La madre investigada por maltratar a su bebé en Barcelona pide volver a declarar: "La primera vez estaba en estado de 'shock'"

La madre del bebé presuntamente maltratado en Barcelona ha pedido declarar de nuevo ante el juez, que, según han explicado fuentes de la defensa a EL PERIÓDICO, se trataría de una segunda declaración “ampliatoria”. En ese sentido, el equipo legal de la madre considera que la primera declaración se produjo en circunstancias excepcionales: “Llevaba dos noches en el calabozo, le acababan de notificar una noticia monstruosa, estaba en estado de 'shock' y es normal que no estuviera en condiciones de hacer una declaración perfecta”.

La acusada, N. H., ingresó en prisión junto a su pareja el pasado 20 de marzo después de que el Hospital Vall d’Hebron activara el protocolo de maltrato al explorar al pequeño y considerar que tenía lesiones compatibles con malos tratos y agresión sexual. Tras el arresto, los dos progenitores declararon ante el magistrado y dijeron que no sabían cómo se habían producido las lesiones.

Según las mismas fuentes, la investigada no faltó a la verdad en su primera declaración, pero ahora quiere hacer una explicación ampliada de los hechos. N. H. está en libertad desde el pasado 7 de mayo y, en su primera declaración, mantuvo que quería a su hijo y que nunca tuvo sospechas de maltrato, “salvo por la falta de pericia del progenitor”, indica el entorno de la investigada. Ahora, en esta nueva declaración, detallará aspectos concretos de su vida privada que no fueron preguntados explícitamente, explica la defensa, en relación, por ejemplo, a las conversaciones de WhatsApp que mantuvo con sus amigas sobre su vida personal y de pareja, en las que apuntaba a su deseo de echar al marido de casa porque no cuidaba bien del niño.

La defensa pretende acreditar que “difícilmente una madre podría sospechar de presuntos malos tratos si hasta 11 médicos y dos enfermeras no atribuyeron los problemas del pequeño a supuestos malos tratos”. En la misma línea, la defensa señala que llevar a un niño continuamente al médico, “lejos de ser un indicio de maltrato, es todo lo contrario, algo incompatible con el encubrimiento”.

Once médicos y dos enfermeras

La pasada semana declararon los médicos de Vall d’Hebron que atendieron al pequeño y que activaron el protocolo de maltrato. Segun mantuvieron, “nunca habían visto unas lesiones tan graves”. Para la defensa, es importante conocer el relato tanto de los médicos que detectaron el presunto maltrato como el de los que no lo vieron, refiriéndose a los profesionales que trataron al pequeño antes de las sospechas.

Cuenta el entorno próximo a la familia que los padres del bebé acudieron a centros hospitalarios hasta en 9 ocasiones antes de que se activara el protocolo. Lo hicieron, mantienen, por diferentes dolencias: irritabilidad, cólicos, lesiones escrotales y fisuras anales, cuentan las mismas fuentes.

El pequeño nació el 3 de febrero y durante los 20 días posteriores se registraron tres asistencias al CAP, una telefónica y dos presenciales por dolencias en el ombligo, peso, cólicos y problemas deposiciones. Ya el 28 de febrero, según fuentes cercanas a la familia, el niño “no se encontraba bien, lloraba sin parar y se acudió por primera vez al Hospital del Mar, a urgencias pediátricas". “El 28 de febrero es sábado, los CAP están cerrados o tienen horario limitado de mañana y fueron al hospital”.

Una semana después, el 7 de marzo, el bebé fue al Hospital Sant Joan de Déu: “También era sábado”, apunta el entorno de la mujer. Y el día 10 de marzo volvieron al CAP, que los derivó a Sant Pau para practicarle una ecografía. Días después, añaden, volvieron a tener una asistencia telefónica al CAP y una visita presencial. Tras las nueve asistencias, el 16 de marzo, los padres acudieron de nuevo al Hospital Sant Pau, donde se detectó la fractura de fémur y saltaron las alarmas. Para la defensa, “las visitas a distintos a hospitales previas a la activación del protocolo demuestran que había un interés por saber qué le pasaba a su hijo y, en ningún caso, nadie vio nada extraño tras estar en contacto con 13 profesionales”.

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La defensa también ha pedido que declare el cuñado de la imputada y una médico de familia que es pareja de un primo médico de la investigada y que ya declaró la semana pasada. Al parecer, la imputada consultaba tanto con ella como con su primo médico los problemas de salud de su pequeño.