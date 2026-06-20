Nancy Cartwright, filósofa y científica: "Ningún estudiante debe pensar que es incapaz para las Matemáticas"

Nancy Cartwright (New Castle, Pensilvania, EEUU, 1944) creció en una familia donde, a la hora de cenar, se hablaba sobre la existencia de dios, el mal o el libre albedrío. Todo ello, con argumentos a favor y en contra. Convertida en estudiante universitaria, Cartwright se decantó por Filosofía, pero sin dejar de lado sus otras pasiones, las Matemáticas y las Ciencias. Catedrática de Filosofía en la Universidad de Durham (Reino Unido) y profesora en Oxford y en California, la académica ha recibido en Bilbao uno de los premios Fronteras del Conocimiento, concedidos por la Fundación BBVA a las mentes más brillantes del planeta.

-Creció en una familia cristiana que le inculcó muchos valores, y tuvo una educación calvinista. ¿Las inquietudes de nuestros padres nos hacen ser como somos?

-No soy experta en ese ámbito y no sé si te puedo dar una respuesta concreta. Lo que puedo decir es que, efectivamente, los valores que me transmitieron en casa influyeron mucho en mí. Pero cuando me hice mayor y fui a la universidad, en los años 60, me asusté porque el mundo no era como me habían dicho. Hasta entonces, no sabía lo racista que podía llegar a ser EEUU. Noté que me fallaban los ideales con los que me había criado. Pensé que mi país era de una manera y resulta que era diferente. Para mi generación, esos ideales y esos valores eran muy importantes. Y si no tenemos cuidado, se incumplen. Así que no podemos limitarnos a hablar, hay que actuar.

-En la universidad, combinó Matemáticas con Filosofía. En España, aunque hay iniciativas puntuales, cuesta imaginar una carrera interdisciplinar. Lo más frecuente es ser de letras o ser de ciencias.

-En el sistema estadounidense vas cuatro años a la universidad y estudias lo que más te interese. Yo me matriculé en Matemáticas y también estudié Física y Filosofía. Todo al mismo tiempo.

-¿Por qué es importante que una matemática sepa de filosofía y un lingüista sepa de ciencias?

-No es importante para todo en la vida, pero sí para resolver los problemas reales del mundo. En esos casos, la mejor opción es que haya un equipo de personas con distintas experiencias, disciplinas y perspectivas. Tengo un buen amigo que es un erudito en el mundo de los clásicos. Estudia objetos y manuscritos. Él no tiene por qué saber de ecuaciones. Bueno, precisamente, él sí, porque también estudia manuscritos de ciencias. Lo que quiero decir es que su campo es muy específico y no requiere de las ciencias. No tiene que construir un láser. Pero trabajar para resolver problemas del mundo real sí que requiere cooperación interdisciplinar y contar con competencias que no pertenecen exclusivamente a tu campo.

-En España, si eres de letras y te vas a comer con amigos, no haces ni la división cuando el camarero te trae la factura.

-Muy mal (risas). Algunas personas se adaptan naturalmente a las matemáticas, pero quiero decir una cosa, si tienes hijos, como yo, es importante decirle al sistema educativo que se estructure de tal manera que ningún niño piense: “Ay, esto lo hago mal”. Vale, puede que no sea tu fuerte, pero los estudiantes no pueden caer en la tristeza de pensar que son incapaces. Eso le pasó a mi nieta.

"Mi nieta tenía interiorizada la idea de que no era tan buena en Matemáticas como otros compañeros de su clase y quiso renunciar"

-¿Se le atragantó la asignatura de Matemáticas?

-Sí. A ver, no tenía una capacidad natural y se le daban mejor otras asignaturas, como Lengua. Pero nunca hay que decir “no puedo aprender Matemáticas”. La solución es aprender a un determinado ritmo y hasta un determinado nivel. Y así, avanzar. Sin embargo, mi nieta ya tenía interiorizada la idea de que no era tan buena en Matemáticas como otros compañeros de su clase y quiso renunciar. Es importante recordar esto al sistema educativo.

"La filosofía puede ayudar a cambiar el mundo, pero no toda la filosofía ni todos los filósofos pueden hacerlo"

-Afirma que la filosofía no es una actividad ociosa sino algo que puede cambiar el mundo. ¿Cómo?

-Una precisión, no es que pueda cambiar el mundo sino que puede ayudar a cambiar el mundo. Pero no toda la filosofía ni todos los filósofos pueden hacerlo. Por ejemplo, creo que los que estudian la filosofía moral podrían trabajar con políticos para averiguar cómo unir distintas culturas. Mi marido es miembro de un grupo que se llama ‘Los pesimistas de Oxford’, que defiende que no hay una única manera de hacer las cosas y que valora el consentimiento universal. Lo mejor que puede hacer la filosofía es ayudar a las personas a negociar. No hay esquemas generales, hay que encajar las distintas piezas y resolver todo caso por caso.

-Es defensora de la evidencia científica en todas las disciplinas, pero vivimos en un mundo donde el negacionismo ha ganado terreno. ¿Qué hace para convencer a los negacionistas del cambio climático?

-Es muy complicado, y eso que hay evidencias científicas para problemas que la gente ni siquiera cree que existen. Hablemos de algo concreto como los impuestos al carbono, ¿ayudan al medio ambiente? Esto es un claro ejemplo de problema interdisciplinar que depende de muchos factores, no solo de los árboles que plantes. Hay que aplicar el conocimiento científico para resolver problemas concretos.

"El negacionismo de Trump es un problema para todo el mundo, no solo para EEUU"

-EEUU está presidido por un gran negacionista, Donald Trump.

-El negacionismo de Trump es un problema para todo el mundo, no solo para EEUU. Con personas que ostentan tanto poder y están locas, el planeta está en riesgo.

-Los premios Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBBV son conocidos como la antesala de los Nobel. ¿Baraja esa posibilidad?

-No (risas). Un amigo me ha dicho que el hecho de que estos galardones premien a filósofos no significa que vaya a haber un Nobel de Filosofía. Eso no va a ocurrir nunca.