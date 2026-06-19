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Termómetros al alza
Ola de calor, hoy en directo: última hora de Aemet y temperaturas máximas previstas en España y resto de Europa
La Aemet emite un aviso especial ante la llegada de la primera ola de calor del año y advierte de un aumento del riesgo de incendios
Incendios forestales en Catalunya y España, en directo: última hora de los fuegos activos hoy
España se prepara para la primera ola de calor de 2026. A partir de este domingo, el calor intenso afectará a la Península y Baleares, con temperaturas muy por encima de lo habitual para esta época del año, noches tropicales y avisos especiales de la Aemet. Los meteorólogos advierten de que este episodio podría dejar registros excepcionalmente altos en varios puntos del país.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del calor, las previsiones meteorológicas, las zonas más afectadas y las recomendaciones ante este episodio de altas temperaturas.
La Aemet emite un aviso especial ante la llegada de la primera ola de calor del año y advierte de un aumento del riesgo de incendios
Ya está confirmado. España está a punto de vivir la primera gran ola de calor del año. La Agencia Estatal de Meterología (Aemet) ha emitido un aviso especial para avisar de la llegada de este episodio que, por ahora, todo apunta a que se extenderá desde el próximo domingo hasta como mínimo el miércoles de la semana que viene. Los expertos afirman que este episodio podría dejar cifras de récord en todo el país y elevar de forma drástica las temperaturas tanto diurnas como nocturnas. Las altas temperaturas, además, irán acompañadas de riesgo de tormentas secas en varios puntos del país. Y eso, según advierten las autoridades, podría incrementar aún más el riesgo de incendios en España por lo que se pide a la población extremar precauciones mientras dure este episodio.
Catalunya se prepara para una subida de los termómetros desde el domingo y hasta como mínimo la noche de Sant Joan
En cuestión de horas, Catalunya vivirá un aumento exponencial de las temperaturas que, según advierten los expertos, se convertirá en la primera gran ola de calor del verano. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activado por primera vez en lo que llevamos de año un aviso generalizado por calor intenso entre el domingo y hasta como mínimo el martes ante un episodio que podría dejar valores de hasta 35 grados en Barcelona y por encima de los 40 en Lleida. Los modelos apuntan a que los termómetros empezarán a subir a lo largo del fin de semana, llegarán a su punto álgido el lunes y a partir del martes, coincidiendo con Sant Joan, podrían empezar a volver a la normalidad aunque, tal y como explican los especialistas, los pronósticos se muestran aún inciertos sobre cómo evolucionará este episodio. Desde la Generalitat, la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon ha lanzado un llamamiento a la población y ha pedido "extremar precauciones" ante el riesgo que supone la suma de calor y pirotecnia para la aparicion de incendios.
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