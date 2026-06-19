Trànsit limitará a 80 km/h la velocidad para salir de Barcelona durante la verbena de Sant Joan

El Servei Català de Trànsit y los Mossos d'Esquadra desplegarán un amplio dispositivo de seguridad y prevención por la mobilidad prevista por la verbena de Sant Joan. La principal novedad es que entre las 17 y las 22 horas del próximo martes, cuando se calculan que se desplazarán 490.000 vehículos del área metropolitana, Trànsit limitará a 80 km/h el máximo de la velocidad en las carreteras que se aplica el sistema de velocidad variable como son la AP-7, B-23, C-31 y C-32, y que canalizan el volumen de salida hacia el Maresme y el Baix Llobregat.

El director de Trànsit, Ramon Lamiel, ha remarcado que, a esta velocidad, más coches caben en un kilómetro y por tanto facilitará el flujo de salida que se concentra en una franja horaria muy concreta. Otra de las medidas previstas en las restricciones para camiones y vehículos pesados durante la operación salida en la verbena será poner restricciones por la AP7 entre Maçanet de la Selva i L'Hospitalet de l'Infant.

Coincidiendo con la verbena, los Mossos d'Esquadra también desplegarán un dispositivo especial para garantizar la movilidad segura y evitar víctimas mortales, tal y como ha señalado la comisaria Mònica Luis, responsable de la Comisaría General de Mobilidad de la policía catalana. En el dispositivo específico de la verbena participarán 286 agentes de la división de Tráfico de los Mossos que establecerán 52 controles de alcohol y drogas tanto en vias principales como secundarias, ya que está previsto un incremento de movilidad por estas carreteras hacia el litoral y puntos del interior.

La comisaría ha destacado que se reforzará la presencia y la visibilidad policial para incrementar la vigilancia y la capacidad de intervención; se harán controles intensivos de alcoholemia y drogas en puntos estratégicos, especialmente en horario nocturno y zonas de ocio y se garantizará la circulación fluida de vehículos.

Junto a estas acciones los Mossos harán controles específicos de motoristas para prevenir su siniestralidad, ya que casi la mitad de los 61 fallecidos este año en carreteras catalanas pertenecen a este colectivo. Se hará vigilancia en tramos de carreteras concretas, con una alta afluencia de motoristas, y junto a las inspecciones también está previsto hacer concienciación sobre conductas de riesgo al volante.

Precisamente, Lamiel ha señalado que presionarán a estos conductores, ya que "la moto no es un entretenimiento, sino un vehículo y conducirlo requiere responsabilidad". Además, Lamiel ha recordado que tanto motoristas como ciclistas son los colectivos más afectados cuando aprieta el calor y ante la ola que se espera estos días les ha advertido que no deben circular en las horas con temperaturas más altas para evitar riesgo de accidentes.

Más Movilidad

Trànsit ha diseñado un dispositivo de seguridad teniendo en cuenta que la verbena cae entre semana, por lo que se espera mucha movilidad desde este viernes. En concreto se calcula que saldrán 610.000 vehículos del área metropolitana este fin de semana y el domingo volverán unos 290.000. Los puntos álgidos de esta operación salida serán este viernes entre las 17 y las 20 horas y el sábado de 12 a 14 horas.

La mayoría de destinos son en zonas de litoral, por lo que se espera este incremento de movilidad en la AP7. Por eso se establecerán carriles adicionales en puntos con más concentración de vehículos, como las salidas del área metropolitana de norte y sur y en la C32 en el Maresme, así como la restricción de paso de camiones en algunos tramos.

La vuelta de esta movilidad está prevista que se concentre entre las 12 del miércoles, día de Sant Joan, y la medianoche, con una estimación de 240.000 vehículos de retorno. Habrá limitaciones de circulación de vehículos pesados en la AP7 entre Sant Celoni y Vilafranca del Penedès y únicamente podrán circular por la derecha y sin adelantar.

Trànsit también reforzarán los radares en línea para el control de velocidad así como la inspección viaria desde el helicóptero de Tráfico. Toda la información sobre la gestión del tráfico, así como retenciones o accidentes, se irá comunicando desde paneles a pie de carretera.

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Durante toda la semana próxima, los Mossos y las policías locales harán una campaña específica de control de alcohol y drogas con 678 puntos de inspección y más de 2.000 efectivos desplegados por toda Catalunya. El objetivo es disuadir conductas de riesgo y retirar de la circulación los conductores que puedan poner en peligro la seguridad viaria, como ha remarcado la comisaria Luis. También ha asegurado que la mayoría de accidentes son "negligencias" de los conductores tanto al consumir alcohol o drogas como al distraerse al volante.