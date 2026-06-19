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Operación salida por Sant Joan, en directo | Última hora del tráfico y principales retenciones en Barcelona y Catalunya
La operación salida por Sant Joan ha empezado este viernes. La principal novedad es que entre las cinco y las diez de la tarde del próximo martes, día de la verbena, Trànsit limitará a 80 kilómetros por hora la velocidad en las principales arterias de salida ante la previsión de que saldrán cerca de 490.000 vehículos del área metropolitana.
EL PERIÓDICO abre este hijo informativo para seguir el estado de las carreteras.
La Volta Ciclista Femenina a Catalunya provoca el corte de una salida de la AP-7
Con motivo de la celebración de una etapa de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya, los Mossos d'Esquadra procedieron al corte de la salida 111 de la AP-7, de Santa Maria de Palautordera y Sant Celoni.
El corte del tramo de la vía se inició a las 14;13 de la tarde y se espera que sea reabierto a media tarde, tras la disputa de la competición.
Abierto el carril cortado por el accidente en la AP-7 a la altura de Barberà del Vallès
Poco antes de las 4 de la tarde, los Mossos levantaban el corte de carril en la AP-7 en dirección Girona, entre los municipios de Barberà del Vallès y Santa Perp'etua de Mogoda, causado por el accidente de dos vehículos y que provocó la mayor congestión de la jornada en las vías catalanas.
Ese tramo de AP-7 seguía registrando retenciones en ambos sentidos de la marcha, pero el SCT cambió la categoría de afectación, de congestión a retención.
Dispositivo especial de controles de alcohol y drogas en Catalunya entre el 22 y el 28 de junio.
Los Mossos d'Esquadra desplegarán un dispositivo especial en las carreteras catalanas con motivo de la festividad de Sant Joan. En total serán 52 controles durante la verbena, con 286 agentes en la carretera.
El consumo de alcohol y drogas al volante es una de las principales preocupaciones de SCT y DGT. Este operativo se enmarca en una campaña coordinada de control de alcohol y drogas en toda Catalunya, cuya duración completa es del 22 al 28 de junio. Se ha previsto la realización de 678 controles, con más de 2.000 efectivos desplegados.
Más de un millón de desplazamientos previstos en las carreteras catalanas con motivo de Sant Joan
El Servei Català de Trànsit prevé que este fin de semana salgan 610.000 vehículos del área metropolitana de Barcelona entre el viernes y el sábado, mientras que el domingo regresarán unos 290.000. De cara a la verbena de Sant Joan, se calcula la salida de otros 490.000 vehículos entre el mediodía y la medianoche del martes, y el retorno de 240.000 más durante el miércoles, principalmente a partir del mediodía.
Las altas temperaturas que se están registrando estos días en Catalunya también lleva a poner el foco en los posibles incendios, y en las consecuencias que ello podría acarrerar en la red viaria catalana.
Un accidente en la AP-7, a la altura de Barberà y Santa Perpètua, provoca retenciones y obliga a cortar un carril
Un accidente entre dos vehículos que circulaban en dirección Girona por la AP-7, a la altura de Barberà del Vallès, han provocado congestión y circulación con retenciones entre este municipio y Santa Perpètua de Mogoda. Los Mossos cortaron uno de los carriles de la circulación , el de sentido norte.
Se da la circunstancia de que el siniestro se produjo en el mismo tramo en el que esta misma semana se ha registrado un accidente múltiple, en el que se vieron involucrados tres camiones, una furgoneta y cinco turismos y provocó hasta 11 kilómetros de cola.
Es el único contratiempo que se está registrando en Cataluña durante la primera jornada de la Operación Salida por Sant Joan. Bastante fluida a primera hora de la tarde, registrando únicamente pequeñas congestiones en los nudos de Trinitat y Llobregat y algunas zonas de la provincia de Tarragona.
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