompañado disparará el riesgo de incendios.
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