La negativa de los médicos a hacer horas extra retrasa el 14% de las operaciones no urgentes y el 16% de las endoscopias

El Departament de Salut calcula que un 14% de las operaciones no urgentes del sistema sanitario público se cancelaron la semana pasada por la protesta de los médicos para no hacer horas extra, a la que se han sumado más de 230 servicios de hospitales. Son datos facilitados a la ACN por Salut, que asegura que las intervenciones se reprograman y no corresponden a procedimientos oncológicos ni urgentes. Salut también cifra en un 16% las endoscopias no urgentes afectadas la semana pasada. La campaña, impulsada por el sindicato Metges de Catalunya, quiere mostrar que el sistema “se sostiene por el sobreesfuerzo” de los profesionales y presionar a la conselleria para negociar con el colectivo.

Los últimos en sumarse han sido los anestesiólogos del Hospital Clínic de Barcelona que han anunciado su adhesión a la campaña ‘Ni un minut més’ y dejarán de hacer actividad extraordinaria voluntaria a partir del lunes, según explica el sindicato. Un total de 69 facultativos del Servei d'Anestesiologia i Reanimació de este hospital han suscrito un comunicado en el que anuncian que dejarán de hacer los módulos extra voluntarios en solidaridad con los médicos que se han adherido a la protesta y para reclamar al Departament de Salut la apertura de una mesa de negociación con los representantes del colectivo médico.

En el comunicado, que recoge el sindicato, los anestesiólogos del Clínic aseguran que no buscan “el conflicto”, sino “soluciones”. Estos especialistas lamentan la "falta de respuesta" de la administración a las reivindicaciones que han llevado a los médicos a hacer doce jornadas de huelga desde otoño y hablan de una actitud de “indiferencia institucional” que “no es aceptable”. En cualquier caso, aseguran que la protesta no afectará a la actividad asistencial inaplazable.

Más de 1.000 radiografías aplazadas

Sobre el impacto que está teniendo la protesta más allá de los datos que facilita el Departament de Salut, el sindicato indica que se habrían aplazado 1.000 exploraciones semanales programadas fuera de la jornada ordinaria de trabajo en el Servei de Radiologia del Hospital Taulí de Sabadell.

Entre estas pruebas, habría 240 TAC abdominales. Estos datos han sido recogidos por el sindicato y no proceden de fuentes oficiales de la dirección del centro. La campaña ‘Ni un minut més’ insta al colectivo a no asumir actividad voluntaria planificada fuera de la jornada ordinaria y las guardias, las llamadas ‘peonadas’, y empezó a principios de junio.

Una veintena de CAP

El sindicato convocante indica que la protesta suma más de 230 servicios médicos de 43 hospitales públicos y concertados, así como 22 centros de atención primaria (CAP), tres unidades de atención a la salud sexual y reproductiva (ASSIR) y dos centros de salud mental de adultos (CSMA).

El sindicato, mayoritario entre los médicos en Catalunya, mantiene esta campaña después de haber convocado doce jornadas de huelga desde otoño para pedir un convenio propio y medidas sobre todo ante la sobrecarga laboral y para recuperar la calidad asistencial, como eliminar las guardias de 24 horas o más tiempo para visitar a los pacientes en la atención primaria.

Las protestas en Catalunya se enmarcan en un contexto de movilizaciones de los médicos también en el conjunto de España en el conflicto de los sindicatos médicos con las administraciones sanitarias a raíz de la reforma del estatuto marco y para pedir un espacio de negociación específico, un convenio propio y medidas estructurales en el sistema sanitario.

Ahora bien, Metges de Catalunya quiere interpelar directamente al Departament de Salut porque considera que tiene competencias para plantear soluciones a las reivindicaciones y le reprocha la “nula voluntad” para escuchar al colectivo y negociar con él. Este sindicato y los demás en el ámbito estatal ya han anunciado que continuarán las movilizaciones después del verano.