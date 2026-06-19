Ricard Costa, jefe de Medios Aéreos de los Bomberos: «El cambio climático hace que cada vez haya más países compitiendo por los mismos aviones antiincendios»

Los medios aéreos se han convertido en una pieza clave tanto en los rescates de montaña como en la lucha contra los incendios forestales en Catalunya. Con una flota permanente de siete aeronaves y hasta 28 aparatos desplegados durante los meses de máximo riesgo, los Bomberos de la Generalitat afrontan una campaña de verano que se presenta exigente por las altas temperaturas y la persistencia de las masas de aire cálido procedentes del sur.

El subinspector y jefe de la Unitat de Medios Aerios de los Bomberos de la Generalitat, Ricard Costa, es un santpedorense de 38 años, que también es uno de los coordinadores aéreos que trabajan cuando en una emergencia hay más de cinco aeronaves volando. Tiene que compatibilizar la seguridad de los aparatos y las personas en las tareas de extinción, con las mil normas de la aeronáutica que, por ejemplo, no permiten despegar un helicóptero antes de 10 minutos del aviso, hacer vuelos nocturnos, o que un piloto vuele más de tres horas seguidas.

¿Cómo llega a ser jefe de la Unitat de Mitjans Aeris?

Empecé mi vinculación con los Bomberos en el año 2011 como auxiliar forestal en el parque de Manresa. En 2014 entré en los Bombers de Barcelona, donde trabajé durante siete años, y después me presenté a las oposiciones de subinspector de los Bomberos de la Generalitat. Desde 2021 he ocupado diferentes responsabilidades hasta que me propusieron asumir la dirección de la Unitat de Mitjans Aeris. Es una responsabilidad importante. Gestionamos alrededor de 130 millones de euros, muchos recursos humanos y materiales y una operativa muy variada. Además, sustituí a Francesc Serra, de Avinyó, que había dejado el listón muy alto. Por suerte, me ayudó mucho en el proceso de relevo y todavía hoy le consulto cuestiones puntuales.

¿De cuántos medios disponéis actualmente?

Durante todo el año tenemos siete aeronaves permanentes. Cuatro están destinadas al salvamento y rescate y tres a la lucha contra incendios. Durante el pico de la campaña forestal llegamos a desplegar hasta 28 aeronaves repartidas por el territorio. Esto implica una estructura de guardias, apoyo técnico y coordinación muy importante. Hay equipos que gestionan el día a día y la unidad interviene especialmente en cuestiones contractuales, incidencias y planificación estratégica.

Siempre se piden más helicópteros y más aviones cuando hay un incendio. ¿Está bien dimensionado el dispositivo?

La realidad es que tenemos muchos medios aéreos, pero también disponemos de equipos terrestres altamente especializados. Es un lujo trabajar con el GRAF, que es referente mundial en incendios forestales, o con el GRAE en rescates. La clave no es solo la cantidad de aeronaves, sino su distribución. Tenemos bases en Sabadell, Òdena, Olot o la Seu d’Urgell, entre otros puntos, y eso nos permite llegar rápidamente a prácticamente cualquier punto del territorio.

¿La Catalunya Central está bien cubierta?

Sí. A escala de rescates, aunque no tenemos un helicóptero permanentemente ubicado en la Catalunya Central, las isócronas son muy buenas. Al Pedraforca llegamos en menos de diez minutos desde la Seu d’Urgell. A Montserrat llegamos en un tiempo similar desde Sabadell. En cuanto a incendios, tenemos el helicóptero de mando en Moià y una distribución de bombarderos y aviones en Sabadell, Òdena y la Seu que garantiza tiempos de respuesta muy competitivos. Además, los pantanos se encuentran actualmente por encima del 90% de capacidad, lo que facilita mucho las maniobras de carga de agua de los aviones anfibios.

¿Por qué es importante disponer de aeronaves propias?

