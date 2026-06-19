Condenado el empresario agrícola de Mallorca por coaccionar y amenazar a su hija cuando ella se hizo con el negocio

Una magistrada de Palma ha condenado al empresario agrícola de la isla, de 87 años, a una pena de un año y tres meses de cárcel, 8.600 euros de multa y otros 10.000 euros de indemnización, por amenazar y coaccionar a su hija cuando esta se hizo con el control de todo el negocio.

La jueza ha apreciado la circunstancia agravante de parentesco al subrayar que la conducta enjuiciada “no se desarrolla entre personas extrañas, sino en el seno de una relación paterno-filial, circunstancia que intensifica la capacidad intimidatoria de las expresiones y actos realizados por el acusado y aumenta la afectación de la libertad y seguridad de la perjudicada”.

La reciente sentencia, que aún no es firme y que puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial, también prohíbe al octogenario acercarse a su hija, a su trabajo en Mercapalma y a las dependencias y las fincas de su propiedad, así como comunicarse con ella durante seis años.

La magistrada ha absuelto al encausado de un delito de violencia en el ámbito familiar, otro de acoso y uno de daños, si bien le condena como autor responsable de un delito de coacciones y otro de amenazas.

“Aunque existe una relación paterno-filial, el elemento preponderante del conflicto no es familiar, sino empresarial”, destaca la magistrada.

“El acusado desarrollaba conductas dirigidas a impedir que su hija ejerciera libremente las facultades que le corresponden como responsable de la empresa (entrar reiteradamente en la empresa para alterar su funcionamiento, dar órdenes contradictorias a los empleados para neutralizar las órdenes de la hija, desautorizarla sistemáticamente delante de los trabajadores, utilizar amenazas para que abandonara determinadas decisiones o renunciara al control efectivo)”, sintetiza la jueza.

L’amo en Joan, un hombre respetado en la empresa que había creado décadas atrás y que posteriormente pasó a manos de su hija, “no perseguía simplemente molestar a la denunciante sino condicionar e impedir el libre ejercicio de sus funciones directivas mediante una presión continuada e ilegítima”, abunda la sentencia.

El progenitor profería expresiones como “voy a pegar fuego a la nave contigo dentro”, “no tengo nada que perder”, “moriré matando”, “te voy a matar”, “te voy a arruinar la empresa”, “no voy a estar tranquilo hasta verte muerta”, o “habrá sangre porque tú no sabes lo que has hecho”, entre otras, lo que para la magistrada constituye un delito de amenazas.

Según se declara probado en la sentencia, el conocido empresario agrícola de la isla, aproximadamente en el año 2020, inició una conducta continuada de hostigamiento, amedrentamiento y humillación hacia su hija debido a su incapacidad de asumir que ahora era ella quien dirigía la empresa.

Le compró las participaciones

La perjudicada, representada por el abogado Antonio Martínez, en la actualidad es la propietaria y administradora única de la mercantil dedicada al sector agrícola, que en el pasado perteneció a su padre hasta que ella le compró todas las participaciones sociales.

Entre los años 2020 y 2025, el octogenario, pese a no contar con ningún vínculo profesional con la empresa y haber sido requerido para que dejara de comparecer, se presentaba prácticamente a diario en las instalaciones y las fincas de la entidad y, en presencia de trabajadores y otras personas, dirigía a su hija comentarios y descalificaciones humillantes y vejatorios, tales como “no vales para nada”, “no serías nada sin mí, serías una muerta de hambre”, “yo lo hago todo, todo te lo he regalado”, “sois unos desgraciados”, “me estáis robando”, todo ello en un tono elevado y fuertemente intimidatorio.

Además, el acusado con frecuencia se presentaba en los espacios de la empresa para espetar a la perjudicada, públicamente frente al resto de personal y con un tono violento, con el propósito de amedrentarla, expresiones como “voy a pegar fuego a la nave contigo dentro”, “no tengo nada que perder”, “moriré matando”, “te voy a matar”, “te voy a arruinar la empresa”, “no voy a estar tranquilo hasta verte muerta” o “habrá sangre porque tu no sabes lo que has hecho”.

De igual modo, el hombre se dirigía a los trabajadores de la entidad y, pese a no tener ninguna relación laboral, les daba órdenes e instrucciones de trabajo contradictorias a la política actual de la mercantil. También les decía que él continuaba siendo “el único amo y señor” de la empresa y, si no le hacían caso, serían despedidos, lo que ocasionaba importantes conflictos entre el personal y su hija. Según la sentencia, el octogenario ha seguido personándose en las fincas en estos últimos cuatro años, a pesar de los requerimientos de que cesara de acudir.

El pasado 4 de abril de 2024, junto con un sobrino de su mujer, se presentó en la finca Sa Vinyota y delante de los empleados gritó “que dé la cara ella”, al tiempo que arrasaba con una máquina todo el vallado, si bien “actuaba creyendo que estaba ejerciendo facultades derivadas de su derecho sobre la finca”. No ha quedado acreditado que el acusado rompiera un candado de una caseta ni cuatro redes de caza, por lo que es absuelto de daños.

Su actitud de hostigamiento y amenazas ocasionó en su hija una sintomatología ansiosa y depresiva y un trastorno adaptativo, con ansiedad y estado de ánimo deprimido, reflejado en síntomas como insomnio, agotamiento mental, intensa angustia y permanente estado de alerta. A mediados de noviembre de 2025, un juzgado de Palma prohibió al padre acercase y comunicarse con su hija. Esta medida sigue vigente hasta la firmeza de la sentencia.

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La magistrada basa su condena en la declaración de la víctima, que fue corroborada por varios testigos, a los que da mayor credibilidad que los testigos aportados por la defensa. La jueza impone una multa en vez de una pena de prisión por coacciones al padre al tener en cuenta la avanzada edad del acusado y la ausencia de antecedentes penales. En cuanto a las amenazas, valora la reiteración de episodios, el contexto de hostigamiento y la entidad de las expresiones.