Incidencias
Un nuevo robo de cobre provoca retrasos de 20 minutos en la R1 de Rodalies
El acto vandálico se ha producido entre las estaciones de El Clot y Sant Adrià de Besòs
Dos nuevos robos de cobre obligan a cortar la R8 y provocan graves retrasos en la R2, R2Nord, R4 y R11 de Rodalies
Un nuevo robo de cobre entre Sant Andreu y Montcada provoca retrasos en la R2, la R2Nord y la R11 de Rodalies
Un nuevo robo de cobre entre las estaciones del Clot y de Sant Adrià de Besòs ha provocado demoras en los trens de la R1 de Rodalies que pueden superar los 20 minutos. La acción ha provocado grandes afectaciones a la señalización en el punto en el que las vías se ramifican a la altura de la estación de La Sagrera. Algunos trenes, según apuntan los datos disponibles en el visor a tiempo real de la red de Rodalies que ofrece Renfe, han llegado a acumular hasta 33 minutos de retraso.
La incidencia tiene menos afectación que otras similares que se han producido las últimas semanas, y que incluso han llegado a obligar a Renfe a ofreceer sevricios alternativos por carretera. Catalunya es una de las comunidades autónomas que más acusa la problemática de los robos de cobre. En las últimas semanas, los actos vandálicos se han centrados en corredores como el de la R3 en Montcada i Reixac, que lleva cerrado al tráfico ferroviario desde octubre, o también en el corredor del Vallès de la R2.
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