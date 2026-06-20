¿Es cierto que hay más mosquitos que nunca? Así ha cambiado la presencia de estos insectos

La llegada del verano se ha percibido siempre como sinónimo del inicio de la temporada de mosquitos. Sin embargo, ya es habitual ver estos insectos en otros momentos del año, tal como ha señalado recientemente la Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental (Adepap), que observan una tendencia a la desestacionalización de plagas. Especies invasoras ya establecidas como el mosquito tigre o el de Japón han añadido también una nueva realidad en muchos lugares de Europa y España. Pero, ¿es cierta la percepción de que hay más mosquitos que nunca?

Han pasado más de dos décadas desde que se detectó por primera vez el mosquito tigre asiático (Aedes albopictus) en España, en Sant Cugat del Vallès, en 2004. Este insecto, originario del sureste asiático, se ha expandido por la movilidad humana, y se encuentra en latitudes cada vez más al norte “en parte por el calentamiento global”, explica a Verificat Leonardo López, investigador bioinformático y coordinador del Hub de Cambio Climático y Planetario del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal).

Según datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, el mosquito tigre ya se ha establecido en gran parte de la costa mediterránea. “Es una especie predominantemente urbana, ya que cría en recipientes artificiales, normalmente en el exterior de las viviendas”, detalla Roger Eritja, entomólogo especializado en mosquitos invasores del Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC).

Nocturno y de interior

En las ciudades ya había el mosquito común (Culex pipiens), “nocturno, poco agresivo y de interior”, explica, y el mosquito tigre ha elevado mucho la molestia “porque es un mosquito diurno, agresivo, y que pica tanto en exteriores como en interiores”.

Eritja trabaja en el proyecto Mosquito Alert, una iniciativa de ciencia ciudadana para investigar mosquitos transmisores de enfermedades. A partir de los datos recogidos por la ciudadanía combinados con muestreo de campo entre 2004 y 2024, han podido ver que el mosquito tigre se ha detectado en más del 20% de los municipios de España, y afecta al 66% de la población, tal como publican en un estudio en la revista 'Insects'.

Gráfica de visualización de datos.

1.800 municipios

A esta especie se le suma otra establecida más recientemente, el mosquito de Japón (Aedes japonicus), descubierto en España en 2018 a través de Mosquito Alert, y el mosquito de la fiebre amarilla (Aedes aegipti), identificado y erradicado en las Islas Canarias en 2019. Así, alrededor de 1.800 municipios han detectado alguna de las especies invasoras.

Mapa de visualización

A pesar de la expansión de las especies invasoras en el territorio, el entomólogo admite que saber si ha aumentado “la cantidad de mosquitos que nos pican en un momento dado es mucho más difícil de decir”. “Las densidades poblacionales de los mosquitos dependen primariamente de la disponibilidad de aguas adecuadas para criar”, remarca.

La propagación de los mosquitos invasores en España, favorecida por el cambio climático, representa un riesgo creciente para la salud pública debido a su capacidad para transmitir arbovirus como el dengue, el zika y el chikungunya

La propagación de los mosquitos invasores en España, favorecida por el cambio climático, “representa un riesgo creciente para la salud pública debido a su capacidad para transmitir arbovirus como el dengue, el zika y el chikungunya, entre otros”, señalan en el mismo estudio.

López, de ISGlobal, puntualiza que la transmisión muy puntual y estacional de estos virus a través de mosquitos en España y Europa se inicia a partir de un “caso importado”. “Necesitas que piquen a una persona infectada con algún virus”, aclara.

Sequías prolongadas

Por otro lado, también hay que tener en cuenta que las condiciones del cambio climático pueden ser en algunos casos poco favorables para los mosquitos. “Por ejemplo, si se producen sequías prolongadas, pueden ser muy perjudiciales, ya que por mucho calor que tengan para crecer rápido, les faltarán aguas para reproducirse”, señala Ertija, y remarca que no es fácil determinar reglas generales: “Cada especie de mosquito (hay más de 60 en España) tiene sus preferencias”.

De todas formas, el control de la población de mosquitos es necesario y se plantea como un reto, ya que son insectos muy adaptables y resistentes a insecticidas. El investigador del ISGlobal menciona programas como el del World Mosquito Program, que liberan mosquitos criados especialmente para que no transmitan enfermedades. Estos estudios, que han sido fuente de desinformación recientemente desmentida desde Verificat, tienen resultados más duraderos que los insecticidas, pero tampoco son definitivos. “Lo más eficiente es el manejo del suministro de agua, evitar que se generen lugares de cría”, concluye López.