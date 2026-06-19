La jueza pide el historial médico completo de Isak Andic para esclarecer si realmente sufría artrosis

La jueza de Martorell Raquel Nieto –que investiga el presunto homicidio de Isak Andic, el fundador de Mango, en un sendero de Collbató el 14 de diciembre de 2024– ha requerido el historial médico completo del empresario. La magistrada, a petición de la fiscal, Teresa Yoldi, pretende esclarecer si el magnate de la moda sufría realmente artrosis, como argumenta su hijo, Jonathan Andic, o alguna otra patología que pudiera explicar su caída cuando recorría el camino de Collbató, según ha podido saber EL PERIÓDICO. Los investigadores consideran que el historial médico despejará todas las dudas sobre el estado de salud de Andic. La autopsia no reveló que padeciera ninguna dolencia.

La fiscalía y los Mossos d'Esquadra sospechan que Jonathan, detenido el pasado 26 de mayo, estaría implicado en la caída mortal de su padre, por lo que el juzgado lo acusa de un delito de homicidio. En el recurso del equipo legal de Jonathan, dirigido por el abogado Cristóbal Martell, contra el auto que ordenaba su ingreso en prisión provisional eludible bajo una fianza de un millón de euros se hacía referencia a que el magnate de la moda padecía artrosis en ambas rodillas.

Caída anterior

Los abogados también aportaron un vídeo sobre una caída o tropezón que el fundador de Mango había sufrido meses antes de su fallecimiento en la sede de Mutua Universal. En el escrito detallaron que Isak Andic padecía una “gonartrosis bilateral”. Es decir, una artrosis o desgaste progresivo del cartílago en ambas rodillas. Junto con las imágenes, entregaron a la jueza un informe elaborado por el perito Francisco Marco en el que se analizaba este incidente fotograma a fotograma. En este análisis se hacía referencia a una “reducción de los tiempos de reacción en la caída" y a una supuesta "incapacidad de corrección postural y colapso articular en el que las rodillas ceden en lugar de sostener el peso".

El escrito de la defensa recordaba que "en estas pérdidas de equilibrio no existe reacción defensiva". Su intención era contrarrestar el auto de prisión eludible bajo fianza, en el que la jueza señalaba que la autopsia había revelado la ausencia de lesiones en las manos de Isak Andic. En este sentido, otro informe de los Mossos señalaba que el empresario se había deslizado como "por un tobogán" por el precipicio y que, de haber caído de cara, habría puesto las manos para amortiguar el golpe.

Nuevo informe del accidente

Precisamente, para saber cómo se produjo la caída mortal, la jueza también ha solicitado un nuevo informe técnico con el fin de reconstruir lo que ocurrió aquella mañana en Collbató. Se trata de un peritaje para reforzar el atestado policial que ya tiene la jueza y que apunta a que Isak Andic no se habría distraído con el teléfono. De momento, no se realizará una reconstrucción de los hechos y, por lo tanto, Jonathan Andic no tendrá que volver al camino de la caída.

Los Mossos han concluido que, en el momento de la caída, el empresario no estaba utilizando el móvil, aunque, en su primera declaración, Jonathan aseguró que su padre se había parado para hacer una foto. Sin embargo, el terminal se encontró en el bolsillo de su pantalón. Al analizar el móvil, los agentes señalan que la cámara no estaba activada.

Declaración de la terapeuta

Según los Mossos, Isak Andic hizo tres fotografías y un vídeo con su móvil a las 12:17 horas: por las imágenes y la geolocalización se constata que el lugar exacto donde las tomó era al inicio del recorrido, en las escaleras donde empieza la ruta de la montaña de Montserrat próximas a las cuevas de Salnitre. Entre las 12:17 horas y las 12:28 horas, momento de la caída, transcurrieron 11 minutos, tiempo suficiente, según los Mossos, para recorrer el trayecto entre las escaleras y el punto en el que el fundador de Mango cayó por un precipicio de unos 100 metros de altura.

En su primera declaración, Jonathan Andic aseguró que había adelantado a su padre tres o cuatro metros y que no lo tenía a la vista cuando escuchó un ruido de piedras cayendo, se giró y vio un cuerpo rodando entre los matorrales.

Para esclarecer estos puntos, la fiscalía pidió, y la jueza ha aceptado ahora, ese nuevo informe técnico, que también deberá concluir sobre la mecánica de la caída y determinar si se produjo un resbalón o un empujón. La acusación pública también ha solicitado pruebas técnicas sobre telefonía e información sobre el viaje de Jonathan Andic a Ecuador, donde supuestamente y, según él, perdió el móvil. Además, ha requerido algunas declaraciones testificales, como la de los excursionistas que atendieron al hijo del fundador de Mango tras la caída de su padre por el barranco. También está previsto que declare ante la jueza la terapeuta de familia que trató a Jonathan Andic y a su padre por el conflicto que existía entre ambos.