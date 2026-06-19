Rodalies refuerza el servicio de la R1 y la R2 durante la verbena de Sant Joan para facilitar la movilidad en las playas del área de Barcelona

Renfe reforzará el servicio de Rodalies de Catalunya por la verbena de Sant Joan para facilitar los desplazamientos de viajeros, especialmente hacia zonas del litoral con mayor afluencia desde Barcelona, según informa este viernes la operadora en un comunicado. Durante la noche del 23 al 24 de junio, se incrementa la capacidad de los trenes que conectan Barcelona con el litoral del Garraf y la costa entre la capital y el Maresme. La operadora detalla que al inicio y al final de la jornada se garantizarán intervalos de paso de unos 30 minutos en las principales líneas del servicio, y también desplegará un dispositivo de seguridad con 86 vigilantes adicionales.

La línea R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders y la estación de França por Vilanova i la Geltrú, que es tradicionalmente de alta demanda en Sant Joan, dispondrá de un tren especial el martes 23 de junio a las 23:36 horas con salida desde la Estació de França y con parada en todas las estaciones hasta Vilanova i la Geltrú, donde llegará a las 00:37 horas. El tren de las 23:49 horas de la Estació de França también prolonga su recorrido hasta Vilanova i la Geltrú.

El miércoles 24, a las 5:30 horas, se programa en la R2 Sud un tren especial desde Sant Vicenç de Calders hasta la estación de França, donde llega a las 6:50 horas, con parada en todas las estaciones excepto en Garraf.

Desplazamientos hacia el Maresme

En cuanto a la R1, para los desplazamientos hacia el Maresme, el martes 23 se programan dos trenes especiales con salida desde L’Hospitalet de Llobregat hacia Mataró a las 23:09 horas y 23:57 horas, con parada en todas las estaciones.

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También se refuerza la capacidad de otros servicios de la misma R1 tanto el martes como el miércoles con refuerzos habituales de día festivo entre L’Hospitalet de Llobregat, Mataró y Calella.