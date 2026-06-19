La coronel Cristina Moreno se convierte en la jefa de la comandancia de la Guardia Civil en Barcelona

La coronel Cristina Moreno Martínez ha tomado posesión como jefa de la comandancia de Barcelona de la Guardia Civil este viernes en un acto presidido por la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al que también han asistido el delegado del gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, la subdelegada del gobierno en Barcelona, María Carmen García-Calvillo, y el alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribert i Gavara, entre otras autoridades civiles y militares.

La nueva responsable de la comandancia de Barcelona es la segunda mujer en alcanzar el grado de coronel en la Guardia Civil. Acumula 33 años de carrera profesional y en 1998 fue la primera mujer oficial dentro del Cuerpo. Ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza en el año 1993. Tras pasar por la Academia de Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez (Madrid) obtuvo el empleo de teniente en el año 1998.

Su primer destino como teniente fue como jefa del puesto principal de Oleiros, en A Coruña, donde desarrolló cometidos de seguridad ciudadana y empezó a ejercer el mando directo como la primera oficial mujer dentro de la Guardia Civil. Dos años después pasó al Servicio de Criminalística en Madrid, donde fue jefa del Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) durante cuatro años.

Ya como capitán fue destinada a la Escuela de Especialización de Valdemoro (Madrid), donde formó profesionalmente a guardias civiles para su trabajo en diferentes áreas como policía judicial, protección de la naturaleza, fiscal y fronteras, intervención de armas o información. En su siguiente empleo como comandante pasó por primera vez destinada a la Comandancia de Guadalajara, donde ejerció durante seis años como jefa de Personal y Apoyo.

En 2017 se convirtió en la primera mujer teniente coronel de la Guardia Civil. Pasó destinada a Jefatura de Enseñanza y, posteriormente, trabajó en el Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad como jefa del Área de Apoyo. En 2021 volvió a la Comandancia de Guadalajara, donde durante casi cinco años ha ejercido como jefa de la Guardia Civil en la provincia hasta que a finales de 2025 fue nombrada jefa interina de la Comandancia de Barcelona. Este viernes se ha formalizado su toma de posesión.

La coronel Moreno es especialista en policía judicial e información. Ha realizado diversos cursos de identificación en grandes catástrofes o investigación criminalística de incendios, superior de gestión económica, intervención de armas y explosivos o el curso de operaciones de mantenimiento de la paz-OTAN en Turín (Italia). También ha superado el curso de intervención de armas y explosivos, de dirección de emergencias o de gestión económica. Ha sido condecorada con numerosos distintivos y reconocimientos, tanto militares como civiles, así como varias felicitaciones individuales.

Pionera y referente

En su intervención en este acto, Mercedes González ha destacado la aportación de la Guardia Civil a la seguridad de la ciudadanía catalana. Ha recordado que tiene funciones como la investigación de la delincuencia organizada, la lucha contra el terrorismo, el control de armas y explosivos, la persecución del fraude fiscal y el contrabando, la vigilancia del mar territorial, la protección de la naturaleza o la seguridad portuaria y aeroportuaria. También ha remarcado la colaboración con la Policía Nacional presentes y a Mossos d’Esquadra.

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, pasando revista en Barcelona / GC

Sobre la nueva jefa de la Guardia Civil en Barcelona, la directora ha señalado que se trata de una "pionera y referente para las mujeres que la han sucedido y las que decidan unirse en un futuro" al cuerpo. Además, ha subrayado que actualmente en este curso académico son casi 1.000 mujeres las que han cursado sus estudios en las distintas academias y que actualmente el cuerpo roza el 12% de presencia femenina con Catalunya en cabeza, ya que supera la media nacional situándose en el 15%.

Casi 2.000 agentes

La Comandancia de Barcelona cuenta con 1.881 agentes que desarrollan sus funciones en 311 municipios de 13 comarcas y con una población cercana a los seis millones de habitantes. La Guardia Civil tiene bajo su responsabilidad exclusiva las zonas restringidas del aeropuerto de Barcelona-El Prat, segundo en volumen de pasajeros a nivel nacional, con más de 55 millones de viajeros anuales, y el puerto de Barcelona, primer puerto europeo en tráfico de cruceros y de gran relevancia en el transporte de mercancías y contenedores. En dichas instalaciones, la Guardia Civil ejerce las funciones de seguridad ciudadana y de resguardo fiscal del Estado.

Los agentes también se dedican a la investigación contra el crimen organizado, con especial atención a la desarticulación de redes delictivas dedicadas al narcotráfico, contrabando, trata de seres humanos, delitos contra el patrimonio y otras formas de delincuencia grave.

Los agentes controlan las organizaciones que utilizan el puerto o el aeropuerto como vía de entrada de grandes cantidades de cocaína, las que emplean la costa para el alijo de hachís y las que se dedican al cultivo intensivo y tráfico de marihuana.

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También destaca la importancia de las labores que la Guardia Civil desempeña en el mar territorial, en materia de policía judicial, seguridad y vigilancia marítima, y en la protección del medio ambiente, realizadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA). Por último, hacen inspección en materia de armas y explosivos.