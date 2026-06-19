Sucesos
Encuentran muerto a un joven de 20 años en Artés que salió a correr y no volvió a casa
Los Bomberos de la Generalitat han encontrado el cuerpo sin vida del chico en la zona de la Font de les Tàpies después de un amplio dispositivo de búsqueda nocturno
Alba Díaz
Los Bomberos de la Generalitat han encontrado este viernes de madrugada en Artés el cuerpo sin vida de un joven de 20 años que ayer por la tarde había salido a correr y no volvió a casa, según han informado a este diario fuentes del cuerpo de emergencia. El aviso por su desaparición se recibió a las 1.28 horas, momento en que se activó un amplio dispositivo de búsqueda con la hipótesis de que el chico habría sufrido un accidente.
El operativo contó con un total de 13 dotaciones de los Bomberos, entre ellas 7 dotaciones de los parques de Cardona, Manresa, Torelló, Berga y Vic, la Unitat de Comandament Mitjana de Guardiola de Berguedà, dos dotaciones de coordinación y mando de la Regió d’Emergències Centre, el Grup Caní de Recerca y el equipo de drones de la Unitat de Mitjans Aeris.
La búsqueda se centró en las pistas más frecuentadas de las rutas habituales, contemplando que el joven estaría cerca del camino principal. Finalmente, poco antes de las cuatro menos cuarto de la madrugada, los efectivos localizaron al joven sin vida en la zona de la Font de les Tàpies.
Hasta el lugar de los hechos también se desplazó una unidad del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) y un equipo de psicólogos para dar apoyo a los familiares. Los Mossos d’Esquadra, que participaron en el dispositivo con 7 dotaciones —junto con el apoyo de la Policia Local d'Artés—, se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas de la muerte que, según apuntan fuentes policiales, habría sido accidental.
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