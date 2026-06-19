Los pacientes de ELA denuncian que trabas burocráticas reducen las ayudas que reciben de la nueva ley

Sara Ruiz ya ha presentado los papeles para solicitar las nuevas ayudas previstas en la Ley ELA. Esperaba poder acceder a unos cuidados que, de una vez por todas, aligeraran la carga de trabajo que arrastra desde que a su marido, Sergio Sancho, le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, hace ahora seis años. Ahora, sin embargo, no sabe si acabará haciendo todos los pasos para recibir esta nueva prestación. "No lo tengo calculado al detalle, pero creo que acceder a la ayuda supondría gastarme unos 1.500 euros al mes", lamenta. En el caso de Yolanda Delgado, que lleva 16 años cuidando de su marido, Antonio Luque, esa cifra sube a los 4.000. Es la consecuencia de una incompatibilidad entre las ayudas para los pacientes de ELA de la nueva ley y el complemento por gran invalidez que ya reciben muchos de estos enfermos, un embrollo burocrático que acaba reclamando más recursos propios de las familias afectadas pese a ofrecer ayudas más generosas.

Sucede que la Ley ELA, que se aprobó en octubre de 2024 en el Congreso y ha empezado a desplegarse por las comunidades autónomas estos últimos meses, es de carácter sociosanitario (de cuidados). Esto hace que sea incompatible con otras prestaciones, como el complemento de gran invalidez, que ya recibían buena parte de los 4.000 pacientes diagnosticados con ELA en España. Así, el importe en efectivo que recibían hasta ahora estas familias se resta de lo que, en principio, deberían recibir de las ayudas de la Ley ELA.

Es una situación especialmente frustrante para familias como la de Sara Ruiz. Ella lleva seis años cuidando de su marido por su propia cuenta y con ayuda de sus hijos adolescentes. Ha sido especialmente duro para ella, que en estos años también ha tenido que superar dos operaciones por cáncer de mama. Este último año, ha podido contar con la ayuda de una enfermera gracias a un programa de la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls, que está en su casa cinco horas de lunes a viernes. "Con ella estoy súper bien", celebra. El servicio, sin embargo, se acaba en diciembre, y Ruiz se ve con dos opciones: tener que volver a ingeniárselas con su familia para cuidar de su marido o intentar acceder a las prestaciones de la nueva ley ELA, que la dejaría sin un dinero en efectivo que hasta ahora ha usado para costear gastos menos evidentes del cuidado, como la luz o los alimentos específicos.

44 familias con dudas

La de Ruiz, que vive en Arenys de Mar, es una de las 44 familias de Catalunya que pese a tener reconocido el grado III+ de dependencia –creado específicamente para la Ley ELA aunque acoge también otras enfermedades similares– no han seguido adelante con los trámites porque están estudiando cómo hacerlo sin que ello repercuta en la economía que venían llevando hasta ahora. En total, según los datos que maneja la Fundació Miquel Valls, 85 personas de las 115 que cumplen los criterios ya tienen el grado y solo 32 están accediendo, o lo harán a partir de julio, a los servicios previstos en la ley.

La incompatibilidad de estas dos ayudas no es el único problema al que ha tenido que hacer frente Ruiz con la nueva norma. El despliegue de la ley en Catalunya prevé que la cantidad de las ayudas varíe en función de las horas diarias de atención que necesite el paciente. Las horas mínimas de atención para acceder a la nueva medida son ocho horas, los siete días de la semana. Sergio, el marido de Sara, necesita esas horas de atención, pero la dinámica familiar no hace necesario que los cuidados sean de esas ocho horas. "También necesitamos nuestro espacio", explica.

Sea como fuere, estas nuevas trabas burocráticas desesperan en hogares como el de Yolanda Delgado. En su caso, la incompatibilidad entre ayudas le obligaría a pagar unos 4.000 euros al mes. "No lo podemos pagar, es una vergüenza", lamenta Delgado, que lleva 16 años cuidando de su marido. El esfuerzo de los cuidados la ha obligado a pasar por quirófano ya varias veces. Denuncia, además, que ganó un juicio para reclamar que fuera el Sistema Català de la Salut quien se hiciera cargo de los cuidados de su marido, pero que el organismo se acoge a apelaciones y recursos para no cumplir con la orden judicial.

La solución, modificar

Para Esther Sellés, directora general de la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls, la solución a todas estas trabas bucrocráticas es sencilla: que los cuidados previstos en la ley ELA se consideren una ayuda sanitaria y no social para que las ayudas dejen de ser incompatibles. "Los cuidados del grado III+ son el tratamiento de nuestros pacientes de ELA, como la quimio de un enfermo de cáncer", reflexiona.

Sellés valora muy positivamente los esfuerzos de la Generalitat por reforzar la normativa estatal. El departament de Drets Socials añade hasta 5.000 euros de sus arcas a las ayudas previstas por el Gobierno, que tienen un tope de 10.000 euros para los casos más graves. Además, también ha limitado el copago que prevé la ley a un 5% del coste del servicio y solo a las rentas más altas de 53.000 euros anuales. Sin embargo, para que la ley pueda abarcar mejor a los pacientes, la directora de la fundación reclama el fin de la incompatibilidad con el complemento de gran invalidez y una mayor flexibilidad con los tramos horarios previstos en el despliegue catalán de la ley.

De momento, Catalunya ya ha dado los primeros pasos para enmendar esta situación. Este miércoles se aprobó en el Parlament, y por unanimidad, la propuesta para acelerar el proceso para reclamar estos cambios en la ley al Congreso, que es quien tiene la última palabra. En concreto, el texto pretende reveritr la creación del grado III+ --el condicionante que convierte la ayuda en social, y no en sanitaria-- y que el dinero que llegue a los bolsillos de los pacientes sea un mínimo de 3.200 euros independientemente de las horas de atención requeridas y de si el paciente decide contratar un servicio de cuidados o bien utilizar ese dinero para cubrir los gastos de otra manera. La iniciativa la impulsaron en el Parlament ERC, Junts, Comuns y la CUP, aunque se le sumó el resto de partidos y debe superar un último trámite antes de que sea remitida a Madrid.