Porque nos hace más robustos como administración. Actualmente, hay dos factores que condicionan mucho el mercado aeronáutico. El primero es el cambio climático. Hace unos años había un número limitado de países europeos interesados en contratar aviones y helicópteros antiincendios. Ahora cada vez hay más países afectados por los grandes incendios y muchos tienen más capacidad económica para pagar estos recursos. El segundo factor es la situación geopolítica. Las guerras hacen que las grandes empresas aeronáuticas prioricen la producción vinculada a la defensa antes que los aparatos destinados a emergencias o extinción de incendios. Por eso tener aeronaves propias nos da más seguridad y menos dependencia del mercado.

El reto del vuelo nocturno

Una pregunta que mucha gente se hace: ¿por qué no se vuela de noche?

Es una cuestión de normativa y de seguridad. Ahora mismo estamos trabajando para conseguirlo. De hecho, es uno de los objetivos incluidos dentro del proyecto Bombers 2030. La empresa operadora ya está tramitando las autorizaciones necesarias ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Cuando eso esté resuelto, tendremos que adaptar procedimientos, formación, horarios y operativa. Los primeros pasos serán vuelos entre dos puntos concretos, como ya hace el SEM en traslados hospitalarios nocturnos. Los rescates con grúa durante la noche son mucho más complejos.

Por tanto, no es solo burocracia.

No. Sobre todo es una cuestión de seguridad. Actualmente, trabajamos principalmente con vuelo visual y pasar a operativas nocturnas implica un cambio muy importante. Hay que hacerlo bien y garantizar la máxima seguridad posible.

¿Cómo se decide enviar un helicóptero a un incendio?

Cuando hay un incendio, ¿quién decide si se envía un medio aéreo?

Todo empieza con una llamada al 112. La información llega a la sala de control correspondiente, donde un operador especializado recoge los datos del incidente. Con esta información, el jefe de guardia dimensiona los recursos necesarios. Puede pedir medios terrestres, medios aéreos o ambos. Los recursos aéreos se gestionan desde la Sala Central, en Cerdanyola, que tiene una visión global de toda Catalunya. Allí trabajan especialistas del GRAF, del GRAE y de los propios medios aéreos. Ellos valoran la situación general del país y deciden si hay que activar los recursos o reservarlos para otras emergencias potencialmente más graves.

Por tanto, no hay un helicóptero asignado a cada comarca.

Exacto. El objetivo es tener una cobertura equilibrada de todo el territorio. Los recursos se mueven en función de las necesidades de cada momento.

¿Cómo se controla el espacio aéreo cuando hay muchos helicópteros y aviones trabajando sobre un mismo incendio?

La operativa es mucho más ordenada de lo que puede parecer desde tierra. Cuando hay pocas aeronaves, se coordinan entre ellas. Pero cuando superamos un número de 5 aparatos activamos la figura del coordinador aéreo. Es un bombero especializado que vuela en otra aeronave y se sitúa por encima del resto. Desde allí coordina los movimientos, asigna tareas y garantiza la seguridad de todas las operaciones. En Catalunya disponemos de una quincena de coordinadores aéreos.

El papel de los drones

Los drones han ganado mucho protagonismo en los últimos años.

Sí. Desde 2022 el crecimiento ha sido exponencial. Actualmente, ya no se utilizan solo en incendios forestales, sino también en rescates, estructuras colapsadas, grandes emergencias o incendios urbanos.

¿Qué utilidad tienen en un incendio forestal?

Sobre todo aportan seguridad. Durante la noche, cuando los aviones y helicópteros dejan de volar, los drones nos permiten mantener una visión global del incendio, detectar puntos calientes y seguir la evolución del fuego. También son muy útiles para dar apoyo a las quemas técnicas que hace el GRAF y para proporcionar información en tiempo real a los mandos.

¿Y en rescates?

También tienen un papel muy importante. Hace poco, en el Pedraforca, tuvimos a dos excursionistas atrapados en una zona complicada y con mucha nieve. Los drones iluminaron la zona y guiaron a los equipos de rescate hasta las personas accidentadas. Sin esta tecnología, la operación habría sido mucho más difícil.

Un verano preocupante

¿Cómo afrontáis este verano?

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