Nueva normativa
Consumo excluirá los ‘ultraprocesados’ y las bebidas azucaradas de los desayunos y meriendas en los colegios
La nueva normativa completará el Real Decreto de Comedores, que garantiza una alimentación saludable al mediodía
Consumo implantará en las escuelas infantiles de 0 a 3 años menús saludables, con menos frituras y precocinados
Tras regular la comida que se ofrece al mediodía en los comedores escolares, con el fin de ofrecer cinco menús saludables a los alumnos a la semana, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 va a regular también la composición de los desayunos y meriendas que se sirven en muchos colegios, como servicio extra.
La nueva normativa hará que los centros educativos que oferten desayunos y meriendas sirvan alimentos variados y equilibrados, elaborados a base de fruta fresca, cereales integrales, lácteos sin azúcar, aceite de oliva virgen y proteína, incluida la vegetal, según ha informado el ministerio dirigido por Pablo Bustinduy este viernes.
Quedarán desterrados, al igual que ha sucedido en los comedores escolares al mediodía, los ultraprocesados como bollería, galletas, snacks salados, precocinados y postres, así cómo las bebidas azucaradas o edulcoradas. Los desayunos y meriendas deberán incorporar, preferentemente, leche, agua, infusiones o zumos sin azúcares añadidos.
Fruta fresca y entera
Además, en la merienda se priorizará la oferta de fruta fresca, preferentemente entera y de temporada, así como pequeños bocadillos elaborados con pan integral, o leche y productos lácteos sin azúcar añadido y bajo contenido en sal. También se evitarán los alimentos con un alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares.
Además, la nueva normativa incluirá medidas para reducir los desechos contaminantes, con una merma del uso de envases y vajillas de plástico, tanto en el proceso de elaboración, como en el envasado y servicio, fomentando la utilización de materiales sostenibles, según Consumo.
Real Decreto de hospitales
Estas medidas se incluirán en el Real Decreto que los Ministerios de Consumo y Sanidad están elaborando para garantizar también una alimentación saludable en hospitales y residencias, además de otros centros públicos y centros privados para personas dependientes o con necesidades especiales.
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