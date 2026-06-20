Catalunya ya ha registrado 17 muertes por ahogamiento en lo que va de año: tres solo desde el viernes

Tres muertos por ahogamiento en las últimas horas han teñido de negro Catalunya este sábado. Un varón fallecido en la playa de Sant Miquel de Barcelona y los dos niños del accidente de la playa de l'Arrabassada de Tarragona engrosan este luctuoso listado a las puertas del verano; y sin contar el adolescente desparecido en Roses mientras conducía una moto acuática.

En total ya son seis las personas que este junio han perdido la vida en zonas acuáticas (cinco en el mar, una en río). En toda España, los fallecidos en espacios acuáticos este mes ascienden a 39. Son cifras preocupantes, teniendo en cuenta que la temporada oficial de baño apenas empezó el pasado día 15. De hecho, los fallecidos en Catalunya desde enero ascienden a 17. En todo el Estado, el cómputo alcanza los 164.

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Los ahogamientos son ya la tercera causa de muerte accidental en España, solo por detrás de los accidentes de tráfico y los domésticos. Un fenómeno que va en aumento: el número de víctimas mortales por ahogamientos sube cada año desde la pandemia. Y en este 2026, enero marcó un récord de fallecimientos por este motivo en lo que llevamos de década.

Las altas temperaturas y la extensión de la temporada de baño explican solo en parte un fenómeno también marcado por las imprudencias y un modelo de seguridad en el que no existe una regulación de mínimos

Carencias de seguridad y temporada obsoleta

La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS) lleva desde 2015 documentando estas muertes en su Informe Nacional de Ahogamientos (INA). En 11 años de seguimiento, el INA ha contabilizado 4.602 muertes en espacios acuáticos españoles. Las altas temperaturas y la extensión de la temporada de baño, que también pone en cuestión el calendario actual de vigilancia, concentrado en el verano, explican una parte del fenómeno en el que también influyen las imprudencias y un modelo de seguridad con carencias, ya que en la costa no existe una normativa de mínimos que regule el sistema de protección.

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El confinamiento de 2020, marcado por las restricciones, produjo el año con menos ahogamientos de la serie: 338 fallecidos. A partir de ahí, la curva no ha vuelto a bajar. En 2021, con la vuelta a la normalidad, la cifra subió a 360 fallecidos. En 2022 murieron 394 personas. En 2023, 422. En 2024, 471, que establecía el peor año de la década y el segundo de toda la serie histórica (superado solamente por los 481 del fatídico 2017). El mencionado récord de la década de 2024 duró poco, porque en 2025 fallecieron 472 personas.

2026 se prevé complicado desde que entró. Enero registró 25 fallecidos, la peor cifra para ese mes desde 2017, según el INA. El acumulado a cierre de mayo alcanza los 125.

Sanitarios y policías en la playa donde se produjo un ahogamiento. / EL PERIÓDICO

Riesgo estival

Conforme se acerca el calor, sube la cifra: el mes de mayo dejó 30 muertos. Y en los 20 días que llevamos de junio, ya van 38 fallecidos. Entre ellos, algunos casos en los que acaba muriendo el que intenta ayudar. Fue el caso de un vecino de Isla Cristina (Huelva) que se lanzó al mar para auxiliar a un bañista en apuros: el bañista se salvó, el rescatador no. En Palencia, dos mujeres murieron al intentar salvar a un niño en un pantano el 31 de mayo.

Otro de los puntos relevantes que señala la RFESS es que cada vez hay más muertes por ahogamientos fuera de las playas. Como el de Soria mencionado al principio de este reportaje. O el del pasado 28 de marzo en Catoira (Pontevedra), donde una mujer de 66 años fue hallada sin vida en la piscina de su casa. Catalunya, con 16 víctimas mortales desde enero, es la cuarta comunidad con más fallecidos, por detrás de Andalucía, Canarias y Galicia.

A pesar de que los tres últimos fallecidos son niños (los dos menores de Tarragona y un tercero que se ahogó en Málaga), el perfil de la víctima apenas varía: suele ser hombre (entre el 79% y el 83% según el año), español, mayor de 55 años, que fallece en una playa o río sin vigilancia, entre las diez de la mañana y las seis de la tarde. La playa sigue siendo el escenario más frecuente, aunque su peso relativo ha bajado del 58% en 2015 al 51% en 2025, mientras los ríos y otros espacios interiores ganan terreno.

Playas vírgenes

Miguel Ángel Sánchez Arrocha, responsable de playas de Cruz Roja Española, enumera a EL PERIÓDICO varios factores que dan lugar a que los ahogamientos crezcan anualmente: “En primer lugar, la misma orografía del terreno. Buscamos siempre esas playas vírgenes en las que no hay nadie. Hay que tener presente que son playas sin vigilancia”.

También señala que los ayuntamientos son los que redactan las ordenanzas y contratan a los equipos de salvamento. "Necesitamos un documento técnico general para dar respuesta en la playa”. En ese sentido, reclama a la administración “más recursos y que no escatimen en barcos, herramientas o personal”.

Este punto es clave: la RFESS insiste en que 18 de las 30 muertes de mayo de 2026 ocurrieron en lugares donde debería estar presente un servicio de socorrismo, pero no lo había. No era temporada, el horario había concluido o sencillamente nadie lo había contratado.

Sin regulación común de mínimos

De hecho, en Catalunya, como en el resto de España, no existe un sistema integral de salvamento, coordinado y gestionado por un mismo organismo, sino que cada municipio con costa es responsable de contratar este servicio. Lo hace en función de sus necesidades y presupuestos. Así, el litoral catalán se encuentra con situaciones como playas grandes no vigiladas que están junto a otras que sí lo están pero pertenecen a otra localidad.

Ya en el verano de 2023, con la cifra sobre la mesa de 19 personas ahogadas, EL PERIÓDICO alertaba de las carencias del modelo de seguridad en las playas. Ya entonces, socorristas, empresas y Protección Civil exigían abordar con urgencia el problema y reclamaban al Govern una regulación de mínimos que no dejase el servicio en manos del criterio de empresas y ayuntamientos. Tres años después, poco ha cambiado.

Autoprotección

Ante esta situación, Nuria Rodríguez, vicepresidenta de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, incide en que "la figura del socorrista es de necesidad" y apunta que "está demostrado que el mayor número de fallecimientos por ahogamiento se producen en zonas en las que no hay vigilancia".

Más allá de eso, también apela a la autoprotección y aconseja a los bañistas "que no hagan nada que no sepan hacer". "Muchos fallecimientos en el agua se han producido porque alguien se tiró al agua para salvar a otra persona, y a menudo acaba muriendo el que se lanza a salvar". "Lo hay que hacer de inmediato -recuerda- es llamar a los servicios de emergencias".

Plan estatal que no se materializa

En la misma línea, Sánchez alerta de que “el mayor número de accidentes vienen dados por imprudencias de los bañistas. Tenemos que ser conscientes de que no solamente son fallecimientos; es que también hay mucha gente a la que le quedan secuelas crónicas de por vida”.

La RFESS, por su parte, lleva años reclamando más socorristas, más meses de cobertura, extensión de la vigilancia a los espacios naturales de interior y un plan nacional de seguridad acuática que fue aprobado por el Congreso en 2018 y sigue sin materializarse. Entretanto, aparece julio en el horizonte. Fue el mes más letal en 2025, con 93 muertes. Las cifras de este 2026 no invitan al optimismo.