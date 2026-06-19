Los 20 municipios catalanes designados como 'tribuna del eclipse' tendrán un aforo de más de 50.000 personas: "Será un espectáculo"

El próximo 12 de agosto, Catalunya se convertirá en uno de los escenarios privilegiados del primer eclipse solar total visible la Península Ibérica en más de un siglo. Y es por eso que, a menos de dos meses del evento, la Generalitat trabaja para ultimar los preparativos logísticos necesarios para que la ciudadanía pueda disfrutar del espectáculo celeste. Según ha explicado este viernes la consellera de Recerca, Núria Montserrat, tras varios análisis cartográficos y estudios sobre el terreno, se han seleccionado un total de 20 municipios catalanes que tendrán una vista íntegra del eclipse. Entre todos ellos, Catalunya sumará un aforo de "más de 50.000 plazas privilegiadas" para disfrutar de este momento. "Será un espectáculo", ha argumentado Montserrat quien, además, ha reivindicado este eveneto como una "oportunidad única" para "hacer diplomacia científica", poner en valor el trabajo de los astrónomos catalanes y acercar el conocimiento del espacio a nuevos públicos.

Los 20 municipios seleccionados como "puntos prioritarios" para observar el eclipse reúnen varias características esenciales. La primera es que se encuentran en la franja de totalidad del evento y, por lo tanto, están en la posición de disfrutar de momentos tan especiales como la ocultación total del sol detrás de la silueta lunar. La segunda es que, además, son localidades con vistas despejadas al horizonte, algo esencial ya que el eclipse se producirá aldededor de las ocho y media de la tarde en un momento muy cercano al atardecer. Y la tercera es que, tal y como han podido comprobar los los técnicos de la Generalitat tras más de un año de trabajo, se trata de lugares accesibles, con las infraestructuras necesarias para acoger a visitantes y que, además, no coinciden con ninguna zona natural en riesgo.

Franja que podrá ver el eclipse de sol total de agosto de 2026. / -

La lista oficial de municipios "privilegiados" para el eclipse del próximo 12 de agosto incluye localidades del sur y del interior de Catalunya como, por ejemplo, Alcanar, L'Aldea, Altafulla, L'Ametlla de Mar, Amposta, Les Borges Blanques (Lleida), Camarles, Cambrils, Constantí, Gandesa, Lleida, Montbrió del Camp, Móra la Nova, Reus, Salou, Santa Bárbara, Tarragona, Torredembarra, Valls y El Vendrell. También se han publicado varios atlas cartográficos en los que se muestra la visibilidad del eclipse y su duración desde distintos puntos del territorio. Según ha explicado Montserrat, en muchos de estos municipios ya se está trabajando para desarrollar actividades científicas y culturales para convertir el eclipse en "un acontecimiento social, una experiencia compartida y, sobre todo, un momento memorable" para todos. "Estamos trabajando para que ese día se hable de ciencia desde todos los formatos y perspectivas posibles", ha afirmado la consellera.

Reto logístico

El hecho de que Catalunya sea uno de los lugares privilegiados para ver el eclipse también supone un "reto logístico" para la administración ya que, según ha argumentado Montserrat, se espera la afluencia masiva de personas hacia los lugares designados para ver el espectáculo celestee. Y es por eso que, para garantizar la seguridad de todos, la consellera ha explicado que los diferentes departamentos integrados en la "comisión interdepartamental del Eclipse en Catalunya" están trabajando desde ya para planificar accesos, aparcamientos, circulación de vehículos y posibles congestiones en carreteras hacia los municipios situados en la franja de totalidad y, a su vez, evitar que se produzcan aglomeraciones en zonas naturales protegidas o en espacios con elevado riesgo de incendios. Sobre todo teniendo en cuenta que este evento ocurrirá en pleno mes de agosto, coincidiendo con el periodo vacacional de muchos y, además, con el periodo de más calor del año.

"Invitamos a todo el mundo a disfrutar de este espectáculo desde cualquier punto del territorio. Aunque sea desde una azotea, un mirador o a través de la televisión o la radio" Núria Montserrat — Consellera de Recerca

El "espectáculo del eclipse" aspira a convertirse, ante todo, en una "experiencia compartida" y "accesible a todo el mundo". "Más allá de los lugares designados como 'tribuna' para ver el eclipse en Catalunya, invitamos a todo el mundo a disfrutar de este espectáculo desde cualquier punto del territorio. Aunque sea desde una azotea, un mirador o a través de la televisión o la radio. Se trata de un espectáculo que vale la pena vivir y que marcará un hito en nuestra generación", ha explicado con entusiasmo la consellera, quien ha invitado a la población a participar en las actividades divulgativas que se están creando para entender mejor este evento astronómico único y, sobre todo, a dejarse seducir por la ciencia que nos enseña a admirar el cielo y el mundo que nos rodea.