Catalunya termina un curso marcado por 25 huelgas educativas y un "acuerdo" que no apacigua el conflicto

Catalunya cierra este viernes el curso escolar 2025-2026, marcado por las huelgas de docentes (23 en el último semestre) y el nuevo pacto sellado el pasado 29 de mayo entre el Departamento de Educación, CCOO, UGT y Professors de Secundària (Aspepc), pero sin el sindicato mayoritario, Ustec.

El malestar de la comunidad educativa se ha hecho patente en las calles de toda Catalunya, con movilizaciones en las cuatro provincias para reclamar mejores condiciones salariales y laborales, escudándose en la pérdida de poder adquisitivo y la creciente complejidad en las aulas del territorio durante los últimos años. Para solucionarlo, el Departament desplegará un acuerdo que contempla 600 euros brutos mensuales más por docente y más de 6.400 nuevas dotaciones para la escuela inclusiva hasta 2029, el retorno de la deuda de los sexenios (que el Govern devolverá en los próximos cinco años) y 5.000 nuevas cátedras en secundaria en dos años, entre otras medidas.

La consellera Esther Niubó admitió el jueves en una carta enviada a las familias que este "no ha sido un curso fácil", pero semanas antes calificó el nuevo acuerdo de "histórico" porque contribuye a "revertir décadas de desinversión" en el sector.

Dar voz a otros actores

Por su parte, Ustec, CGT e Intersindical -contrarias al pacto- instan a Educación a convocarlas en el comité de huelga (para incluir a sindicatos sin representación en la mesa sectorial), reclaman dar voz a otros actores implicados, como las familias, y afirman que el curso que viene "no comenzará con normalidad".

El bullicio de los últimos meses, agravado por la prueba piloto para desplegar mossos d'esquadra en centros educativos y la infiltración policial en una asamblea docente, llevan a la portavoz de Ustec, Iolanda Segura, a plantear, en declaraciones a EFE, un "nuevo plan de lucha" que reme hacia una "nueva ley educativa" que incluya a otros actores del sistema educativo, como las familias.

En representación de este colectivo, las Associacions Federades de Famílies de Catalunya (aFFaC) piden un espacio de "construcción de propuestas" entre Govern, familias, direcciones, claustros, personal educativo, docentes y sindicatos para resolver "problemas estructurales".

Por su parte, la portavoz de CGT Ensenyament, Laura Gené, ha señalado que actualmente el colectivo está debatiendo "si se comienza el curso con normalidad" y si se llevarán a cabo "acciones antes de septiembre".

Un 'sí' que no significa un "cheque en blanco"

Pese a validar el pacto, el secretario general de Aspepc, Ignasi Fernández, ha puntualizado a EFE que su 'sí' al acuerdo no significa que den "un cheque en blanco al departamento, ni mucho menos" y que de cara al curso que viene mantendrán la presión sobre el Govern. "La lucha continúa, sin caer en manifestaciones genéricas con eslóganes vacíos de contenido", ha insistido Fernández.

CCOO y UGT, quienes sellaron el pacto de marzo con Educación y se han adherido al nuevo junto con Aspepc, defienden la importancia de los comités de despliegue y seguimiento para consolidar los avances de los últimos acuerdos con el departamento.

Tensión por las colonias

Los últimos meses también han sido tensos para el sector del ocio educativo, después de que unos 1.300 centros públicos hayan acordado no realizar salidas ni colonias escolares el curso que viene para reclamar que estén mejor retribuidos, pese a ser el primer año en el que se compensarán con 50 euros por noche si hay pernoctación.

Desde la Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura (Acellec) sostienen que entre el 70% y el 80% del sector está en riesgo de cierre y asevera que la situación puede ocasionar la pérdida de 5.000 puestos de trabajo.

El debate está candente en los grupos de WhatsApp de las familias, entre las que chocan posiciones a favor del profesorado y contra algunas de sus acciones de protesta, alegando que las salidas tienen lugar durante el horario lectivo y representan una oportunidad única de aprendizaje fuera del aula para el alumnado vulnerable.