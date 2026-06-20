Cuando dejar de conducir desata una disputa familiar: "Mi padre tiene cataratas y es un peligro al volante, pero se niega a dejarlo"

"Mi madre no quiere tener a mi padre en casa todo el día, le gusta que esté activo. Por eso quiere que siga conduciendo, pero tiene peligro. Son ya 79 años, le han operado de cataratas y no ve bien, sobre todo a media tarde, cuando oscurece. Se lo hemos dicho, pero él se obceca y mi madre también". Como miles de familias en España, Félix, residente en Madrid, tiene un problema doméstico serio: ¿cuándo van a dejar de conducir papá o mamá?

El asunto protagoniza disputas en muchos hogares, al mismo tiempo que aumenta la esperanza de vida y se incrementa la edad de los conductores mayores. Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), en la actualidad hay casi dos millones de conductores mayores de 74 años, una cifra récord. De media, los españoles dejan el volante a los 75 años.

"Le hemos pedido a mi padre que intente conducir lo menos posible y durante las horas con menor circulación. La verdad, creo que si dejara de conducir sería más feliz", prosigue Félix, que añade que con su suegro sucede algo parecido. "Tiene la misma edad, pero, al contrario que mi padre, que va lento y temeroso, él va muy rápido y hace muchos kilómetros. Se va a Guardamar (Alicante) todos los años y eso son 500 kilómetros", comenta con preocupación.

Las limitaciones

El paso a dar no es sencillo, ya que hay un patrón que aparece repetidamente en muchos pacientes: la anosognosia (falta de conciencia de sus propias limitaciones), por lo que no perciben que conducen peor. Esto hace que la familia tenga que asumir el papel de quitar las llaves. De hecho, el 45% de los exconductores séniors, según el estudio de Mapfre ‘El proceso de cese de la conducción en personas mayores’, reconoce haber dejado de conducir de manera involuntaria, forzado por su médico o por su familia.

Una persona mayor debería dejar de conducir cuando los déficits visuales, cognitivos, atencionales y motores ya no estén en condiciones óptimas para conducir con los mínimos estándares de seguridad José Ignacio Lijarcio — Presidente y director general de Fesvial

"Una persona mayor, y cualquier otra persona, debería dejar de conducir cuando los déficits visuales, cognitivos, atencionales y motores ya no estén en condiciones óptimas para conducir con los mínimos estándares de seguridad que marca el reglamento general de conductores", precisa José Ignacio Lijarcio, presidente de la la Fundación para la Seguridad Vial (Fesvial).

El 42% de las familias en las que uno de los dos progenitores ha dejado de conducir consideran que la gestión del cese fue complicada. Así lo revela el estudio 'Conducir y demencia', ­que señala que la reticencia de colgar las llaves se mantiene, incluso, cuando se recomendó hacerlo por parte de servicios hospitalarios de geriatría. El 58% se resiste a hacerlo y el 29% sigue conduciendo un año después.

"Mi familia ya no confía en mí"

“Ya no soy el mismo”, “mi familia ya no confía en mí”, “ya no sirvo para nada”. Así se sienten muchos mayores cuando dicen adiós a las llaves. Según el citado informe de Mapfre, en los casos de cese “forzoso”, el 41% lo vive de forma negativa porque siente que pierde autonomía, porque no cree que deba dejarlo (27%), porque siente que no tiene el control de la decisión (18%) y porque le produce vergüenza y sensación de inutilidad (14%).

Entre las consecuencias más frecuentes cuando se abandona la conducción destaca el hecho de estas personas tienen menor nivel de independencia (44%) y suelen abandonar alguna de sus actividades habituales (45%). Cuatro de cada diez, sin embargo, reconocen que mejora su funcionamiento cognitivo cuando se despiden de su automóvil.

"Existe el riesgo de trasladar la idea de que la edad, por sí sola, implica un mayor peligro, lo que puede contribuir al estigma" — Jesús Norberto Fernández, Plataforma de Mayores y Pensionistas

Es, precisamente, ese deterioro cognitivo el gran factor de riesgo entre los conductores que siguen al volante, si bien su siniestralidad es mucho menor que entre los más jóvenes. “Las personas mayores con deterioro cognitivo ligero o demencia tienen más riesgo de realizar infracciones de tráfico y de sufrir accidentes. Presentan de 2,5 a 8 veces más riesgo que aquellas sin deterioro”, indica la Sociedad Española de Neurología en su 'Manual de Neurología y conducción'.

Desde la Plataforma de Mayores y Pensionistas advierten, sin embargo, de que existe el riesgo de trasladar la idea de que la edad, por sí sola, implica un mayor peligro, lo que puede contribuir a una percepción estigmatizante del colectivo. "Nuestra posición, que hemos defendido en ese marco institucional, es clara: la aptitud para conducir debe evaluarse desde un enfoque individualizado, basado en criterios médicos objetivos y en las capacidades funcionales de cada persona, independientemente de su edad", señala su presidente, Jesús Norberto Fernández.