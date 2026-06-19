Conflicto en la escuela catalana
Ustec asiste a la reunión de la Mesa Sectorial y reclama a Educació reabrir la negociación para evitar nuevas huelgas
El sindicato mayoritario en el sector reclama al Departament de Educació i FP una "negociación real" para abordar el malestar docente y sortear nuevas movilizaciones en septiembre
Niubó se reunirá con direcciones, docentes y familias para abordar "el malestar" en los centros al margen de la mesa sindical
Ustec -el sindicato mayoritario en la escuela catalana- ha asistido este viernes a la Mesa Sectorial para reclamar a la Conselleria de Educación y Formación Profesional de la Generalitat que es necesario "reabrir la negociación y dar una respuesta efectiva al profundo malestar existente en los centros educativos".
En un comunicado, ha dicho que pide a la Generalitat que explique de forma concreta "qué medidas piensa adoptar para abordar las reivindicaciones pendientes" de los docentes, y ha avisado que el conflicto continúa abierto y que, si no hay avances reales, las movilizaciones y huelgas pueden volver durante el primer trimestre del próximo curso.
La portavoz del sindicato, Iolanda Segura, ha asegurado que asisten a la Mesa para exigir "una negociación real, con documentos, concreciones y garantías", y ha subrayado que el profesorado está cansado de promesas y necesita compromisos efectivos.
Incremento de plantillas
Entre las medidas prioritarias, el sindicato reclama medidas estructurales que refuercen el sistema educativo público, la reducción de ratios, el incremento de plantillas, el despliegue efectivo de la escuela inclusiva, la climatización de los centros educativos y la defensa del catalán, y ha dicho que "no renuncia a ningún espacio de lucha".
CGT Ensenyament, otro de los sindicatos que no han firmado el acuerdo educativo con la Generalitat, anunció este jueves que no asistiría a la Mesa porque "en lugar de plantear una reunión para abordar los temas que han quedado sin cerrar, el Departament quiere seguir con un funcionamiento ordinario".
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