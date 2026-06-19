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Ola de calor, hoy en directo: última hora de Aemet y temperaturas máximas previstas en España y resto de Europa

La Aemet emite un aviso especial ante la llegada de la primera ola de calor del año y advierte de un aumento del riesgo de incendios

Incendios forestales en Catalunya y España, en directo: última hora de los fuegos activos hoy

La Aemet anuncia la primera ola de calor del verano para la próxima semana

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Jose Real

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España se prepara para la primera ola de calor de 2026. A partir de este domingo, el calor intenso afectará a la Península y Baleares, con temperaturas muy por encima de lo habitual para esta época del año, noches tropicales y avisos especiales de la Aemet. Los meteorólogos advierten de que este episodio podría dejar registros excepcionalmente altos en varios puntos del país.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del calor, las previsiones meteorológicas, las zonas más afectadas y las recomendaciones ante este episodio de altas temperaturas.

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