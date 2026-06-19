Sant Joan: Catalunya activa ya la alerta por ola de calor y pide "seny" con petardos y hogueras ante el alto riesgo de incendio

La ola de calor que afectará a Catalunya entre el domingo y el martes ha hecho que Protecció Civil active desde este viernes la alerta por el plan Procicat. El Servicio Meteorológico de Catalunya (Meteocat) tiene previsto un episodio de temperaturas extremas con una alta intensidad que estará vigente hasta la verbena de Sant Joan, una noche compleja para los servicios de emergencia por el lanzamiento de fuegos artificiales y petardos así como la instalación de hogueras en la calle.

Ante esta situación, la subdirectora general de Protección Civil, Imma Solé, ha instado al "seny" y a la colaboración ciudadana ante el riesgo de incendios coincidiendo con la verbena y la ola de calor, ya que en algunos puntos de Ponent se registrarán hasta 40 grados. Por eso, ha recordado que está prohibido usar pirotecnia a menos de 400 metros de vegetación o cerca de materiales inflamables., ni tampoco instalar. Solé ha recordado que la mínima "chispa" puede hacer arder un terreno natural seco y ha remarcado que el lanzamiento de petardos debe hacerse en zonas concretas y permitidas en las que no exista este riesgo de incendio.

En los próximos días, además, los Agentes Rurales intensificarán la vigilancia del medio natural, especialmente en las zonas cerealísticas y en aquellos espacios en los que coincidan actividades de ocio con una elevada afluencia de personas. También se hará seguimiento de las ubicaciones de las hogueras de Sant Joan para garantizar que cumplen las condiciones de seguridad establecidas.

"Extremar la prudencia"

Más allá de Sant Joan, desde Protecció Civil se han hecho recomendaciones para mitigar el calor intenso. A los colectivos vulnerables se les insta para que no se expongan al sol, eviten esfuerzos en esas horas, procuren hidratarse y resguardarse en espacios climatizados.

A las personas que acudan a la montaña Solé recuerda que deben "extremar la prudencia" y evitar "cualquier actividad que pueda provocar un incendio forestal", como no tirar colillas ni dejar basura. En las explotaciones agrícolas tampoco se puede usar herramientas o maquinaria que puedan generar chispas cerca de zonas forestales. También ha pedido "colaboración ciudadana" para alertar al 112 en caso de que se sospeche de una posible columna de humo.

Pese a esto, por el momento no se impedirá el paso a los parques naturales, como se hace cuando el plan Alfa, que mide el riesgo de incendio, es más elevado y las altas temperaturas generalizadas. Protecció Civil hará un seguimiento intenso de la evolución de la situación de calor en Ponent y las Terres de l'Ebre en los próximos días. Solé también ha instado a la precaución de los bañistas tanto en la costa como en aguas interiores.

Por su parte, el jefe de intervención de los Bomberos de la Generalitat, Claudi Gallardo, ha expresado la "máxima preocupación" del cuerpo ante un "escenario de riesgo complejo". Aseguró que los Bomberos van a redoblar los esfuerzos ante la alta probabilidad de que en los próximos días tenga lugar un nuevo incendio forestal derivado de una multiplicidad de factores y en plena campaña de la siega en varias zonas del país.

Pese a admitir que los fuegos se pueden dar en cualquier punto del territorio, ha señalado que existen zonas especialmente sensibles como Ponent. Además, los bomberos pondrán especial atención a áreas de la Catalunya Central, las Terres de l'Ebre y, en general, las zonas que tienen campos de cereales en contacto con terrenos forestales.

Calor intenso

Santi Sagalà, jefe del Área de Predicción del Servicio Meteorológico de Catalunya, ha asegurado que en los próximos días se vivirá "la primera ola de calor del verano". El episodio empezará a intensificarse este fin de semana y alcanzará su punto fuerte el domingo, con temperaturas que podrán superar los 40 grados especialmente en las comarcas de Ponent y otros puntos del interior de Catalunya. Precisamente, esta zona es la más castigada de todo el territorio ya que la mayoría de la docena de incendios declarados en la comunidad este año, y que han afectado principalmente cultivos de cereales, se han producido en estas comarcas.

El sábado se superarán los 35 o 37 grados en el interior de Catalunya y el domingo ya se llegará a los 40 en algunos puntos de Ponent. El lunes y el martes se mantendrán temperaturas muy elevadas, con afectación también en la Catalunya Central. Las temperaturas nocturnas también serán especialmente elevadas, con noches tropicales, con mínimas que no descenderán de los 20 grados y que serán superiores a los 25 grados, especialmente en puntos del litoral y prelitoral. El episodio vendrá acompañado de una entrada de polvo sahariano en suspensión, lo que dificultará el descenso de las temperaturas durante la noche, según el Meteocat.

Indicadores de calor

Dentro del Plan operativo para prevenir los efectos del calor sobre la salud (POCS), el Departamento de Salud incorporará a su web de vigilancia epidemiológica nuevos indicadores sobre la mortalidad asociada al calor. Estos indicadores usarán diferentes códigos diagnósticos relacionados, que estarán agrupados según efectos (deshidratación, golpe de calor). De esta forma se analizará mejor su evolución en la atención primaria, en las urgencias y en los hospitales, así como las defunciones asociadas. Además, Salud mostrará su impacto en los distintos grupos de riesgo.

Además, el sistema sanitario catalán mantendrá sus actuaciones para prevenir los efectos adversos del calor sobre la salud mediante campañas de concienciación, medidas de protección y protocolos de actuación, adaptando sus recursos asistenciales a los cambios en la demanda debidos a los movimientos temporales de la población.

En este sentido, el Departamento de Empresa y Trabajo publicó hace unas semanas un protocolo de actuación para prevenir los efectos del calor en el trabajo que tiene por objeto establecer criterios y pautas de actuación para prevenir los riesgos derivados de la exposición al calor en el ámbito laboral.

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Este año, la campaña por el riesgo por temperaturas extremas de la Inspección de Trabajo de Catalunya se ha previsto en dos fases. La primera, de actuaciones previas al calor extremo, se ha iniciado en marzo y prevé comprobar que 123 empresas de toda Catalunya, prioritariamente de la agricultura y la construcción, disponen de protocolos de actuación para cuando lleguen las altas temperaturas. La segunda fase, durante el período de calor, incluye actuaciones a partir de las denuncias recibidas y comprobación de situaciones de riesgo concretas.