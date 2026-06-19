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Operación salida por Sant Joan, en directo | Última hora del tráfico y principales retenciones en Barcelona y Catalunya

Arterias de salida de Barcelona.

Arterias de salida de Barcelona. / Manu Mitru / EPC

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David López Frías

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La operación salida por Sant Joan ha empezado este viernes. La principal novedad es que entre las cinco y las diez de la tarde del próximo martes, día de la verbena, Trànsit limitará a 80 kilómetros por hora la velocidad en las principales arterias de salida ante la previsión de que saldrán cerca de 490.000 vehículos del área metropolitana.

EL PERIÓDICO abre este hijo informativo para seguir el estado de las carreteras.

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