El Teide se despereza: el IGN registra más de medio centenar de terremotos bajo Tenerife en 24 horas

El Teide sigue desperezándose, aunque con menos brío. Las entrañas de Tenerife han vuelto a vibrar durante las últimas 24 horas con varios pulsos de actividad sísmica que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado al oeste de Las Cañadas, la misma zona en la que se ha estado registrando actividad desde 2016. No obstante, su potencia sigue a la baja, pues la energía que han emitido estos pequeños terremotos es incluso inferior a la registrada el pasado mes de abril, cuando ya había mostrado un descenso.

Esta actividad volcánica dio comienzo a las 05:14 horas de la madrugada del 18 de junio. Durante esa madrugada se registró un primer pulso de actividad sismo-volcánica y fue "muy breve", tal y como explican desde el IGN. Esta vibración de las cavidades de las entrañas de la tierra se prolongó durante apenas 11 minutos. Pero los movimientos sísmicos de esta noche, al contrario de los de los registrados desde abril, no llegaron solos.

A lo largo de la tarde del jueves y la noche del viernes se produjeron varios pulsos más, que se prolongaron hasta las 05:21 horas del 19 de junio. El primero, de las 05:14 del 18 de junio, registró un total de 16 terremotos localizados con profundidades entre 8 y 17 kilómetros bajo el nivel del mar. Todos ellos casi imperceptibles, ya que las magnitudes se situaron entre 0,6 y 1 mbLg.

Se han registrado 63 pequeños terremotos en el entorno de Las Cañadas

En total se han detectado de forma automática 63 eventos sísmicos, de los que se han podido localizar 14 debido a su baja magnitud. En este caso, los eventos también se localizaron a entre 8 y 15 kilómetros de profundidad y fueron aún más débiles que los anteriores. No en vano, las magnitudes de los eventos localizados oscilan entre 0,4 y 0,8 MbLg.

"Sigue una actividad anómala, pero parece que cada vez tiene menos energía", remarca el director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez.

Aunque la mayor parte de los hipocentros se encuentran situados en la zona oeste de las Cañadas, como en otras ocasiones, también se ha registrado un terremoto en la localidad de Icod de los Vinos de magnitud 0,3 mbLg a una profundidad de 2 kilómetros. Cabe recordar que, con esa magnitud, es casi imposible que se perciba por parte de la población.

El Teide pierde fuelle, pero no para

Aunque el evento sísmico recuerde a la crisis que se vivió Tenerife entre mediados de febrero y principios de marzo –lo que puso en alerta a las autoridades–, estos últimos achaques, el Teide ha perdido fuelle. "Desde abril hemos registrado cinco pulsos de eventos híbridos, todos localizados de esta zona y siempre con apenas 10 o 15 eventos sísmicos y pulsos de baja frecuencia", explica Domínguez, que asegura que "parece" que la energía ha ido decayendo.

Tenerife está registrando una actividad sísmica mayor que la de años previos

"Esto no significa que no puedan volver a aparecer eventos sísmicos similares a los que vivimos en febrero", insiste el director del IGN, que afirma que hasta el momento no ha habido "ninguna reversión en los parámetros" de actividad bajo las faldas del Teide. Lo que, por otro lado, significa que este año Tenerife mantiene una actividad sísmica anómala y por encima de lo que viene registrando desde 2016. "Ahora mismo no tenemos una gran actividad, pero seguimos por encima de lo normal", ratifica.

Aunque difícil de pronosticar, por lo pronto el IGN considera que lo más normal es que "se sigan repitiendo estos pulsos" en los próximos meses. "Esto un proceso de aumento de la actividad volcánica y no van a parar de golpe", insiste el científico.

Como explican desde el IGN, se trata principalmente de eventos de bajas frecuencias, a diferencia de los eventos volcano-tectónicos habituales y se clasifican como eventos híbridos. La actividad de estos pulsos no presenta un patrón repetitivo en forma de familias, por lo que tampoco se pueden considerar enjambres. "Ocurre porque bajo la isla se acumulan reservorios de magma que, en ocasiones, pueden llegar a rozar la corteza de la isla, acumularse y generar gases", insiste.

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No hay más riesgo de erupción a corto plazo

Este tipo de actividad no aumenta el peligro de erupción a corto o medio plazo en la isla de Tenerife. El IGN, como entidad responsable de la vigilancia volcánica en España, tiene desplegada una red de más de 100 estaciones, equipos y puntos de muestreo fijos en la isla para monitorizar y evaluar con la tecnología actual los parámetros más destacados y de esta forma, realizar un seguimiento exhaustivo en tiempo real de cualquier cambio, alteración o anomalía en sismicidad, deformaciones y geoquímica que pudiera indicar una evolución en el peligro a corto, medio y largo plazo de una erupción volcánica.