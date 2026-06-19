De Inditex a Amazon: 25 años de Plaza, el proyecto que transformó la economía de Aragón

La historia de Plaza comenzó mucho antes de que se colocara la primera piedra. Su origen se remonta a principios de los años noventa, cuando el ingeniero Juan Antonio Ros regresó a Aragón tras una etapa profesional en el extranjero y detectó el enorme potencial que ofrecían el aeropuerto de Zaragoza y su entorno para desarrollar actividades de distribución y transporte de mercancías. Aquella intuición llegó al Gobierno aragonés presidido por Emilio Eiroa (PAR) y encontró un firme defensor en el entonces consejero de Economía y Hacienda, Santiago Lanzuela (PP). La idea era sencilla y ambiciosa a la vez: aprovechar la privilegiada ubicación de Aragón, situada a menos de 300 kilómetros de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Toulouse, para convertir la comunidad en uno de los grandes centros logísticos del sur de Europa.

Aquella visión estratégica acabó cristalizando en la creación de la Plataforma Logística de Zaragoza. La primera piedra se colocó en 2001 bajo la presidencia de Marcelino Iglesias (PSOE) y las obras comenzaron con el objetivo de levantar algo más que un polígono industrial. Plaza nacía como un ecosistema intermodal capaz de integrar carretera, ferrocarril y transporte aéreo en un único recinto. El proyecto fue creciendo gracias a una circunstancia poco habitual en la política aragonesa: el respaldo continuado de gobiernos de distinto signo político.

El efecto Inditex cambia las reglas del juego

Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó en 2003. Ese año, Inditex eligió Zaragoza para instalar su Plataforma Europa, el gran centro de distribución desde el que Zara y el resto de enseñas del grupo comenzaron a abastecer buena parte de sus mercados internacionales. La decisión supuso la convalidación definitiva del proyecto. Si la mayor multinacional textil española apostaba por Plaza, el mensaje para el mercado era inequívoco. El efecto llamada fue inmediato. Tras Inditex llegaron compañías como BSH, DHL, DB Schenker, Decathlon o Grupo Carreras, atraídas por una ubicación privilegiada y por una infraestructura logística que empezaba a ser reconocida dentro y fuera de España.

La llegada del gigante gallego tuvo además consecuencias que fueron mucho más allá del propio polígono. El aeropuerto de Zaragoza inició entonces una transformación que lo llevó a convertirse en uno de los principales centros de carga aérea del país. La plataforma, que desde hace años le disputa la segunda posición nacional a Barcelona-El Prat, dejó de ser una promesa para convertirse en una referencia logística internacional.

La crisis y un escándalo judicial

La década siguiente puso a prueba la solidez del modelo. La crisis financiera e inmobiliaria de 2008 golpeó con fuerza a buena parte de la economía española, pero Plaza logró resistir gracias a su orientación exportadora y a la creciente internacionalización de las cadenas de suministro.

No todo fueron éxitos. El llamado caso Plaza proyectó durante años una sombra sobre el proyecto a raíz de las investigaciones judiciales por presuntas irregularidades en expropiaciones, contratos y adjudicaciones. Tampoco prosperaron algunas de las grandes iniciativas asociadas al desarrollo del recinto, como la segunda estación del AVE, la creación de una zona franca o el una línea específica de Cercanías para conectar la plataforma con Zaragoza.

La segunda gran transformación llegó a finales de la década de 2010 de la mano del comercio electrónico. El crecimiento de las compras online disparó la demanda de grandes centros automatizados de almacenamiento y distribución. El símbolo de aquella nueva etapa fue Amazon. La multinacional estadounidense eligió Plaza para instalar una estación de última milla -en 2021- y uno de sus mayores centros logísticos en España, que se puso en marcha en 2023. La automatización, la robotización y la digitalización comenzaron a formar parte del paisaje cotidiano de la plataforma.

Tampoco todos los proyectos empresariales tuvieron el recorrido esperado. Plaza Imperial, concebido durante los años del boom inmobiliario como el mayor centro comercial de Aragón, acabó convirtiéndose en uno de los ejemplos más visibles de los excesos de aquella época. Tras años de decadencia, el complejo vie ahora una segunda oportunidad convertido en Plaza Park. También tuvo una existencia efímera Plaza Servicios Aéreos, la aerolínea impulsada en los primeros años para reforzar las conexiones de Zaragoza.

Proyectos de futuro

Veinticinco años después, el balance resulta difícilmente cuestionable. Plaza supera los 13 millones de metros cuadrados, alberga más de 600 empresas y da empleo a unas 16.000 personas. Se ha consolidado como la mayor plataforma logística del sur de Europa y como uno de los principales motores económicos de Aragón. El sector logístico aporta ya cerca del 8% del PIB regional y genera más de 35.000 puestos de trabajo en la comunidad.

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La historia, sin embargo, está lejos de haber terminado. La llegada de nuevas empresas, la construcción del puente Turiaso que dará lugar a nueva y demanda conexión viaria, el desarrollo de las autopistas ferroviarias y la necesidad de encontrar más suelo para atender la demanda empresarial dibujan una nueva etapa de crecimiento. Si Inditex fue la locomotora que validó el proyecto y Amazon simbolizó la revolución digital, el próximo capítulo de Plaza pasa por consolidarse como uno de los grandes nodos intermodales de mercancías de Europa. El desafío vuelve a ser el mismo que hace un cuarto de siglo: pensar en grande.