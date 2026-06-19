Incendios forestales en Catalunya y España, en directo: última hora de los fuegos activos hoy

Sigue aumentando el riesgo de incendio en buena parte de Catalunya por las altas temperaturas y el viento. Y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha alertado este jueves por un episodio de temperaturas muy altas y persistentes tanto en la Península como en Baleares entre el domingo 21 y buena parte de la próxima semana. En este marco, ha pedido que los ciudadanos limiten su exposición al sol y que tengan precaución ante el peligro de incendios forestales.

Sigue en este hilo en directo todas las novedades de los incendios de Catalunya y el resto de España:

Estado de los incendios en Catalunya Extinguido: Torrefeta i Florejacs Controlados: Sanaüja

Cervià de les Garrigues

Ponts

Arbeca (18 de junio)

Agramunt (18 de junio)

Cervera (18 de junio) Estabilizados Talavera - Pallerols

L'Albi (18 de junio)

Alfarràs (18 de junio)

Medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción de un fuego en Tres Arroyos (Badajoz) Medios aéreos y terrestres trabajan este jueves en la extinción de un incendio forestal en la zona de Tres Arroyos, en el término municipal de Badajoz, declarado de nivel 1 de peligrosidad por posible afección a infraestructuras aisladas. En concreto, está actuando un helicóptero, una unidad de bomberos forestales terrestre, otra helitransportada y dos maquinas pesadas, según ha informado el Plan Infoex. Además de dos agentes del Medio Natural y dos técnicos de extinción.

1,3 hectáreas del incendio de Cervera El incendio de Cervera (Segarra, Lleida) ha afectado a una superficie de 1,3 hectáreas de terreno agrícola, según datos provisionales de Agents Rurals. La investigación apunta a una colilla como posible causa del fuego.

: El incendio de Agramunt ha quemado unas 4 hectáreas y pudo originarse durante trabajos agrícolas Los Agents Rurals estiman que el incendio declarado en Agramunt (Urgell) ha afectado a una superficie aproximada de cuatro hectáreas, según datos provisionales. La investigación trabaja con la hipótesis de que el fuego se originó durante unos trabajos con una recolectora.

Restablecida la circulación de las líneas RL3 y RL4 tras el incendio de Cervera Protecció Civil ha informado de que ya se ha restablecido la circulación en las líneas RL3 y RL4, que habían quedado interrumpidas por un incendio próximo a las vías en Cervera. Además, se ha desactivado la prealerta del plan ferroviario Ferrocat.

El incendio de l'Albi ha quemado unas 12 hectáreas, según los Agents Rurals Los Agents Rurals estiman que el incendio declarado en l'Albi (les Garrigues) ha afectado a una superficie aproximada de 12 hectáreas, según datos provisionales. Los Bombers han informado de que el fuego está estabilizado.

Los Bombers logran controlar o estabilizar ocho incendios y mantienen dos activos Los Bombers han actualizado el estado de los incendios de vegetación registrados durante los últimos días. Los fuegos de Alfarràs (Segrià) y Cervera siguen activos, mientras que los de Talavera-Pallerols y l'Albi están estabilizados. Los incendios de Arbeca, Agramunt, Ponts, Cervià de les Garrigues y Sanaüja ya han sido controlados, y el de Torrefeta i Florejacs ha quedado extinguido.

El incendio agrícola de Arbeca ha quemado unas 7,5 hectáreas Los Agents Rurals estiman que el incendio agrícola de Arbeca (les Garrigues) ha afectado a una superficie aproximada de 7,5 hectáreas, según datos provisionales. Los Bombers han informado de que el fuego ya está estabilizado y mantienen efectivos trabajando en la zona.

Controlado el incendio agrícola de Agramunt Los Bombers han dado por controlado el incendio agrícola declarado este miércoles en Agramunt. Tras quedar estabilizado horas antes, en la zona continúan trabajando seis dotaciones para remojar y asegurar el área afectada por el fuego.