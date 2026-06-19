Operación salida por Sant Joan, en directo | Última hora del tráfico y principales retenciones en Barcelona y Catalunya

Un accidente en la AP-7, a la altura de Barberà y Santa Perpètua, provoca retenciones y obliga a cortar un carril

Un accidente entre dos vehículos que circulaban en dirección Girona por la AP-7, a la altura de Barberà del Vallès, han provocado congestión y circulación con retenciones entre este municipio y Santa Perpètua de Mogoda. Los Mossos cortaron uno de los carriles de la circulación , el de sentido norte.

Se da la circunstancia de que el siniestro se produjo en el mismo tramo en el que esta misma semana se ha registrado un accidente múltiple, en el que se vieron involucrados tres camiones, una furgoneta y cinco turismos y provocó hasta 11 kilómetros de cola.

Es el único contratiempo que se está registrando en Cataluña durante la primera jornada de la Operación Salida por Sant Joan. Bastante fluida a primera hora de la tarde, registrando únicamente pequeñas congestiones en los nudos de Trinitat y Llobregat y algunas zonas de la provincia de Tarragona.