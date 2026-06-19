Cierran el Parque del Agua de la Misericordia en Málaga por casos de gastroenteritis en escolares

El Parque del Agua de la Misericordia, situado en el paseo marítimo Antonio Banderas de Málaga, permanecerá cerrado de forma preventiva después de que se hayan detectado casos de gastroenteritis en varios centros escolares que habían visitado recientemente esta instalación municipal.

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, ha procedido al cierre del recinto este mediodía, a la espera de que el Servicio de Salud Pública de la Junta de Andalucía realice las comprobaciones necesarias para determinar si existe relación entre la visita de los escolares al parque y los episodios de gastroenteritis registrados.

Salud Pública tomará muestras

Según la información facilitada, el Servicio de Salud Pública tomará muestras en las próximas horas para analizar la situación. La instalación continuará cerrada hasta que se conozcan los resultados de esas pruebas.

Salud Pública recogerá muestras del agua en las próximas horas. / Vortex

La medida se adopta con carácter preventivo y afecta a uno de los espacios infantiles más frecuentados del entorno de la playa de la Misericordia, en el distrito Carretera de Cádiz.

Un espacio gratuito junto a la playa de la Misericordia

El Parque del Agua cuenta con nueve elementos de juego accesibles para todas las edades. Su entrada es gratuita, lo que lo convierte en un punto habitual de uso familiar y escolar durante los meses de más actividad en la zona litoral.

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Antes de su puesta en servicio, el Área de Sostenibilidad Medioambiental realiza una revisión de los elementos de juego y un proceso de hiperclorado. Además, el Ayuntamiento señala que se llevan a cabo controles regulares conforme a la legislación y al control del agua de consumo.