Lujo de megarricos para el verano en Mallorca: mansiones de más de 80.000 euros por semana

Los megarricos están pagando más de 80.000 euros semanales por disfrutar de una villa o una finca en Mallorca, con las zonas del suroeste, el norte y la Serra de Tramuntana como las más cotizadas de la isla, según destacan diferentes representantes de las inmobiliarias de alta gama. Se añade que el mercado del alquiler vacacional de lujo también está inmerso en un proceso de notables encarecimientos anuales.

El presidente de la asociación balear de inmobiliarias nacionales e internacionales (ABINI), Daniel Arenas, reconoce que existe una demanda «potente» de este tipo de alquileres vacacionales de alta gama, con precios que en muchos casos se mueven en torno a los 40.000 euros semanales, aunque la oferta de este tipo de propiedades puede llegar a superar los 100.000 euros por una semana cuando se incorporan servicios adicionales, como disponer de un chef o uso de un avión privado.

En cualquier caso, desde algunas de estas empresas se advierte que cuando se superan los 100.000 euros por semana, las dificultades para encontrar personas dispuestas a pagar esas cantidades se disparan, y en ocasiones «se hace necesario que el propietario se dé el ‘porrazo’ durante un año para que acepte situar sus precios en niveles más razonables».

Entre lo más caro del país

Se añade que los precios del alquilar vacacional para megarricos se encuentran en Mallorca entre los más elevados del país, y se matiza que aunque hay propiedades en puntos como Marbella donde el importe reclamado es más elevado, se trata habitualmente de residencias de mayor tamaño, de ahí que se insista en que las propiedades de Baleares están entre las líderes por lo que a valor por metro cuadrado se refiere.

Un aspecto que se pone de relieve es el cambio de mentalidad que se ha producido entre los propietarios de residencias de alta gama. «Hace 20 años era impensable que el titular de una de estas viviendas ‘ultra premium' aceptara que otras personas durmieran en su cama, pero en la actualidad es habitual que esas residencias se pongan en alquiler vacacional durante unos meses al año, obteniendo así unos ingresos que permiten compensar los gastos que el inmueble genera», señala un representante del sector.

Responsables de las inmobiliarias de alta gama ponen de relieve que este tipo de alquiler vacacional no entra en colisión con las necesidades de acceso a una vivienda de los residentes, destacando que se trata de mercados totalmente diferentes.

La Serra de Tramuntana destaca entre las zonas valoradas / P.J. Oliver

Al respecto, se señala que este tipo de villas suelen encontrarse en espacios reservados en el planeamiento municipal para las propiedades de tipo unifamiliar y alto valor, y que se caracterizan por su elevado número de habitaciones y baños, disponiendo además de instalaciones adicionales como piscina, entre otras.

Se indica que se trata de inmuebles que suelen estar en primera línea de costa, con vistas directas al mar, o en su defecto de fincas de interior con mucho terreno y una elevada dosis de privacidad, que es un factor que se valora de forma muy especial entre este tipo de visitantes.

Se recuerda que mientras que en Ibiza priman perfiles como el de estrellas del deporte o de la música, con elevadas dosis de popularidad, en Mallorca se trata más de empresarios que prefieren pasar desapercibidos durante su estancia en la isla.

Aunque se destacan los elevados precios anteriormente señalados, se recuerda que una suite en un hotel de cinco estrellas gran lujo puede superar el desembolso de los 1.000 euros por noche, de ahí que se destaque que hay personas que se decantan por el alquiler de esas villas para disfrutarlas en grupo y elevar la privacidad, haciendo que el desembolso por persona sea competitivo en relación con los citados establecimientos hoteleros.

Mercado fuera de las webs

Se afirma que buena parte de estas propiedades de mega lujo se comercializan al margen de la oferta que aparece en las webs inmobiliarias, incluso en muchos casos de las dedicadas al segmento de mayor valor, por lo que son conocidas por una minoría.

Sobre este punto, los inmuebles que actualmente se encuentran en las citadas webs se enmarcarían en un tipo de producto de nivel alto, pero que se mueve más en torno a los 10.000 euros semanales, lejos de los 80.000 que en algunos casos se han alquilado durante las últimas semanas en la isla según los datos facilitados por las agencias consultadas, o de los 40.000 y los 50.000 más habituales en este tipo de mercado ‘ultra premium’.

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Hay que tener en cuenta que se trata de un tipo de clientela que suele contar con los servicios de gestores de vacaciones, que además de conocer estos inmuebles se encargan de organizar los servicios adicionales que se precisan, como los de aviones o embarcaciones privadas.