Por obras
La R4 y la R11 de Rodalies alterarán su servicio habitual el fin de semana del 27 y 28 de junio
Las líneas quedarán cortadas entre Sant Vicenç de Calders y Martorell Central, y entre Flaçà y Figueres
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La R4 de Rodalies verá modificado su servicio la noche del próximo sábado 27 de junio al domingo 28 de junio. Entre las 23.00 y las 6.55 horas, la circulación quedará interrumpida entre Sant Vicenç de Calders y Martorell Central. La suspensión del tráfico ferroviario en este tramo, por obras de mejora de la señalización, afectará al último tren de la noche, que se detendrá en Martorell a las 22.30. Desde allí dos buses sustitutorios completarán el servicio. Uno de ellos parará en todas las estaciones y otro solo se detendrá en Sant Sadurní d'Anoia, Vilafranca del Penedès y el Vendrell antes de llegar a Sant Vicenç de Calders. Ambos saldrán a las 22.45 horas desde la estación de Martorell Central.
El corte también obligará a desviar por carretera el primer tren en dirección a Sant Vicenç de la Mañana. En este caso, los dos buses alternativos, con las mismas paradas que el servicio nocturno, saldrán a las 6.45 horas. También se verán afectados las dos primeras circulaciones del domingo que zarpan de Sant Vicenç. En este caso, el bus que para en todas las estaciones hasta Martorell saldrá a las 5.00 horas, y el que solo se detiene en las principales paradas lo hará a las 5.25 horas.
Corte en la R11
Ese mismo fin de semana también se verá alterado el servicio de la R11, que quedará cortada entre Flaçà y Figueres por obras de mejora del puente de la línea sobre el río Ter. Los trenes, pues, irán desde Barcelona hasta Flaçà y desde Portbou hasta Figueres. En este caso, el corte durará todo el fin de semana, desde las 0.00 horas del sábado 27 hasta las 5.30 horas del lunes 29 de junio. Renfe dispondrá un servicio alternativo de buses entre Flaçà y Figueres que se detendrá en todas las estaciones intermedias (Sant Jordi Desvalls, Camallera, Sant Miquel de Fluvià y Vilamalla). Además, también programará buses directos entre Girona y Figueres.
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